Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Посылки будут приезжать быстрее: СДЭК первым в России перешел на календарные сроки доставки

Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК объявляет о полном переходе на расчет сроков доставки по календарным дням. Этот шаг позволит сократить среднее время получения посылок и грузов на 13%. Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

Переход на новую систему расчета сроков доставки, ориентированную на календарные дни, вводился поэтапно и начался еще в 2024 г. с тарифов для B2C-клиентов, а в начале 2025 г. был распространен на все услуги, включая экономичные и экспресс-отправления. По данным компании, это позволит сократить среднее время доставки на 13%, а также позволит клиентам получить свой груз быстрее, не дожидаясь первого рабочего дня недели.

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» стабильно работает при нагрузке более 4 000 бизнес-процессов в секунду
Цифровизация

«Данный переход, помимо увеличения скорости доставки и лояльности клиентов, снизит операционную нагрузку на ПЗВ и курьеров в понедельники. Ведь доставка в рабочие дни предполагает очень сильное снижение активности в выходные дни, а значит и накопление груза на складе в ожидании рабочих дней» — сказал Николай Пахомов, руководитель департамента логистических продуктов.

СДЭК стал первой логистической компанией в России, которая, наряду с мировыми лидерами отрасли, внедрила подобную систему расчетов сроков доставки. Данная практика используется в таких компаниях-гигантах как Amazon, FedEx и DHL.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Тятюшев, «СберТех», — о российской облачной среде разработки со встроенным ИИ-ассистентом

Создатель средств блокировки для Рунета в финансовой яме. Прибыль рухнула на 85%, ведется реструктуризация

Объектные хранилища вместо классических СХД: почему российский бизнес выбирает on-premise

Минцифры хочет освободить СМИ от уплаты налога с рекламы в соцсетях

Вадим Корепин, Lansoft: Многие компании готовы сочетать российские и западные ИТ-решения

В России хотят ввести уголовную ответственность за DDoS-атаки

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153