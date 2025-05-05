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Россияне выбирают онлайн: СДЭК фиксирует рост дистанционное оформление посылок

По данным международного логистического оператора экспресс-доставки СДЭК, спрос на оформление отправки посылок через онлайн-сервисы за I квартал 2025 г. увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

Особенно вырос спрос на оформление отправлений в личном кабинете сайта – прирост составил 27% год к году. При этом количество пользователей, оформляющих свои посылки в мобильном приложении, увеличилось на 10%. Таким образом, доля отправлений, оформленных дистанционно, составляет 75% от числа всех заказов.

При этом количество оформлений в пунктах выдачи заказов выросло незначительно – лишь на 4%, что говорит о потребительских предпочтениях в пользу цифровых решений. Такой тренд объясняется стремлением пользователей экономить свое время — предварительное оформление посылок позволяет избежать очередей в ПВЗ и ускорить процесс отправки.

«Статистика за I квартал показывает устойчивый рост спроса на онлайн-оформление отправлений. Это соответствует общему тренду на цифровизацию логистических услуг. Три четверти клиентов теперь выбирают дистанционные способы работы с посылками, что требует от нас постоянного совершенствования digital-инструментов» — сказал Николай Пахомов, руководитель департамента логистических продуктов.

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