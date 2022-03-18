Клиенты СДЭК смогут отправлять посылки без паспорта

СДЭК полностью перешла на безбумажное взаимодействие. С помощью сервиса CDEK ID клиенты логистического оператора теперь могут не только получать посылки без паспорта и других документов, но и отправлять их.

Услуга позволяет отказаться от изматывающей бюрократии. Посылку можно оформить онлайн в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении, либо офлайн в одном из 3,5 тыс. пунктов СДЭК. Информация о посылке будет в электронном виде направлена на номер телефона отправителя, который подтвердит правильность данных кодом из сообщения. Получатель при наличии CDEK ID также подтвердит свою личность, когда будет забирать посылку с помощью кода. Таким образом, компания СДЭК переходит на безбумажное взаимодействие.

Сервис CDEK ID будет актуален тем, кто заказывает посылки из-за рубежа: теперь не нужно заполнять паспортные данные для прохождения посылки через таможню.

С помощью CDEK ID можно также копить баллы по программе лояльности и тратить их на оплату услуг компании.

Чем чаще клиенты будут пользоваться услугами СДЭК с помощью сервиса CDEK ID, тем большую выгоду они получат. За каждую оплаченную услугу клиенту будет начисляться кэшбэк – баллы. Размер кэшбэка зависит от выбранного тарифа. Баланс баллов доступен на сайте и в мобильном приложении.

Каждую следующую услугу можно оплатить с помощью баллов (1 балл = 1 руб.). Размер оплаты посылки с помощью накопленных баллов может доходить до 99% от полной стоимости услуги. Чтобы вступить в программу лояльности, необходимо подключить CDEK ID. Сделать это можно как в пункте СДЭК, так и онлайн.

«Цифровизация – это важный вектор развития нашей компании. За прошедший год нам удалось сделать значительный шаг в этом направлении. Был создан личный кабинет для наших клиентов физических лиц, мы постоянно развиваем наш сервис CDEK ID, который насчитывает уже более 3 млн клиентов и является цифровым сердцем компании. Сейчас особо актуально создавать удобные сервисы, которые помогают делать взаимодействие с компанией удобными и цифровыми. Отказ от бумаги для нас это большой шаг вперед не только с точки зрения сохранения природы, но и с точки зрения сокращения затрат на бумагу, которая в текущих реалиях может прилично подскочить в цене», – сказал руководитель проектного офиса СДЭК Максим Карпин.