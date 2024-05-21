В 1000 отделений «Почта России» выдает посылки в почтоматах

«Почта» начала выдавать отправления в почтоматах более чем в 1000 отделений — забрать их можно не обращаясь к персоналу. С помощью автоматических станций «Почта» планирует доставлять более 500 тыс. посылок в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Компания установила почтоматы в наиболее посещаемых отделениях. Информационная система сама отбирает отправления, которые можно загрузить в почтомат, исходя из заданных критериев. В основном таким способом пока выдаются мелкие международные пакеты, но в целом ячейки вмещают посылки до 605 мм в длину, 270 мм в ширину и 450 мм — в высоту. Клиенту, чья посылка готова к выдаче в аппарате, приходит SMS-сообщение, в котором указан срок хранения отправления и код для его получения.

Через неделю с момента запуска услуги ежедневно ею уже пользуются более 5000 человек. Первые опросы показали максимальную удовлетворенность сервисом: по пятибалльной шкале клиенты оценивают его на 4,97.

«Наша задача — сделать обслуживание быстрее и комфортнее, сократив время пребывания клиентов на почте и разгрузив операторов, поэтому сейчас мы организовали выдачу в почтоматах в наиболее проходимых отделениях. Кроме того, мы установили почтоматы в тамбурах примерно 200 отделений, то есть, уже в ближайшее время получать там отправления можно будет и после окончания работы отделений — и количество таких точек мы будем увеличивать», — сказал первый заместитель генерального директора «Почты России» Максим Цыпин.

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АО «Почта России» — федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий России. Свыше 38 тыс. точек обслуживания, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов «Почты» составляет 54 млн километров. Численность почтовых работников составляет 265 тыс. человек. Ежегодно «Почта России» принимает около 1,3 млрд бумажных писем и обрабатывает около 240 млн посылок. Компания помогает переводить юридически значимую переписку в цифровой формат — в 2022 г. «Почта» доставила 238 млн электронных заказных писем. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через «Почту России», составляет около 2,6 трлн руб. (пенсии, платежи и переводы).