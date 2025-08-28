Разделы

QR-код без интернета: получать посылки на почте стало еще проще

«Почта России» обновила мобильное приложение, добавив возможность генерации QR-кода в офлайн-режиме. Теперь для получения посылок больше не нужен доступ к интернету или наличие при себе паспорта. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Процесс создания QR-кода в офлайн-режиме прост и интуитивен. Прежде всего, нужно убедиться, что мобильное приложение «Почты России» обновлено до самой свежей версии. Затем нужно открыть приложение и перейти на страницу оформления QR-кода. После этого нажать кнопку «Показать QR-код» и продемонстрировать его сотруднику почтового отделения для быстрого сканирования.

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt
Нововведение значительно упростит процесс получения почтовых отправлений, особенно в удаленных регионах или местах с нестабильной связью. Новый функционал позволит клиентам «Почты России» получать посылки гораздо быстрее и проще.

Одно из главных преимуществ — отсутствие необходимости подключаться к интернету. QR-код генерируется внутри самого приложения, независимо от качества сетевого покрытия. Для получения посылки больше не понадобится брать с собой паспорт, вместо этого достаточно показать QR-код.

