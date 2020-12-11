CDEK ID: логистическая компания СДЭК выдает посылки без паспорта

Международная логистическая компания СДЭК запустила новый сервис CDEK ID. Сервис предоставляет клиентам возможность получать посылки без предъявления паспорта. Выдача посылок с использованием CDEK ID будет происходить по коду, отправленному клиенту в смс. При использовании услуги заполнение дополнительных документов не потребуется.

Отметка CDEK ID является электронным аналогом паспорта. В качестве идентификатора CDEK ID используется номер мобильного телефона клиента.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо пройти идентификацию в любом из офисов СДЭК и подписать регистрационную анкету. В дальнейшем для получения посылок достаточно будет назвать код доступа.

В сервисе CDEK ID достаточно зарегистрироваться один раз. Для того чтобы получить посылку, необходимо показать менеджеру ее штрих-код, который можно открыть, перейдя по ссылке из смс или из мобильного приложения. Затем нужно назвать проверочный код, направленный на зарегистрированный в CDEK ID номер телефона, и забрать посылку.