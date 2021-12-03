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FinTech Процессинг платёжных систем и банковских карт Processing of payment systems and bank cards



03.12.2021 СКБ-банк усилил безопасность каналов ДБО и процессинга банковских карт с помощью Jet Detective
07.07.2015 «УЭК» создаст в ХМАО-Югре Единый центр процессинга и биллинга
06.07.2015 Председатель правительства Астраханской области о создании ЕЦПиБ в регионе
02.03.2015 Алексей Попов: Наша основная задача - создание единых центров процессинга и биллинга
30.12.2014 «УЭК» создает Единый центр процессинга и биллинга в Курской области
15.12.2014 Единые центры процессинга и биллинга помогут обеспечить стабильность в сфере ЖКХ
13.11.2014 В Кемеровской области создадут Единый центр процессинга и биллинга
20.10.2014 В Чувашии появится Единый центр процессинга и биллинга
18.06.2014 В Кировской области создадут Единый центр процессинга и биллинга
17.06.2014 MasterCard объявила тендер на предоставление услуг межбанковского процессинга в России
14.05.2014 Решение SmartVista включено в пакетное предложение HP для процессинга
28.01.2014 БФТ автоматизирует единые центры процессинга и биллинга ЖКХ в 15 регионах России
30.08.2013 Аутсорсинг процессинга становится востребованным
28.08.2013 В Тульской области откроется Единый центр процессинга и биллинга
26.07.2013 В Орловской области открылся Единый центр процессинга и биллинга
17.12.2010 «Россельхозбанк» подтвердил соответствие своего процессинга требованиям PCI DSS
21.05.1999 "Диасофт 4х4" и "Банковский производственный центр" предложили совместное решение для процессинга пластиковых карт

Публикаций - 784, упоминаний - 923
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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