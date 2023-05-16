Т1 Клауд T1 Cloud Техносерв.Cloud Technoserv.Cloud TS-Cloud
Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier III. Входит в Группу Т1.
Заказчикам Т1 Cloud доступны облачные услуги, которые предоставляются «из коробки» и в составе комплексных интеграционных решений: масштабируемая виртуальная инфраструктура (IaaS) на двух платформах виртуализации VMware и OpenStack, облачное объектное хранилище, хостинг SAP HANA, резервное копирование на базе Veeam, облачное видеонаблюдение, а также дополнительные услуги — защита от DDoS-атак с возможностью интеграции межсетевого экрана для защиты web-приложений (WAF), резервированный доступ в интернет и colocation (размещение серверного оборудования). Платформа Т1 Cloud соответствует закону о хранении персональных данных № 152-ФЗ. Все услуги предоставляются по запросу и оплачиваются по системе подписки. Заказчики платят только за фактически потребленные ресурсы и сервисы и только за тот период, в который они были использованы. Для всех пользователей доступна оперативная техническая поддержка в режиме 24x7.
"Почему миграция в облака актуальна как никогда" Алексей Кубарев, Директор по информационной безопасности, Т1Cloud, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва
|16.05.2023
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«T1 Cloud CDN» – отечественный сервис доставки интернет-контента
проблем и усилить свои позиции в выдаче поисковиков. Клиенты нашей компании уже успешно используют «Т1 Cloud CDN» для видеотрансляций с одновременным подключением до 10 тыс. человек», – отметил
|12.01.2023
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T1 Cloud и SolidSoft запускают обновленный сервис для защиты веб-приложений
в условиях массированных кибератак», – сказал Георгий Джабиев, коммерческий директор T1 Cloud. *** Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier
|07.10.2022
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«T1 Cloud» подтвердил высокий уровень защиты персональных данных
ссийского предприятия и государственного органа. Мы высоко ценим доверие наших заказчиков, поэтому "Т1 Cloud" в числе своих приоритетных задач видит обеспечение безопасности, в том числе информ
|26.09.2022
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«T1 Cloud» стал партнером ITSumma
структуру. В свою очередь наши заказчики смогут приобрести необходимые облачные мощности платформы «Т1 Cloud» непосредственно при обращении к ITSumma», – сказал Антон Баранов, директор по разви
|15.08.2022
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T1 Cloud и разработчик ИТ-решений ОТР объявляют о начале сотрудничества
, – отметил Вячеслав Дубенский, руководитель направления по развитию партнерской сети T1 Cloud. *** Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier
|09.08.2022
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Антон Захарченко -
Антон Захарченко, T1 Cloud: Облака и традиционные ИТ — это как такси и частный автотранспорт
езервная площадка, а также сервисы информационной безопасности. Краткая биография Антон Захарченко, Т1 Cloud В 2006 г. окончил Национальный Исследовательский Ядерный Университет МИФИ (бывший Мо
|08.07.2022
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«T1 Cloud» запускает платформу защищенной облачной разработки «T1 SDP»
Облачный провайдер «T1 Cloud» объявил о запуске «T1 SDP» – платформы защищенной облачной разработки, которая в разы упрощает процесс выстраивания DevSecOps-конвейера, предлагая предустановленные средства анализа к
|15.06.2022
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T1 Cloud подписал меморандум о сотрудничестве с Platforma
предвосхищать ожидания заказчиков», – отметил Георгий Джабиев, коммерческий директор T1 Cloud. *** Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier
|15.06.2022
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«T1 Cloud» и «Воздушные ворота Северной столицы» подписали меморандум о сотрудничестве
азмещению внутреннего корпоративного ресурса компании «Воздушные ворота Северной столицы» в облаке «Т1 Cloud». Также компанию заинтересовали услуги виртуального дата-центра, резервированный дос
|10.06.2022
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«T1 Cloud» запустил резервное копирование на базе решения «Кибер бэкап облачный»
нность в том, что бэкап будет работать без форс-мажоров, возможность хранить копии данных в облаке «Т1 Cloud», если нет возможности поддерживать собственное надежное хранение резервных копий. К
|13.05.2022
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T1 Cloud укрепляет партнерские отношения с DataPro
, – отметил Вячеслав Дубенский, руководитель направления по развитию партнерской сети T1 Cloud. *** Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier
|21.04.2022
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«T1 Cloud» запустил решение многофакторной аутентификации на основе Multifactor
Облачный провайдер «T1 Cloud» запустил инструмент для надёжной аутентификации сотрудников организаций и внешних пользователей при доступе к корпоративным ресурсам на основе Multifactor – системы двухфакторной ауте
|08.04.2022
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T1 Cloud развивает партнерские отношения с «ЮЛ-ком»
, – отметил Вячеслав Дубенский, руководитель направления по развитию партнерской сети T1 Cloud. *** Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier
|31.03.2022
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Облачный провайдер «T1 Cloud» стал партнером консалтинговой компании «Сферитеон»
воих заказчиков. Один из первых проектов в совместной проработке с партнером – внедрение на облаке «Т1 Cloud» сервиса электронной почты на базе российского решения, миграция инфраструктуры зака
|15.03.2022
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T1 Cloud бесплатно перенесет инфраструктуру от зарубежных провайдеров в российское облако
Для пользователей всех облачных услуг организована оперативная техническая поддержка в режиме 24x7. Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier
|03.02.2022
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УК «Перспектива» перешла на облачную платформу T1 Cloud
Управляющая компания «Перспектива», осуществляющая инвестиционную и девелоперскую деятельность на Юге России, разместила ИТ-инфраструктуру в виртуальной среде облачного провайдера T1 Cloud. Компания использует IaaS-сервис «Виртуальная инфраструктура VMware» для повышения производительности информационных систем, внутренних сервисов и бизнес-критичных приложений. Это позв
|27.01.2022
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T1 Cloud и Solidlab оценили тенденции развития DevSecOps в России
Облачный провайдер Т1 Cloud и Solidlab провели оценку развития рынка инструментов для разработки защищенных приложений. В ближайшие годы около 30% компаний в России, производящих проприетарное ПО, внедрят подход
|18.01.2022
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Directum использует облако T1 Cloud
Компания Directum, разработчик интеллектуальных продуктов для управления бизнес-процессами и документами, размещает сервисы заказчиков у российского провайдера облачных услуг T1 Cloud. Партнерство компаний позволяет обеспечить для бизнеса доступность сервисов 99% времени и повысить их производительность. Главная задача переноса сервисов заказчиков на облачную инфрас
|22.12.2021
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Число клиентов T1 Cloud увеличилось на 25% по итогам 2021 года
недрение бизнесом инструментов для удаленного формата работы и цифровизацию. Усиливая свои позиции, Т1 Cloud продолжил работу по развитию продуктовой линейки в соответствии с запросами рынка и
|24.11.2021
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T1 Cloud вошел в десятку крупнейших IaaS-провайдеров России по версии CNews
Облачный провайдер T1 Cloud вошел в топ-10 рейтинга «Крупнейшие поставщики услуг IaaS» - 2021. Аналогичную позицию компания занимала по итогам рейтинга прошлого года. Доля IaaS в совокупной выручке T1 Cloud
|18.11.2021
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Smartplayer увеличила объем объектного хранилища в облаке T1 Cloud
ы для централизованного управления мультимедийными устройствами в торговых точках, офисах и аэропортах, увеличила в 2,5 раза объем используемого объектного хранилища на платформе облачного провайдера T1 Cloud. Услуга «Объектное S3 хранилище» интересна компании возможностью гибко изменять масштабы пространства для размещаемого контента высоконагруженной платформы. Увеличение используемого об
|11.11.2021
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enKod разместила данные в облачном S3-хранилище T1 Cloud
enKod, предоставляющая бизнесу инструменты для умного маркетинга, и облачный провайдер T1 Cloud договорились о сотрудничестве. Услуга «Объектное S3 хранилище» позволяет компании размещать в облаке и обрабатывать данные для эффективной работы платформы enKod. Сервис T1 Cloud
|21.10.2021
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«T1 Cloud» запустил облачный сервис для тестирования инструментов DevSecOps
Облачный провайдер «Т1 Cloud» совместно с Solidlab в рамках недавно запущенной платформы безопасной разработки «T
|06.10.2021
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T1 Cloud запускает пилотный доступ к сервису для разработчиков – «Кластеры K8S по запросу»
Облачный провайдер Т1 Cloud предлагает новую услугу для разработчиков – «Кластеры K8S по запросу». Сервис предос
|16.09.2021
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«Аудиоучебник» использует облачное хранилище T1 Cloud
Компания «Аудиоучебник», специализирующаяся на развитии сервиса по изучению школьной программы в аудиоформате, и облачный провайдер T1 Cloud развивают сотрудничество. Компания выбрала «Облачное хранилище» для размещения части ИТ-инфраструктуры. Использование сервиса «Облачное хранилище» позволит компании снизить операционны
|09.09.2021
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«Оса групп» перешла в облако T1 Cloud
«Оса групп», специализирующаяся на ИТ-консалтинге и интернет-маркетинге, разместила ИТ-инфраструктуру в виртуальной среде облачного провайдера T1 Cloud. Компания использует виртуальные сервера облачной платформы T1 Cloud для размещения своих информационных систем в рамках сервиса «Виртуальная инфраструктура OpenStack-KVM». Это
|03.09.2021
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T1 Cloud, 3data и Key Point подписали меморандум в целях цифровизации ДФО
оговорились уточнить условия приобретения услуг 3data для размещения части ИТ-инфраструктуры облака Т1 Cloud в новом дата-центре Key Point в Приморском крае. ЦОД соответствует международным ста
|26.08.2021
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Cloudfarms перевела часть ИТ-инфраструктуры в облако в России с помощью IaaS-сервиса «T1 Cloud»
ими хозяйствами Cloudfarms (Словакия) разместил в России часть ИТ-инфраструктуры, связанную с обслуживанием российских клиентов компании, осуществив миграцию в виртуальную среду облачного провайдера «T1 Cloud». Это позволяет компании защитить данные клиентов из России в соответствии с российским законодательством и гарантировать высокий уровень безопасности. В облаке российского провайдера
|19.08.2021
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T1 Cloud предоставила облачные ресурсы аэропорту Пулково
дежному хранению данных, обеспечению доступа к ним и увеличения объема ресурсов. Облачное хранилище Т1 Cloud – это услуга по предоставлению дискового пространства для размещения любых данных с
|05.08.2021
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ВТБ построил гибридное облако для сред разработки на базе инфраструктуры T1 Cloud
озможность реализовывать сложные интеграционные проекты для бизнеса любого масштаба. Выбор в пользу Т1 Cloud был сделан также потому, что инфраструктура провайдера соответствует требованиям бан
|29.07.2021
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«Т1 Cloud» и Solidlab создали облачное решение для защиты процесса разработки бизнес-приложений от киберугроз
Облачный провайдер «Т1 Cloud» и Solidlab сообщили о выводе на рынок платформы защищённой облачной разработки «Sec
|22.07.2021
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Т1 Cloud защищает данные платежных карт в соответствии с требованиями PCI DSS
Облачный провайдер Т1 Cloud подтвердил соответствие требованиям международного стандарта PCI DSS (Payment Card I
|04.06.2021
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«Т1 Cloud» подписал соглашение о сотрудничестве с Solidlab
Облачный провайдер «Т1 Cloud» и лаборатория кибербезопасности Solidlab подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Цель сотрудничества – создание совместной лаборатории для разработки и тестирования ре
|20.05.2021
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Облачный провайдер «Т1 Cloud» предоставил хостинг SAP HANA для Тele2
Облачный провайдер «Т1 Cloud» предоставил хостинг SAP HANA для телекоммуникационной компании Тele2. В течение 5 лет в облаке «Т1 Cloud» оператору связи будет предоставляться инфраструктура для размещения SA
|13.05.2021
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Виртуальная инфраструктура «Т1 Cloud» поддерживает работу партнеров компании «Агротрак»
Облачный провайдер «Т1 Cloud» и компания «Агротрак», объявили о начале сотрудничества. В рамках договоренностей для компании «Агротрак» была развёрнута виртуальная инфраструктура на базе платформы Vmware с высокоп
|30.03.2021
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«Техносерв Cloud» предоставил «Синфорес» виртуальную инфраструктуру на базе Vmware
Облачный провайдер «Техносерв Cloud» объявил о сотрудничестве с компанией «Синфорес» – одним из участников рынка консалтинга в области информационной безопасности. «Техносерв Cloud» предоставил заказчику ви
|26.03.2021
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«Техносерв консалтинг» развернула HR-платформу Talentforce в облаке «Техносерв Cloud»
Сервис Talentforce компании «Техносерв консалтинг» развернут на мощностях облачного провайдера «Техносерв Cloud». Все данные пользователей отечественной HR CRM защищены, а доступность сервиса гарантирована высоким уровнем SLA 99,95%. Talentforce – это собственная разработка «Техносерв кон
|12.03.2021
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«Техносерв Cloud» предоставил облачные ресурсы МГППУ
Облачный провайдер «Техносерв Cloud» предоставил облачные ресурсы Московскому государственному психолого-педагогическому университету (МГППУ). Для своих нужд университет будет использовать облачное объектное храни
|04.02.2021
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Техносерв Cloud создал облачные сервисы для «Глобал групп»
Облачный провайдер Техносерв Cloud обеспечил виртуальными мощностями компанию «Глобал групп», крупного отечественного производителя мебельной продукции. Техносерв Cloud предоставил заказчику виртуальную ин
|28.01.2021
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«Техносерв Cloud» предоставил компании «Ракета» виртуальное пространство в облачном хранилище
«Техносерв Cloud» предоставил компании «Ракета» виртуальное пространство в облачном хранилище на базе решения Cloudian с полным соответствием протоколу S3 API. Центр сертификации занимается выпу
Т1 Клауд упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Блинов Михаил 73 72
|Дергилёв Никита 44 37
|Калганов Игорь 46 16
|Соловьев Сергей 69 10
|Солдатов Алексей 95 6
|Николаев Алексей 15 5
|Захарченко Антон 10 4
|Авсеенко Михаил 5 4
|Мотовилов Олег 67 4
|Игнатова Людмила 19 4
|Степанов Антон 61 4
|Бобрышев Роман 5 4
|Дородных Дмитрий 5 3
|Порошин Тимур 24 3
|Соловьев Михаил 29 3
|Корнеев Сергей 83 3
|Булгаков Кирилл 68 3
|Лахин Сергей 8 3
|Джабиев Георгий 9 3
|Книгин Михаил 8 2
|Московченко Александр 3 2
|Бровко Эрик 4 2
|Ананьев Дмитрий 79 2
|Андреева Екатерина 47 2
|Ардашев Андрей 2 2
|Берзин Алексей 4 2
|Мартынов Алексей 8 2
|Железняков Вячеслав 13 2
|Комлев Николай 75 2
|Колмычек Павел 18 2
|Фокин Дмитрий 21 2
|Коновалов Олег 12 2
|Иванов Александр 92 2
|Кубарев Алексей 27 2
|Маркин Максим 6 2
|Сергеев Леонид 9 2
|Мишустин Михаил 526 2
|Ананьев Алексей 109 2
|Склабовский Сергей 4 2
|Финк Виктор 4 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11039 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 320 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 1356 3
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 580 2
|ZDnet 597 1
|Forbes - Форбс 659 1
|91Mobiles 1732 1
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