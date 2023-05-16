Т1 Клауд T1 Cloud Техносерв.Cloud Technoserv.Cloud TS-Cloud

«T1 Cloud CDN» – отечественный сервис доставки интернет-контента проблем и усилить свои позиции в выдаче поисковиков. Клиенты нашей компании уже успешно используют «Т1 Cloud CDN» для видеотрансляций с одновременным подключением до 10 тыс. человек», – отметил

T1 Cloud и SolidSoft запускают обновленный сервис для защиты веб-приложений в условиях массированных кибератак», – сказал Георгий Джабиев, коммерческий директор T1 Cloud. *** Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier

«T1 Cloud» подтвердил высокий уровень защиты персональных данных ссийского предприятия и государственного органа. Мы высоко ценим доверие наших заказчиков, поэтому "Т1 Cloud" в числе своих приоритетных задач видит обеспечение безопасности, в том числе информ

«T1 Cloud» стал партнером ITSumma структуру. В свою очередь наши заказчики смогут приобрести необходимые облачные мощности платформы «Т1 Cloud» непосредственно при обращении к ITSumma», – сказал Антон Баранов, директор по разви

T1 Cloud и разработчик ИТ-решений ОТР объявляют о начале сотрудничества , – отметил Вячеслав Дубенский, руководитель направления по развитию партнерской сети T1 Cloud. *** Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier

Антон Захарченко - Антон Захарченко, T1 Cloud: Облака и традиционные ИТ — это как такси и частный автотранспорт езервная площадка, а также сервисы информационной безопасности. Краткая биография Антон Захарченко, Т1 Cloud В 2006 г. окончил Национальный Исследовательский Ядерный Университет МИФИ (бывший Мо

«T1 Cloud» запускает платформу защищенной облачной разработки «T1 SDP» Облачный провайдер «T1 Cloud» объявил о запуске «T1 SDP» – платформы защищенной облачной разработки, которая в разы упрощает процесс выстраивания DevSecOps-конвейера, предлагая предустановленные средства анализа к

T1 Cloud подписал меморандум о сотрудничестве с Platforma предвосхищать ожидания заказчиков», – отметил Георгий Джабиев, коммерческий директор T1 Cloud. *** Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier

«T1 Cloud» и «Воздушные ворота Северной столицы» подписали меморандум о сотрудничестве азмещению внутреннего корпоративного ресурса компании «Воздушные ворота Северной столицы» в облаке «Т1 Cloud». Также компанию заинтересовали услуги виртуального дата-центра, резервированный дос

«T1 Cloud» запустил резервное копирование на базе решения «Кибер бэкап облачный» нность в том, что бэкап будет работать без форс-мажоров, возможность хранить копии данных в облаке «Т1 Cloud», если нет возможности поддерживать собственное надежное хранение резервных копий. К

T1 Cloud укрепляет партнерские отношения с DataPro , – отметил Вячеслав Дубенский, руководитель направления по развитию партнерской сети T1 Cloud. *** Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier

«T1 Cloud» запустил решение многофакторной аутентификации на основе Multifactor Облачный провайдер «T1 Cloud» запустил инструмент для надёжной аутентификации сотрудников организаций и внешних пользователей при доступе к корпоративным ресурсам на основе Multifactor – системы двухфакторной ауте

T1 Cloud развивает партнерские отношения с «ЮЛ-ком» , – отметил Вячеслав Дубенский, руководитель направления по развитию партнерской сети T1 Cloud. *** Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier

Облачный провайдер «T1 Cloud» стал партнером консалтинговой компании «Сферитеон» воих заказчиков. Один из первых проектов в совместной проработке с партнером – внедрение на облаке «Т1 Cloud» сервиса электронной почты на базе российского решения, миграция инфраструктуры зака

T1 Cloud бесплатно перенесет инфраструктуру от зарубежных провайдеров в российское облако Для пользователей всех облачных услуг организована оперативная техническая поддержка в режиме 24x7. Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier

УК «Перспектива» перешла на облачную платформу T1 Cloud Управляющая компания «Перспектива», осуществляющая инвестиционную и девелоперскую деятельность на Юге России, разместила ИТ-инфраструктуру в виртуальной среде облачного провайдера T1 Cloud. Компания использует IaaS-сервис «Виртуальная инфраструктура VMware» для повышения производительности информационных систем, внутренних сервисов и бизнес-критичных приложений. Это позв

T1 Cloud и Solidlab оценили тенденции развития DevSecOps в России Облачный провайдер Т1 Cloud и Solidlab провели оценку развития рынка инструментов для разработки защищенных приложений. В ближайшие годы около 30% компаний в России, производящих проприетарное ПО, внедрят подход

Directum использует облако T1 Cloud Компания Directum, разработчик интеллектуальных продуктов для управления бизнес-процессами и документами, размещает сервисы заказчиков у российского провайдера облачных услуг T1 Cloud. Партнерство компаний позволяет обеспечить для бизнеса доступность сервисов 99% времени и повысить их производительность. Главная задача переноса сервисов заказчиков на облачную инфрас

Число клиентов T1 Cloud увеличилось на 25% по итогам 2021 года недрение бизнесом инструментов для удаленного формата работы и цифровизацию. Усиливая свои позиции, Т1 Cloud продолжил работу по развитию продуктовой линейки в соответствии с запросами рынка и

T1 Cloud вошел в десятку крупнейших IaaS-провайдеров России по версии CNews Облачный провайдер T1 Cloud вошел в топ-10 рейтинга «Крупнейшие поставщики услуг IaaS» - 2021. Аналогичную позицию компания занимала по итогам рейтинга прошлого года. Доля IaaS в совокупной выручке T1 Cloud

Smartplayer увеличила объем объектного хранилища в облаке T1 Cloud ы для централизованного управления мультимедийными устройствами в торговых точках, офисах и аэропортах, увеличила в 2,5 раза объем используемого объектного хранилища на платформе облачного провайдера T1 Cloud. Услуга «Объектное S3 хранилище» интересна компании возможностью гибко изменять масштабы пространства для размещаемого контента высоконагруженной платформы. Увеличение используемого об

enKod разместила данные в облачном S3-хранилище T1 Cloud enKod, предоставляющая бизнесу инструменты для умного маркетинга, и облачный провайдер T1 Cloud договорились о сотрудничестве. Услуга «Объектное S3 хранилище» позволяет компании размещать в облаке и обрабатывать данные для эффективной работы платформы enKod. Сервис T1 Cloud

«T1 Cloud» запустил облачный сервис для тестирования инструментов DevSecOps Облачный провайдер «Т1 Cloud» совместно с Solidlab в рамках недавно запущенной платформы безопасной разработки «T

T1 Cloud запускает пилотный доступ к сервису для разработчиков – «Кластеры K8S по запросу» Облачный провайдер Т1 Cloud предлагает новую услугу для разработчиков – «Кластеры K8S по запросу». Сервис предос

«Аудиоучебник» использует облачное хранилище T1 Cloud Компания «Аудиоучебник», специализирующаяся на развитии сервиса по изучению школьной программы в аудиоформате, и облачный провайдер T1 Cloud развивают сотрудничество. Компания выбрала «Облачное хранилище» для размещения части ИТ-инфраструктуры. Использование сервиса «Облачное хранилище» позволит компании снизить операционны

«Оса групп» перешла в облако T1 Cloud «Оса групп», специализирующаяся на ИТ-консалтинге и интернет-маркетинге, разместила ИТ-инфраструктуру в виртуальной среде облачного провайдера T1 Cloud. Компания использует виртуальные сервера облачной платформы T1 Cloud для размещения своих информационных систем в рамках сервиса «Виртуальная инфраструктура OpenStack-KVM». Это

T1 Cloud, 3data и Key Point подписали меморандум в целях цифровизации ДФО оговорились уточнить условия приобретения услуг 3data для размещения части ИТ-инфраструктуры облака Т1 Cloud в новом дата-центре Key Point в Приморском крае. ЦОД соответствует международным ста

Cloudfarms перевела часть ИТ-инфраструктуры в облако в России с помощью IaaS-сервиса «T1 Cloud» ими хозяйствами Cloudfarms (Словакия) разместил в России часть ИТ-инфраструктуры, связанную с обслуживанием российских клиентов компании, осуществив миграцию в виртуальную среду облачного провайдера «T1 Cloud». Это позволяет компании защитить данные клиентов из России в соответствии с российским законодательством и гарантировать высокий уровень безопасности. В облаке российского провайдера

T1 Cloud предоставила облачные ресурсы аэропорту Пулково дежному хранению данных, обеспечению доступа к ним и увеличения объема ресурсов. Облачное хранилище Т1 Cloud – это услуга по предоставлению дискового пространства для размещения любых данных с

ВТБ построил гибридное облако для сред разработки на базе инфраструктуры T1 Cloud озможность реализовывать сложные интеграционные проекты для бизнеса любого масштаба. Выбор в пользу Т1 Cloud был сделан также потому, что инфраструктура провайдера соответствует требованиям бан

«Т1 Cloud» и Solidlab создали облачное решение для защиты процесса разработки бизнес-приложений от киберугроз Облачный провайдер «Т1 Cloud» и Solidlab сообщили о выводе на рынок платформы защищённой облачной разработки «Sec

Т1 Cloud защищает данные платежных карт в соответствии с требованиями PCI DSS Облачный провайдер Т1 Cloud подтвердил соответствие требованиям международного стандарта PCI DSS (Payment Card I

«Т1 Cloud» подписал соглашение о сотрудничестве с Solidlab Облачный провайдер «Т1 Cloud» и лаборатория кибербезопасности Solidlab подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Цель сотрудничества – создание совместной лаборатории для разработки и тестирования ре

Облачный провайдер «Т1 Cloud» предоставил хостинг SAP HANA для Тele2 Облачный провайдер «Т1 Cloud» предоставил хостинг SAP HANA для телекоммуникационной компании Тele2. В течение 5 лет в облаке «Т1 Cloud» оператору связи будет предоставляться инфраструктура для размещения SA

Виртуальная инфраструктура «Т1 Cloud» поддерживает работу партнеров компании «Агротрак» Облачный провайдер «Т1 Cloud» и компания «Агротрак», объявили о начале сотрудничества. В рамках договоренностей для компании «Агротрак» была развёрнута виртуальная инфраструктура на базе платформы Vmware с высокоп

«Техносерв Cloud» предоставил «Синфорес» виртуальную инфраструктуру на базе Vmware Облачный провайдер «Техносерв Cloud» объявил о сотрудничестве с компанией «Синфорес» – одним из участников рынка консалтинга в области информационной безопасности. «Техносерв Cloud» предоставил заказчику ви

«Техносерв консалтинг» развернула HR-платформу Talentforce в облаке «Техносерв Cloud» Сервис Talentforce компании «Техносерв консалтинг» развернут на мощностях облачного провайдера «Техносерв Cloud». Все данные пользователей отечественной HR CRM защищены, а доступность сервиса гарантирована высоким уровнем SLA 99,95%. Talentforce – это собственная разработка «Техносерв кон

«Техносерв Cloud» предоставил облачные ресурсы МГППУ Облачный провайдер «Техносерв Cloud» предоставил облачные ресурсы Московскому государственному психолого-педагогическому университету (МГППУ). Для своих нужд университет будет использовать облачное объектное храни

Техносерв Cloud создал облачные сервисы для «Глобал групп» Облачный провайдер Техносерв Cloud обеспечил виртуальными мощностями компанию «Глобал групп», крупного отечественного производителя мебельной продукции. Техносерв Cloud предоставил заказчику виртуальную ин