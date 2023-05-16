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Т1 Клауд T1 Cloud Техносерв.Cloud Technoserv.Cloud TS-Cloud

Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud

Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier III. Входит в Группу Т1.

Заказчикам Т1 Cloud доступны облачные услуги, которые предоставляются «из коробки» и в составе комплексных интеграционных решений: масштабируемая виртуальная инфраструктура (IaaS) на двух платформах виртуализации VMware и OpenStack, облачное объектное хранилище, хостинг SAP HANA, резервное копирование на базе Veeam, облачное видеонаблюдение, а также дополнительные услуги — защита от DDoS-атак с возможностью интеграции межсетевого экрана для защиты web-приложений (WAF), резервированный доступ в интернет и colocation (размещение серверного оборудования). Платформа Т1 Cloud соответствует закону о хранении персональных данных № 152-ФЗ. Все услуги предоставляются по запросу и оплачиваются по системе подписки. Заказчики платят только за фактически потребленные ресурсы и сервисы и только за тот период, в который они были использованы. Для всех пользователей доступна оперативная техническая поддержка в режиме 24x7.

 

 

"Почему миграция в облака актуальна как никогда"  Алексей Кубарев, Директор по информационной безопасности, Т1Cloud, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва

Обзор «Т1 Cloud» на Market.CNews

16.05.2023 «T1 Cloud CDN» – отечественный сервис доставки интернет-контента

проблем и усилить свои позиции в выдаче поисковиков. Клиенты нашей компании уже успешно используют «Т1 Cloud CDN» для видеотрансляций с одновременным подключением до 10 тыс. человек», – отметил
12.01.2023 T1 Cloud и SolidSoft запускают обновленный сервис для защиты веб-приложений

в условиях массированных кибератак», – сказал Георгий Джабиев, коммерческий директор T1 Cloud. *** Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier

07.10.2022 «T1 Cloud» подтвердил высокий уровень защиты персональных данных

ссийского предприятия и государственного органа. Мы высоко ценим доверие наших заказчиков, поэтому "Т1 Cloud" в числе своих приоритетных задач видит обеспечение безопасности, в том числе информ
26.09.2022 «T1 Cloud» стал партнером ITSumma

структуру. В свою очередь наши заказчики смогут приобрести необходимые облачные мощности платформы «Т1 Cloud» непосредственно при обращении к ITSumma», – сказал Антон Баранов, директор по разви
15.08.2022 T1 Cloud и разработчик ИТ-решений ОТР объявляют о начале сотрудничества

, – отметил Вячеслав Дубенский, руководитель направления по развитию партнерской сети T1 Cloud. *** Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier

09.08.2022 Антон Захарченко -

Антон Захарченко, T1 Cloud: Облака и традиционные ИТ — это как такси и частный автотранспорт 

езервная площадка, а также сервисы информационной безопасности. Краткая биография Антон Захарченко, Т1 Cloud В 2006 г. окончил Национальный Исследовательский Ядерный Университет МИФИ (бывший Мо
08.07.2022 «T1 Cloud» запускает платформу защищенной облачной разработки «T1 SDP»

Облачный провайдер «T1 Cloud» объявил о запуске «T1 SDP» – платформы защищенной облачной разработки, которая в разы упрощает процесс выстраивания DevSecOps-конвейера, предлагая предустановленные средства анализа к
15.06.2022 T1 Cloud подписал меморандум о сотрудничестве с Platforma

предвосхищать ожидания заказчиков», – отметил Георгий Джабиев, коммерческий директор T1 Cloud. *** Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier

15.06.2022 «T1 Cloud» и «Воздушные ворота Северной столицы» подписали меморандум о сотрудничестве

азмещению внутреннего корпоративного ресурса компании «Воздушные ворота Северной столицы» в облаке «Т1 Cloud». Также компанию заинтересовали услуги виртуального дата-центра, резервированный дос
10.06.2022 «T1 Cloud» запустил резервное копирование на базе решения «Кибер бэкап облачный»

нность в том, что бэкап будет работать без форс-мажоров, возможность хранить копии данных в облаке «Т1 Cloud», если нет возможности поддерживать собственное надежное хранение резервных копий. К
13.05.2022 T1 Cloud укрепляет партнерские отношения с DataPro

, – отметил Вячеслав Дубенский, руководитель направления по развитию партнерской сети T1 Cloud. *** Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier

21.04.2022 «T1 Cloud» запустил решение многофакторной аутентификации на основе Multifactor

Облачный провайдер «T1 Cloud» запустил инструмент для надёжной аутентификации сотрудников организаций и внешних пользователей при доступе к корпоративным ресурсам на основе Multifactor – системы двухфакторной ауте
08.04.2022 T1 Cloud развивает партнерские отношения с «ЮЛ-ком»

, – отметил Вячеслав Дубенский, руководитель направления по развитию партнерской сети T1 Cloud. *** Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier

31.03.2022 Облачный провайдер «T1 Cloud» стал партнером консалтинговой компании «Сферитеон»

воих заказчиков. Один из первых проектов в совместной проработке с партнером – внедрение на облаке «Т1 Cloud» сервиса электронной почты на базе российского решения, миграция инфраструктуры зака
15.03.2022 T1 Cloud бесплатно перенесет инфраструктуру от зарубежных провайдеров в российское облако

Для пользователей всех облачных услуг организована оперативная техническая поддержка в режиме 24x7. Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier

03.02.2022 УК «Перспектива» перешла на облачную платформу T1 Cloud

Управляющая компания «Перспектива», осуществляющая инвестиционную и девелоперскую деятельность на Юге России, разместила ИТ-инфраструктуру в виртуальной среде облачного провайдера T1 Cloud. Компания использует IaaS-сервис «Виртуальная инфраструктура VMware» для повышения производительности информационных систем, внутренних сервисов и бизнес-критичных приложений. Это позв
27.01.2022 T1 Cloud и Solidlab оценили тенденции развития DevSecOps в России

Облачный провайдер Т1 Cloud и Solidlab провели оценку развития рынка инструментов для разработки защищенных приложений. В ближайшие годы около 30% компаний в России, производящих проприетарное ПО, внедрят подход

18.01.2022 Directum использует облако T1 Cloud

Компания Directum, разработчик интеллектуальных продуктов для управления бизнес-процессами и документами, размещает сервисы заказчиков у российского провайдера облачных услуг T1 Cloud. Партнерство компаний позволяет обеспечить для бизнеса доступность сервисов 99% времени и повысить их производительность. Главная задача переноса сервисов заказчиков на облачную инфрас
22.12.2021 Число клиентов T1 Cloud увеличилось на 25% по итогам 2021 года

недрение бизнесом инструментов для удаленного формата работы и цифровизацию. Усиливая свои позиции, Т1 Cloud продолжил работу по развитию продуктовой линейки в соответствии с запросами рынка и

24.11.2021 T1 Cloud вошел в десятку крупнейших IaaS-провайдеров России по версии CNews

Облачный провайдер T1 Cloud вошел в топ-10 рейтинга «Крупнейшие поставщики услуг IaaS» - 2021. Аналогичную позицию компания занимала по итогам рейтинга прошлого года. Доля IaaS в совокупной выручке T1 Cloud

18.11.2021 Smartplayer увеличила объем объектного хранилища в облаке T1 Cloud

ы для централизованного управления мультимедийными устройствами в торговых точках, офисах и аэропортах, увеличила в 2,5 раза объем используемого объектного хранилища на платформе облачного провайдера T1 Cloud. Услуга «Объектное S3 хранилище» интересна компании возможностью гибко изменять масштабы пространства для размещаемого контента высоконагруженной платформы. Увеличение используемого об
11.11.2021 enKod разместила данные в облачном S3-хранилище T1 Cloud

enKod, предоставляющая бизнесу инструменты для умного маркетинга, и облачный провайдер T1 Cloud договорились о сотрудничестве. Услуга «Объектное S3 хранилище» позволяет компании размещать в облаке и обрабатывать данные для эффективной работы платформы enKod. Сервис T1 Cloud

21.10.2021 «T1 Cloud» запустил облачный сервис для тестирования инструментов DevSecOps

Облачный провайдер «Т1 Cloud» совместно с Solidlab в рамках недавно запущенной платформы безопасной разработки «T
06.10.2021 T1 Cloud запускает пилотный доступ к сервису для разработчиков – «Кластеры K8S по запросу»

Облачный провайдер Т1 Cloud предлагает новую услугу для разработчиков – «Кластеры K8S по запросу». Сервис предос
16.09.2021 «Аудиоучебник» использует облачное хранилище T1 Cloud

Компания «Аудиоучебник», специализирующаяся на развитии сервиса по изучению школьной программы в аудиоформате, и облачный провайдер T1 Cloud развивают сотрудничество. Компания выбрала «Облачное хранилище» для размещения части ИТ-инфраструктуры. Использование сервиса «Облачное хранилище» позволит компании снизить операционны
09.09.2021 «Оса групп» перешла в облако T1 Cloud

«Оса групп», специализирующаяся на ИТ-консалтинге и интернет-маркетинге, разместила ИТ-инфраструктуру в виртуальной среде облачного провайдера T1 Cloud. Компания использует виртуальные сервера облачной платформы T1 Cloud для размещения своих информационных систем в рамках сервиса «Виртуальная инфраструктура OpenStack-KVM». Это

03.09.2021 T1 Cloud, 3data и Key Point подписали меморандум в целях цифровизации ДФО

оговорились уточнить условия приобретения услуг 3data для размещения части ИТ-инфраструктуры облака Т1 Cloud в новом дата-центре Key Point в Приморском крае. ЦОД соответствует международным ста
26.08.2021 Cloudfarms перевела часть ИТ-инфраструктуры в облако в России с помощью IaaS-сервиса «T1 Cloud»

ими хозяйствами Cloudfarms (Словакия) разместил в России часть ИТ-инфраструктуры, связанную с обслуживанием российских клиентов компании, осуществив миграцию в виртуальную среду облачного провайдера «T1 Cloud». Это позволяет компании защитить данные клиентов из России в соответствии с российским законодательством и гарантировать высокий уровень безопасности. В облаке российского провайдера

19.08.2021 T1 Cloud предоставила облачные ресурсы аэропорту Пулково

дежному хранению данных, обеспечению доступа к ним и увеличения объема ресурсов. Облачное хранилище Т1 Cloud – это услуга по предоставлению дискового пространства для размещения любых данных с

05.08.2021 ВТБ построил гибридное облако для сред разработки на базе инфраструктуры T1 Cloud

озможность реализовывать сложные интеграционные проекты для бизнеса любого масштаба. Выбор в пользу Т1 Cloud был сделан также потому, что инфраструктура провайдера соответствует требованиям бан
29.07.2021 «Т1 Cloud» и Solidlab создали облачное решение для защиты процесса разработки бизнес-приложений от киберугроз

Облачный провайдер «Т1 Cloud» и Solidlab сообщили о выводе на рынок платформы защищённой облачной разработки «Sec
22.07.2021 Т1 Cloud защищает данные платежных карт в соответствии с требованиями PCI DSS

Облачный провайдер Т1 Cloud подтвердил соответствие требованиям международного стандарта PCI DSS (Payment Card I
04.06.2021 «Т1 Cloud» подписал соглашение о сотрудничестве с Solidlab

Облачный провайдер «Т1 Cloud» и лаборатория кибербезопасности Solidlab подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Цель сотрудничества – создание совместной лаборатории для разработки и тестирования ре
20.05.2021 Облачный провайдер «Т1 Cloud» предоставил хостинг SAP HANA для Тele2

Облачный провайдер «Т1 Cloud» предоставил хостинг SAP HANA для телекоммуникационной компании Тele2. В течение 5 лет в облаке «Т1 Cloud» оператору связи будет предоставляться инфраструктура для размещения SA
13.05.2021 Виртуальная инфраструктура «Т1 Cloud» поддерживает работу партнеров компании «Агротрак»

Облачный провайдер «Т1 Cloud» и компания «Агротрак», объявили о начале сотрудничества. В рамках договоренностей для компании «Агротрак» была развёрнута виртуальная инфраструктура на базе платформы Vmware с высокоп
30.03.2021 «Техносерв Cloud» предоставил «Синфорес» виртуальную инфраструктуру на базе Vmware

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» объявил о сотрудничестве с компанией «Синфорес» – одним из участников рынка консалтинга в области информационной безопасности. «Техносерв Cloud» предоставил заказчику ви
26.03.2021 «Техносерв консалтинг» развернула HR-платформу Talentforce в облаке «Техносерв Cloud»

Сервис Talentforce компании «Техносерв консалтинг» развернут на мощностях облачного провайдера «Техносерв Cloud». Все данные пользователей отечественной HR CRM защищены, а доступность сервиса гарантирована высоким уровнем SLA 99,95%. Talentforce – это собственная разработка «Техносерв кон
12.03.2021 «Техносерв Cloud» предоставил облачные ресурсы МГППУ

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» предоставил облачные ресурсы Московскому государственному психолого-педагогическому университету (МГППУ). Для своих нужд университет будет использовать облачное объектное храни
04.02.2021 Техносерв Cloud создал облачные сервисы для «Глобал групп»

Облачный провайдер Техносерв Cloud обеспечил виртуальными мощностями компанию «Глобал групп», крупного отечественного производителя мебельной продукции. Техносерв Cloud предоставил заказчику виртуальную ин
28.01.2021 «Техносерв Cloud» предоставил компании «Ракета» виртуальное пространство в облачном хранилище

«Техносерв Cloud» предоставил компании «Ракета» виртуальное пространство в облачном хранилище на базе решения Cloudian с полным соответствием протоколу S3 API. Центр сертификации занимается выпу

Публикаций - 231, упоминаний - 275

Т1 Клауд упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1376 169
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 340 65
Т1 Иннотех 94 54
ВТБ Мультикарта - процессинговая компания 219 49
VMware 2186 49
Т1 Иннотех - Дататех 64 45
Т1 Сервионика - Servionica 209 29
Т1 Группа 64 22
DataPro - ДатаПро 78 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10315 14
Oracle Corporation 6396 13
SAP SE 4982 12
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 681 12
7269 12
Рексофт - Reksoft 387 11
Microsoft Corporation 23765 10
Veeam Software 298 10
Авантаж 65 10
1С-ИЖТИСИ 31 9
ServiceNow 60 9
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 733 9
Сирокко Технолоджи - Сирокко Диджитал 10 7
Крок - Croc 1730 7
Intel Corporation 11753 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9894 7
Softline - Софтлайн 2193 6
SolidLab - СолидЛаб 17 6
Amazon Inc - Amazon.com 2838 6
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 967 6
Selectel - Селектел 250 5
IBM - International Business Machines Corp 9260 5
Cloudian 10 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2584 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7231 5
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6421 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 276 4
IXcellerate - Икселерейт 91 4
VK - Mail.ru Group 3241 4
Accellion 6 4
Directum - Директум 955 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2500 13
ПСБ - Промсвязьбанк 750 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6113 6
РЖД - Российские железные дороги 1672 5
ВТБ - ВТБ24 661 4
Газпром нефть 523 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 726 4
Роснефть НК - нефтяная компания 488 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2550 4
Visa International 1888 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 106 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 256 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1787 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 179 3
Газпром ПАО 1188 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1271 3
Могилёвэнерго РУП - Могилёвские Тепловые Сети - Могилевская теплоэлектроцентраль - Могилевская ТЭЦ 5 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 532 2
Ингосстрах СПАО 353 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 536 2
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 42 2
Лента - Сеть розничной торговли 1783 2
Mazak - Ямазаки Мазак 3 2
Dr. Johannes Heidenhain - Хайденхайн 3 2
Здоровье Города - Здоровье.ру 5 2
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 404 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 433 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1906 2
Bonduelle - Бондюэль - Кубанские консервы 14 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 143 2
Деметра-Холдинг 6 2
Zeppelin Cat - Цеппелин Русланд 5 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 244 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6324 2
Caterpillar - Катерпиллар 88 2
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго 33 2
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 27 2
American Express - Amex 313 2
Проконсим 2 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 226 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18484 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3069 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2797 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9603 8
Федеральное казначейство России 1604 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2524 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10646 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3884 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1226 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2551 4
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 184 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 160 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1076 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1985 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1617 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1554 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 713 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 836 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 339 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 205 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 215 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 105 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 904 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1092 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 94 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4683 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 109 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 53 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 550 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 234 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 361 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3066 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2471 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 540 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 705 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 887 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1215 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 194 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 251 3
OWASP - Open Web Application Security Project 74 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 578 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1811 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 37 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 472 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 81 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 14 1
Талант и успех - Общественный фонд 16 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 92 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 36 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18052 169
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55461 157
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13680 130
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13256 72
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9783 68
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2577 65
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12653 63
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40965 58
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5052 50
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20964 48
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26548 47
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18365 46
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4949 46
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5343 43
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26838 43
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8597 43
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1267 41
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 900 38
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8355 36
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4560 32
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3636 32
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2579 27
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6058 25
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4126 24
OpenStack 417 23
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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