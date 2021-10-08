Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Проверка контрагентов
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 53, упоминаний - 66
Проверка контрагентов упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Вахнин Павел 51 2
|Попов Анатолий 98 2
|Фурсин Алексей 100 2
|Машурин Сергей 17 2
|Акопова Кристина 4 2
|Пересторонин Юрий 8 2
|Таранов Александр 1 1
|Катаева Елена 6 1
|Урывская Лидия 5 1
|Архаров Эрнест 1 1
|Рябова Галина 21 1
|Сергунина Наталья 163 1
|Сергеева Татьяна 1 1
|Цишевский Владимир 1 1
|Новиков Дмитрий 27 1
|Козырев Алексей 270 1
|Шилак Ксения 28 1
|Железнякова Мария 1 1
|Апарина Елена 2 1
|Малкова Светлана 2 1
|Сарварова Евгения 1 1
|Силенов Максим 1 1
|Фатеев Александр 1 1
|Белокопытов Александр 4 1
|Андреев Николай 10 1
|Осин Денис 18 1
|Паршиков Сергей 10 1
|Бондарь Юрий 11 1
|Востриков Юрий 19 1
|Скоков Денис 10 1
|Кузнецов Станислав 64 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 29 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru