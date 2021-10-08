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Проверка контрагентов


08.10.2021 В пандемию компании стали чаще договариваться — исследование «Актион Право» 1
17.09.2021 Наталья Сергунина: Более 100 тыс. раз с начала года воспользовались предприниматели поддержкой МБМ 1
04.08.2021 В Москве запустили спецпроект для социально ориентированного бизнеса 1
03.08.2021 Петербургский метрополитен развернул единое информационное пространство для обмена данными 1
30.07.2021 Московские предприниматели более 26 тыс. раз за полгода воспользовались онлайн-продуктами портала МБМ 1
02.07.2021 Число обращений к электронным услугам для бизнеса на портале mos.ru достигло миллиона в год 1
14.01.2021 «Контур» и IPG создали решение для контроля рисков контрагентов в «Битрикс24» 1
29.10.2020 Московскими онлайн-сервисами для малого бизнеса воспользовались более 30 тыс. раз с начала 2020 года 3
16.09.2020 Банк «Открытие» запустил сервис для мгновенной проверки контрагентов из Китая 1
11.09.2020 «Бесплатный сотовый оператор» судится с Московской биржей, потому что она назвала его бизнес рискованным 1
01.09.2020 «Норбит» внедрил CRM-систему Creatio в компании «Сберавтопарк» 1
18.06.2020 IBS автоматизировала управление нормативно-справочной информацией для Segezha Group 3
10.06.2020 Segezha Group автоматизирует управление информацией на базе «1С:MDM» 1
21.05.2020 «Корус консалтинг СНГ» расширил сервис проверки контрагентов на другие страны 1
19.05.2020 Галина Рябова, «Ростелеком-Солар»: Российский рынок DLP-систем интереснее и сильнее, чем западный 1
10.03.2020 «Такском» и СКБ «Контур» внедрили автоматический межоператорский роуминг 3
06.03.2020 Как использовать роботов в закупках 1
19.02.2020 «Корус консалтинг СНГ» нарастил годовую выручку до 1,92 млрд рублей 1
06.02.2020 «Корус консалтинг СНГ» улучшила сервис «Проверка контрагентов» 2
21.08.2019 Сбербанк создал и тут же спрятал сервис для проверки сотрудников перед наймом 1
20.08.2019 Райффайзенбанк запустил бесплатный сервис для проверки контрагентов 2
14.08.2019 Альфа-банк запустил сервис по поиску надежных контрагентов для бизнеса 1
10.06.2019 «1С-Рарус» автоматизировал работу «Казань-Шинторг» 1
03.06.2019 «Яндекс» нашел способ купить зарубежные серверы на миллиарды без валютных рисков 1
13.05.2019 Directum выпустила решение по проверке контрагентов 2
06.05.2019 Сбербанк предложил бизнесу безопасные расчеты с поставщиками 1
28.02.2019 «Рокада мед» автоматизировала работу бэк-офиса с помощью систем «1С» 1
10.01.2019 «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» автоматизировала бухучет по ОСБУ с помощью «Синтегро консалтинг» 1
21.12.2018 Сбербанк разрешил клиентам бесплатно пользоваться бухучетом «1С» для малого бизнеса 1
14.12.2018 «Снежная Королева» ускорила бизнес-процессы с помощью Synerdocs 1
23.11.2018 Российское подразделение Glenmark внедрило систему DirectumRX 1
16.07.2018 Сбербанк создал B2B-площадку для проведения закупок 1
05.06.2018 Сбербанк презентовал экосистему для корпоративных клиентов 1
05.06.2018 Сбербанк построил «уникальную» систему онлайн-услуг для малого и среднего бизнеса 1
20.04.2018 «Центр Сертификации Поставщиков» перевел 100% партнеров в Synerdocs 1
11.04.2018 «Гэндальф» внедрил «Скан-Архив» в компании «Петрокоммерц» 1
23.10.2017 НСИ на платформе Semantic MDM внедрена в «Объединенной двигателестроительной корпорации» 1
14.06.2017 Троян, шифрующий файлы на Mac, не требует от злоумышленников компьютерной грамотности 1
04.10.2016 ВТБ24 запустил маркетплейс небанковских сервисов 2
01.07.2016 Обновлена система управления бизнес-процессами Elma 1

Публикаций - 53, упоминаний - 66

Проверка контрагентов упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

3779 7
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 6
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 5
Directum - Директум 647 3
СКБ Контур 416 3
МойСклад - Логнекс 85 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
1С-Рарус 539 2
SAP SE 3220 2
АФК Система ПАО 998 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Yandex - Яндекс 4103 2
VK - Mail.ru Group 2487 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
Fortinet 288 1
Microsoft Corporation 11168 1
SafeCrow - Сэйфкроу 6 1
Сбербанк Деловая среда 37 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Инфосистемы Джет 675 1
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 15 1
Opteum - Оптеум 4 1
Синтегро консалтинг 40 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Soft Master 5 1
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Гэндальф - Gendalf 59 1
Такском - Taxcom 119 1
Terrasoft - Террасофт 140 1
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 35 1
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 1
Эвотор - Evotor 105 1
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
KPMG - КПМГ 131 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
Ланит ГК 1160 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 10
Segezha Group - Сегежа Групп 85 2
Uber 257 1
ОДК Салют НПЦ - Производственный комплекс 3 1
ВТБ24 583 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
Открытие ФК 538 1
Рокада Мед - Rocada Med 1 1
Glenmark - Гленмарк импэкс 2 1
Партия еды 6 1
СберАвтопарк 3 1
Открытие Брокер 13 1
Петрокоммерц 29 1
Снежная Королева 38 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Яндекс.Еда 93 1
Яндекс.Такси 271 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Альфа-Банк 1127 1
Uber Technologies 258 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 2
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Федеральное казначейство России 766 1
ЦСП ФГБУ - Центр Сертификации Поставщиков 2 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 7
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 2
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 54 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
Диаграмма Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, график Ганта, календарный график 25 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
PCS - People Centric Security - концепция «Безопасность c фокусом на человеке» 4 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
UBA - User Behavior Analytics - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 17 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 105 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 1
A2P - Application-to-Person - SMS Messaging 12 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
Сбербанк Моя команда 8 5
Сбербанк E-invoicing ЭДО 68 5
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 5
Сбербанк Пульс рынка - онлайн-сервис 6 5
Эвотор Онлайн-касса 7 5
Сбербанк Моя торговля 9 5
Microsoft Office 365 769 5
Сбербанк Моя бухгалтерия онлайн 5 5
Сбербанк Бизнес Аналитика 7 5
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 2
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 2
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 2
Сбербанк SberBusinessAPI - Fintech API 12 2
Directum СЭД 68 1
1С-Рарус Альфа-Авто 20 1
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 50 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
SQL - Язык программирования 436 1
СКБ Контур - Контур.Светофор 42 1
Microsoft Windows 10 6676 1
1С:Управление торговлей 28 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
РосБизнесСофт CRM 9 1
ВТБ Бизнес Онлайн 9 1
ELMA CRM 3 1
Soft Master 1C Connector 1 1
Microsoft Excel 438 1
1С:Бухгалтерия 398 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 1
Directum - DirectumRX 62 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Terrasoft Creatio 44 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Гэндальф - Скан-Архив 36 1
Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 31 1
Яндекс.TheQuestion 5 1
Синтегро ОСБУ 23 1
СКБ Контур - Контур.Диадок 146 1
Вахнин Павел 51 2
Попов Анатолий 98 2
Фурсин Алексей 100 2
Машурин Сергей 17 2
Акопова Кристина 4 2
Пересторонин Юрий 8 2
Таранов Александр 1 1
Катаева Елена 6 1
Урывская Лидия 5 1
Архаров Эрнест 1 1
Рябова Галина 21 1
Сергунина Наталья 163 1
Сергеева Татьяна 1 1
Цишевский Владимир 1 1
Новиков Дмитрий 27 1
Козырев Алексей 270 1
Шилак Ксения 28 1
Железнякова Мария 1 1
Апарина Елена 2 1
Малкова Светлана 2 1
Сарварова Евгения 1 1
Силенов Максим 1 1
Фатеев Александр 1 1
Белокопытов Александр 4 1
Андреев Николай 10 1
Осин Денис 18 1
Паршиков Сергей 10 1
Бондарь Юрий 11 1
Востриков Юрий 19 1
Скоков Денис 10 1
Кузнецов Станислав 64 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Россия - Республика Карелия 305 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Восточная Европа 1691 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Молдавия - Республика Молдова 433 1
Россия - Кировск - Кировская область 305 1
Россия - Красноярский край 668 1
Россия - Краснодар 1041 1
Украина 3398 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Казахстан - Республика 2650 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 5
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 19 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
МТР - Материально-технические ресурсы 26 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 32 1
БДДС - бюджет движения денежных средств 38 1
Человеческий фактор 127 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 29 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
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