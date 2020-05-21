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«Корус консалтинг СНГ» расширил сервис проверки контрагентов на другие страны

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

«Корус консалтинг СНГ», входящая в экосистему Сбербанка, добавила новые опции в сервис проверки контрагентов. Теперь пользователи смогут получать информацию не только о российских компаниях, но и о партнерах из других стран: Беларуси, Украины, Казахстана, Молдовы и Киргизии.

Эта опция позволит увидеть необходимые данные по контрагенту в форме сводного отчета. Проверить можно сведения о регистрации товарного знака, лицензии, разрешения, сертификаты, информацию о торговых объектах, наличие статуса банкрота, судебную историю и нахождение в реестре недобросовестных поставщиков. Кроме того, клиенты сервиса могут узнать, находится ли их контрагент в реестре коммерческих организаций с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере.

Максим Силенов, владелец продукта «Сервис проверки контрагентов» «Корус консалтинг СНГ», отметил: «Раньше проверка контрагентов, зарегистрированных на территории других стран, была затруднительна, так как данные о таких компаниях отсутствуют в российских открытых источниках. По сути, российские предприниматели начинали сотрудничество с партнерами из соседних стран, не удостоверившись в их благонадежности, и не знали, как будет идти бизнес в дальнейшем. Для того чтобы повысить прозрачность подобных сделок и обезопасить наших предпринимателей, Сервис проверки контрагентов обновил функционал и предоставил возможность получения данных о компаниях из других стран из открытых источников, таких как Единые государственные реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реестры недобросовестных поставщиков и данные из партнерских сервисов проверки контрагентов».

Опция доступна корпоративным клиентам «Корус консалтинг СНГ». Благодаря сервису проверки контрагентов российские предприниматели могут выявить потенциальных неплательщиков и обезопасить бизнес от рисков неоплат.



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