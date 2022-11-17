Проверка контрагента стала проще: «Контур.фокус» научился распознавать хорошие и плохие новости о компаниях

Скандалы с участием учредителя, закрытие крупной компании или участие контрагента в благотворительности — «Контур.фокус» отслеживает упоминания организаций в СМИ в негативном и позитивном ключе. Оперативно отправляет информацию, прежде чем она появится в официальных источниках. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Тональность новостей в СМИ» позволяет не тонуть в большом объеме информации, а получать только те новости о компании, которые важны и интересны. Еще функция помогает узнать, каких публикаций об организации больше: негативных или позитивных.

В «Контур.фокусе» можно настроить фильтр тональности новостей. Ее определяют алгоритмы машинного обучения. Они анализируют заголовки и тексты публикаций СМИ с упоминанием компаний и определяют их характер.

Метку «негативная тональность» алгоритмы ставят, когда в публикации содержатся факты, которые влияют на ухудшение финансового состояния организации. Например, если нашли нарушения на производстве. «Позитивная тональность» приписывается новостям, где упоминаются события, которые могут улучшить финансовое положение компании. Например, если директор сотрудничает с мэрией на пользу горожанам. А «нейтральную тональность» алгоритмы ставят новостям, где не сказано ничего, что могло бы повлиять на выручку организации.

В совокупности с другими возможностями сервиса «Тональность новостей в СМИ» позволяет тратить меньше времени на проверку контрагентов, узнавать о них информацию раньше других и предотвращать риски сотрудничества.

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Василий Прокопьев, руководитель проекта «Контур.фокус»: «На сегодняшний день все информационно-аналитические системы проверки контрагентов используют официальные источники. Информация в них появляется уже после наступления события, которое привело к изменениям в компании. Поэтому “Контур.фокус” реализовал алгоритмы машинного обучения, позволяющие заранее предугадать изменения в организации благодаря наблюдению в СМИ и определению тональности новостей. Новые функции — еще одна возможность для нас быть хотя бы на полшага впереди».

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«Контур» — экосистема продуктов для бизнеса, которые помогают тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делают проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2021 г. составила 22,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,2 млн компаний в России и за рубежом.