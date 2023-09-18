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Tele2 Теле2 Россия Т2 РТК Холдинг Т2 Мобайл

Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Компания оказывает услуги в 68 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2020 года абонентская база компании составила 46,6 миллиона пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»). Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов


18.09.2023 Tele2 запустила собственную торговую марку «Другие правила»

российский оператор мобильной связи, запустил собственную торговую марку – «Другие правила». Под ней в розничной сети компании будет продаваться ассортимент товаров – аксессуары и цифровые продукты. Tele2 пилотирует проект на продажах батареек «Другие правила». Первый СТМ представлен в 700 салонах Tele2 в 37 регионах страны. Товары под торговой маркой «Другие правила» будут занимать
18.09.2023 Власти запретили МТС, «Билайн», Tele2 «Мегафону» обдирать абонентов. С них месяцами брали двойную оплату за интернет

льного интернета со своего мобильного устройства. В первую очередь это касается «большой четверки – Tele2, МТС, «Билайна» и «Мегафона». Все эти операторы лишили своих абонентов безлимитного моб
30.08.2023 За два года более 45% пользователей увеличили число своих подписок

доля составляет 65,24%. При этом есть доля тех, кто использует более семи подписок – 10,21%. Важнее всего клиентам получить доступ к сервисам музыки, кино и игр. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Tele2 провела исследование интереса пользователей к подпискам в своих цифровых каналах с охватом более 21 млн человек. По данным оператора, большинство респондентов пользуются одн
29.08.2023 Клиенты Tele2 получили возможность приобрести КАСКО на одну поездку или парковку: 66% пользователей позитивно оценили нововведение.

Совместное решение представили рынку российский оператор мобильной связи Tele2 совместно с InsurTech-провайдером Simble. Tele2 совместно с партнером Simble выпустила новый продукт – краткосрочное страхование автомобиля: на одну поездку, нужное количество кило
02.08.2023 Tele2 застроила сетевой инфраструктурой районные центры Москвы

открытых центрах «Место встречи», а к завершению проекта появится еще в более чем двадцати точках. Tele2 работает над расширением зоны покрытия сети и улучшением качества связи. В Москве актив
18.07.2023 Ресурсы для ИТ-специалистов и разработчиков в числе востребованных у мигрантов сервисов в России – big data Tele2

ессий связаны с различными сервисными приложениями и услугами. Об этом CNews сообщили представители Tele2. В big data Tele2 проанализировали мигрантский сегмент для бизнес-задач, чтобы у
14.07.2023 В big data Tele2 научили искусственный интеллект анализировать трафик на автодорогах

тка пригодится для планирования строительства транспортных развязок, рекламному бизнеса для поиска нужной аудитории, ретейлерам при открытии новых торговых точек. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Разработанный алгоритм превосходит традиционные методики проведения подобных исследований: опросы и наблюдение. В отличие от натурных исследований, при использовании больших данных исклю
10.07.2023 Россияне притормозили с онлайн-знакомствами, но Tinder использовали до последнего – big data Tele2

для дейтинга, суммарно количество пользователей в июне снизилось на 8,7% относительно мая 2023 г., 59% отказавшихся от онлайн-знакомств в июне 2023 г. – женщины. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Тренд на снижение интереса к онлайн-знакомствам среди клиентов Tele2 характерен для всех площадок. От Tinder, на фоне заявления об остановке работы на российском рынке, по итогам

04.07.2023 Tele2 замораживает цены на тарифы

нтов от повышения стоимости тарифов. Новым абонентам и перешедшим на открытые тарифные линейки «Мой Tele2», Black и Premium оператор замораживает цену до конца 2024 г. Об этом CNews сообщили пр
28.06.2023 Клиентам Tele2 доступна игровая подписка с блокировщиком рекламы и 20 ГБ трафика

сервисы. Ее пользователям доступны расширенный каталог игр, дополнительный пакет трафика и блокировщик рекламы. Mixx Play можно добавить к основной подписке Mixx. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Услуга Mixx Play может быть подключена в дополнение к Mixx или как отдельная подписка. Она прежде всего ориентирована на абонентов, которые любят играть в мобильные игры. В рамках подпис
22.06.2023 Клиенты Tele2 могут оплачивать проезд по ЦКАД и М-12 со счета номера мобильного телефона

жность оплачивать проезд по ЦКАД и трассе М-12 «Восток» со счета номера мобильного телефона. Пользовательская активность на транспортном объекте растет: трафик на платных участках ЦКАД среди клиентов Tele2 увеличился в январе-мае 2023 г. на 10% год к году. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Tele2 проанализировала трафик на участках ЦКАД и выявила, что в январе-мае 202
20.06.2023 Туристический трафик по России вырос на 7,7% – big data Tele2

кий туризм, деловые поездки, визит к родственникам и посещение религиозно-культурных объектов. В целом объем туристического трафика увеличился на 7,7% год к году. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Data scientists Tele2 расширили возможности туристической платформы: в коробочное геоаналитическое решение интегрирован алгоритм, который определяет цели визита туристов в регион.
15.06.2023 Британский сотовый оператор требует у Tele2 вернуть 282 миллиона

Lycamobile против Tele2 Арбитражный суд Москвы завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное ра
08.06.2023 Tele2 фиксирует сокращение фродового трафика в 10 раз

ние по противодействию вызовам с подменой номеров. Это доказывает реальный и быстрый эффект по очистке трафика при присоединении к антифрод-платформе. Действующая система ежедневно защищает абонентов Tele2 от 500-600 тыс. попыток мошеннических вызовов в сутки. Об этом CNews сообщили представители Tele2. В трафике малых операторов фиксируется особенно большое количество фродовых вызов
01.06.2023 Россиянке навязали нелепый кредит за дешевый смартфон Xiaomi. Он в четыре раза больше цены смартфона

Один смартфон по цене четырех Сотрудник розничной сети оператора связи Tele2 в Ярославле навязал покупательнице кредит на десятки тысяч рублей и множество бесполезн
25.05.2023 Tele2 запустил опцию 4G Turbo

есен пользователям стриминговых сервисов, геймерам, для участия в видеоконференциях или раздачи трафика на другие устройства. Андрей Борзов, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2, сказал: «Мы позаботились о клиентах, которым нужна максимальная скорость. Потребление мобильного интернета с каждым годом растет: абоненты больше общаются в мессенджерах, смотрят видео и
04.05.2023 Tele2: 60% клиентов покупают камеры для наблюдения за детьми и животными

покупок. Популярность такого оборудования летом объясняется желанием клиентов следить за своей квартирой во время поездки за город – более 50% владельцев видеокамер имеют дачные дома. В салонах связи Tele2 клиенты могут подключить «Умный дом» от «Ростелекома» – цифровое решение, которое позволяет с помощью смартфона контролировать устройства в своем доме. С помощью камер внутреннего наблюде
27.04.2023 Клиенты стали больше доверять роботам – в диалоге с ними остаются 75% абонентов

ет чат-бот, 75% абонентов остаются в нем для решения вопросов. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Tele2 проанализировала обращения клиентов на базе четырех центров дистанционной
26.04.2023 В России появился супердешевый сотовый оператор. Тарифы начинаются с 49 руб. в месяц

Связь под землей Федеральный оператор связи Tele2 сообщил CNews о запуске нового виртуального оператора «Городмобайл». Оператор работает

26.04.2023 На сети Tele2 заработал новый мобильный оператор «Городмобайл»

расходов на мобильную связь бонусами приложения Город. Запуск MVNO на базе транспортной карты – уникальный бизнес-кейс, который не имеет аналогов в России и мире. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Новый оператор «Городмобайл» уже начал оказывать услуги связи жителям и гостям столичного региона. Клиенты смогут оплачивать сотовую связь бонусами мобильного приложения «Город» или рубл
20.04.2023 Клиенты Tele2 смогут посадить дерево онлайн

ение и сохранение лесов онлайн – с помощью сервисов оператора. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Как социально ответственный оператор Tele2 предлагает своим клиентам объединить
17.04.2023 Tele2 использует технологии больших данных в корпоративном обучении сотрудников

ендательный сервис для корпоративного обучения сотрудников компании. Система, которую разработали в Tele2 для решения внутренних задач команды, помогает выбирать наиболее релевантный учебный ма
14.04.2023 Школьники Татарстана обменяли 155 тыс. пятерок на мобильный интернет Tele2

, классы и школы, набравших максимальное количество отметок «отлично» и мегабайтов мобильного интернета в рамках проекта «Мегабайты за оценки». Совместный проект российского оператора мобильной связи Tele2 при поддержке Центра цифровой трансформации Республики Татарстан и Управления образования города Казани стартовал в феврале 2022 г. . Проект «Мегабайты за оценки» не имеет аналогов в Росс
27.03.2023 Tele2 оптимизировала сеть за счет увеличения высоты подвесов в 61 регионе

тимизировал работу действующей инфраструктуры за счет увеличения высоты подвеса антенн в среднем на 16 метров. Сейчас проект охватывает более 1 тыс. инфраструктурных объектов. Технические специалисты Tele2 определили локации с потенциалом для расширения покрытия: двукратное увеличение высоты подвеса помогло повысить пропускную способность сети. Это позволяет сократить капитальные затраты и

15.03.2023 Tele2 «простил» 480 миллионов ушедшей из России Nokia

Пошли на мир Сотовый оператор Tele2 отказался от иска к российской «дочке» Nokia — ООО «Нокиа солюшнз энд нетворкс» (НСН),

09.03.2023 Tele2: БКЛ разгрузила центральные станции метро – за неделю трафик снизился в среднем на 7%

на 8%. 1 марта в Москве состоялось открытие последних 9 станций Большой кольцевой линии – теперь на ней запущено полноценное движение. БКЛ – важная составляющая транспортной системы столицы, поэтому Tele2 обеспечила голосовую связь и скоростной мобильный интернет на платформах и в перегонах к самому запуску нового участка линии. Все работы по обеспечению пассажиров связью проводились на эт
07.03.2023 Tele2 начинает брать с россиян плату за пополнение счета

Плати или не звони Оператор связи Tele2 вводит комиссию за пополнение счета для всех своих абонентов. Изменения вступают в силу
06.03.2023 Клиенты Tele2 стали чаще выбирать инновационные смартфоны: доля устройств с поддержкой eSIM выросла до 9%

п. Абоненты также предпочитают смартфоны с большим экраном: доля устройств с диагональю дисплея более 6 дюймов превысила 60%. На гаджеты стоимостью более 20 тыс. руб. приходится 33% смартфонов в сети Tele2. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Спрос на более технологичные и инновационные устройства растет. Клиенты Tele2 выбирают качественные и функциональные смартфоны с
21.02.2023 Tele2 поможет своим виртуальным операторам бороться с подменой номеров

пных затратах бороться с подменой номеров. Интеграция решения позволит подключить операторов к Единой платформе верификации вызовов и исполнить требования ФЗ-319. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Платформа обеспечит проверку трафика, а также формирование и отправку отчетности в ГРЧЦ по принимаемым антифрод-мерам. Это позволит закрыть уязвимости в сетях менее крупных операторов и

20.02.2023 Геотаргеты оказались самыми востребованными у пользователей «SMS-таргета» Tele2

аргетов увеличилась в 4,5 раза в сравнении с 2021 г. Активнее всего бизнес-клиенты оператора обращались к «Геотаргетированию-офлайн» – 36% от общей выручки от продажи всех таргетов. По итогам 2022 г. Tele2 демонстрирует рост спроса на неоператорские сервисы (VAS) в корпоративном сегменте. Так, оператор фиксирует, что выручка от VAS-услуг увеличилась на 35% в сравнении с прошлым годом. Такой
09.02.2023 Оператор Tele2 начал обмен школьных «пятерок» на мобильный интернет. Но только в отдельных регионах

Полезная награда за успеваемость Оператор Tele2 рассказал CNews о запуске проекта «Мегабайты за оценки». Он позволяет буквально обменят
09.02.2023 Мобильный интернет за пятерки: Tele2 начисляет трафик за успехи в учебе

тся услугами оператора и мобильным приложением «Я – школьник». Об этом CNews сообщили представители Tele2. В этом учебном году Tele2 решила поощрять школьников за успехи дополнительными

01.02.2023 Tele2 улучшил условия международного роуминга в ОАЭ

еждународного роуминга в ОАЭ. Это направление вошло в двадцатку самых популярных стран у клиентов компании. Мобильный оператор предоставит путешественникам втрое больше интернета на высокой скорости. Tele2 проанализировала активность клиентов в международных поездках в 2022 г. Одним из самых популярных заграничных направлений для путешествий в этот период стали Объединенные Арабские Эмираты
27.01.2023 У пользователей Tele2 появился новый ассистент по имени «Астра»

ным набором функций – указывает адресную причину, почему пользователь не отвечает на звонок, и может транслировать индивидуальное сообщение для избранных номеров. Об этом CNews сообщили представители Tele2. «Астра» станет незаменимой помощницей для решения задач абонентов оператора. Ее возможности дополняют функционал уже действующих виртуальных ассистентов Tele2. Например, указывает
10.01.2023 Tele2 запускает подписку на аудиокниги и их электронные версии

итай и слушай» и «Премиум текст». Их можно приобрести в мобильном приложении оператора или на сайте tele2.ru, а использовать – с любого совместимого устройства. Об этом CNews сообщили представи
30.12.2022 «Тинькофф Мобайл» изменил Tele2 с МТС

обайл» был запущен в конце 2017 г. Базой для него стал сотовый оператор «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2), в настоящее время являющийся дочерним предприятием «Ростелекома». Исторически Tele
27.12.2022 В России придется больше платить за связь. Операторы повышают цены

оимости тарифов на связь. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух клиентов «Мегафона» и двух — Tele2. Цены поднимутся с конца 2022 г. «Билайн», например, стал предлагать своим клиентам под
26.12.2022 Клиенты Tele2 могут получить медицинскую помощь онлайн с сервисом «Доктис»

специалисты ГК «Мать и дитя» и других медицинских организаций. Об этом CNews сообшили представители Tele2. Новая цифровая подписка в сфере телемедицины сделает получение врачебной помощи более

23.12.2022 Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян

ке, Казахстане, Иране, Кувейте, Тунисе, Китае, Тайване, Южной Корее и других странах. Помимо этого, Tele2 первой из российских телеком-компаний запустила роуминг на территории Сомали. C опцией

22.12.2022 Власти простят Tele2 отставание от МТС, «Билайна» и «Мегафона»

ГКРЧ готовит отсрочку для Tele2 Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании планирова

Публикаций - 2617, упоминаний - 3667

Tele2 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10452 1107
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10143 802
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8256 784
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7417 748
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1412 147
5nine Software 1875 140
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 520 112
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2988 90
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3056 89
Yandex - Яндекс 6169 87
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1023 81
Huawei 3631 78
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5639 78
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 721 73
Apple Inc 11495 72
Samsung Electronics 9897 69
Ростелеком - Связьинвест 1704 66
Telia Company - TeliaSonera 1024 64
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2952 60
Telegram Group 1301 52
VK - Mail.ru Group 3263 49
Tele2 AB 58 49
Google LLC 11232 47
АФК Система ПАО 1754 47
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 235 47
Microsoft Corporation 23902 41
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 797 39
Meta Platforms - Facebook 4363 38
Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 38
Tele2 - Теле2 Россия - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 146 38
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 102 38
Рустелеком ТК 288 37
SAP SE 5024 36
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1952 34
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 363 34
Vodafone Group 1369 34
Xiaomi 1432 33
Казахтелеком 334 33
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 76 31
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4387 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2545 130
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6232 125
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6388 95
Почта России ПАО 2066 80
Связной ГК 1354 60
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1947 51
Евросеть 1402 41
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 955 41
Открытие ФК - Банк Открытие 2850 40
Альфа-Банк 1645 38
РЖД - Российские железные дороги 1708 32
ГПБ - Газпромбанк 982 31
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1022 30
X5 Group 878 29
Газпром ПАО 1198 26
Visa International 1898 25
Северсталь ПАО - Severstal 394 24
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1797 23
Россети Ленэнерго 2420 23
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 869 22
Май - Майский чай - российская торговая компания 1073 20
Qiwi 957 20
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 363 19
Магнит - Тандер - сеть магазинов 709 19
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6763 18
Альфа-Групп 673 18
НМГ - Национальная Медиа Группа 71 18
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 737 17
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 423 17
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 437 17
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1047 16
Телефорум 93 16
Почта Банк 389 15
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 694 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1322 15
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 405 15
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 382 14
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 314 13
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 240 13
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 405 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9909 320
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2466 202
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2077 175
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 626 116
Президент Российской Федерации 3942 87
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4782 82
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3124 77
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4726 65
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5439 62
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3126 54
Россвязь - Федеральное агентство связи 718 50
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2897 49
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3986 46
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 923 45
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2846 44
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 559 35
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 899 32
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2604 31
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2510 30
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 222 29
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2575 28
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2117 25
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 221 24
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1272 23
Судебная власть - Judicial power 2165 23
Правительство Москвы 2129 22
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 998 22
Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 166 21
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1620 20
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 716 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3169 17
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 572 16
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1769 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1720 15
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 559 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1674 13
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 62 12
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 728 11
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 310 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1627 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6165 323
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 16
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 15
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 272 9
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 96 8
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 73 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 266 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 6
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 6
ЛДПР 100 6
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 5
GSMA All IP Interconnect Russia 5 5
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 4
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 37 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 990 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1392 3
4CIO 757 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 602 3
Демократическая политическая партия США 119 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 27 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 2
Единая Россия - Политическая партия 276 2
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 22 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 261 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 83 2
Международная академия связи - МАС 37 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 59 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 3 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 1
РусБренд 7 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 14 1
НБП - Национал-большевистская партия - запрещена в России 11 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 22 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26139 1071
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18670 979
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56683 576
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7212 517
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 5995 492
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22970 419
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42154 403
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7775 401
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4276 335
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6250 312
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22248 301
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2452 256
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13854 196
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2666 195
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13996 158
5G - пятое поколение мобильной связи 3604 158
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13048 155
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8884 154
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 553 153
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5259 151
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 1906 144
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9395 143
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8998 142
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения 1864 141
5G NSA - 5G Non-Standalone 1865 140
5G SA - 5G Standalone 1864 140
5G NR - 5G New Radio 1873 140
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27292 130
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9217 118
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10626 113
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7698 110
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11360 108
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10464 106
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18510 104
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17991 102
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11866 101
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5451 94
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14016 93
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4801 92
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11568 91
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1034 120
Apple iPhone 6 6343 93
Microsoft Windows 2000 12916 87
Google Android 13093 85
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4404 75
WhatsApp Messenger 954 65
Apple iOS 7143 61
Google Play - Google Store - Android Market 3089 50
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 188 48
Rakuten Viber 576 45
Apple - App Store 2715 44
Google YouTube - Видеохостинг 2526 43
Apple iPhone - серия смартфонов 6785 38
VK - Mail.ru Одноклассники 1536 36
Tele2 SIM-карты 33 33
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 749 27
Age of Kings 3460 25
Tele2 Биржа - Маркет Tele2 22 22
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2567 21
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 325 21
FreePik 352 20
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4844 20
Microsoft Windows 14838 20
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 365 20
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1307 19
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 46 19
Microsoft Skype 2002 18
СКБ Контур - Контур.Фокус 831 18
Samsung Galaxy 1075 17
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3040 17
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 17 17
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 26 16
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 35 16
Microsoft Windows BitLocker 1297 15
Яндекс Go - Яндекс.Такси 494 14
Tele2 Mini 13 13
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 783 13
Tele2 TV 13 13
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 683 13
Apache Camel 69 12
Путин Владимир 2853 95
Никифоров Николай 1173 70
Эмдин Сергей 68 68
Осеевский Михаил 290 42
Страшнов Дмитрий 111 42
Решетин Олег 42 42
Медведев Дмитрий 1637 40
Иванов Олег 138 37
Брюквин Юрий 293 36
Майстренко Игорь 45 35
Орловский Виктор 354 33
Шадаев Максут 753 29
Кусков Денис 219 28
Провоторов Александр 155 27
Калугин Сергей 168 26
Щеголев Игорь 692 25
Домбровский Юрий 62 24
Телков Алексей 25 23
Галактионова Инесса 59 23
Голомолзин Анатолий 74 22
Володин Роман 24 22
Чернышенко Дмитрий 509 22
Жижикин Игорь 24 22
Носков Михаил 23 21
Мордашов Алексей 46 21
Рейман Леонид 1034 20
Носков Константин 232 19
Лопатухин Дмитрий 19 19
Ковальчук Юрий 35 18
Айбашева Анна 97 18
Патока Андрей 108 18
Акимов Максим 180 17
Кирюшин Геннадий 90 17
Чинкова Мария 28 16
Мерзляков Антон 16 16
Криевс Ритварс 15 15
Усманов Алишер 298 15
Гирев Андрей 77 14
Лацанич Василь 105 13
Голещихин Денис 14 13
Россия - РФ - Российская федерация 128907 1838
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40496 827
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15859 482
Швеция - Королевство 3560 267
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6637 262
Европа 21584 193
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13511 150
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50928 146
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2120 144
Украина 7418 116
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15671 109
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13895 108
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2458 108
Казахстан - Республика 5153 107
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1478 103
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2919 96
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1391 91
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2712 86
Россия - ЮФО - Республика Крым 811 81
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2645 78
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1930 77
Россия - СФО - Новосибирск 3877 74
Россия - ПФО - Нижегородская область 1624 73
Россия - ЦФО - Тульская область 1115 73
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 985 72
Финляндия - Финляндская Республика 3515 71
Беларусь - Белоруссия 4738 70
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13133 68
Россия - СФО - Иркутская область 956 68
Россия - ЮФО - Ростовская область 1344 68
Россия - УФО - Екатеринбург 3481 67
Россия - СФО - Кемеровская область 796 66
Россия - Сибирь 2193 66
Россия - УФО - Челябинская область 1040 65
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2484 64
Германия - Федеративная Республика 12318 62
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1185 61
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2498 57
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1627 57
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 802 56
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46498 633
Абонентская база - Абонентская плата 5365 522
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5980 443
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43760 437
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21651 283
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9119 244
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3364 236
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15969 195
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14625 184
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1989 167
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6753 142
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25481 139
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7046 131
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4403 100
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3374 93
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6823 92
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3343 91
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4861 89
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1343 88
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5333 84
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11538 84
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11445 80
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 753 77
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4200 75
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6399 74
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 5738 69
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4576 68
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5467 66
Кредитование - Сrediting - Заём 6215 63
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8756 59
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5801 57
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9723 56
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5714 55
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2304 54
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4630 54
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5093 51
Страхование - Страховое дело - Insurance 5368 50
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5869 48
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7378 47
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 940 47
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11061 87
Коммерсантъ - Издательский дом 1431 85
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 861 54
Ведомости 680 48
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 587 31
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 738 23
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 273 19
Прайм - Агентство экономической информации 865 14
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5811 14
Известия ИД 520 13
РИА Новости 834 13
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 11
Forbes - Форбс 673 9
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 100 9
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 9
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 53 8
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 182 8
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 463 6
Bloomberg 1162 6
9to5Mac 150 5
TAdviser - Центр выбора технологий 326 5
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа 24 5
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 104 4
9to5Google 88 4
Total Telecom 613 4
FT - Financial Times 1183 4
За Телеком - telegram-канал 42 3
Нецифровая экономика - telegram-канал 35 3
Independent Media - Индепендент Медиа 17 3
The Verge - Издание 515 3
Telecom.paper 197 3
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 75 3
АиФ - Аргументы и факты 44 3
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 255 3
Российская газета 251 3
Cellular News 234 3
РОИ - Российская общественная инициатива 77 2
Бизнес&Балтия 2 2
The Washington Post 315 2
NYT - The New York Times 1011 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7635 71
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 943 61
AC&M Consulting - ACM-Consulting 262 42
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 98 26
IDC - International Data Corporation 4878 23
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2526 18
Gartner - Гартнер 3508 11
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting 98 11
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 8
Forrester Research 815 7
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 551 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 275 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 555 5
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 429 5
MForum Analytics 20 4
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 109 4
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 79 3
Markets&Markets Research 106 3
Mobile Research Group 69 3
IDC Russia - IDC Россия 161 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 192 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 3
Juniper Research 511 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 43 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 102 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 63 2
Moody's Investors Service 135 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 358 2
Tagline - Тэглайн 24 2
Strategy Analytics 283 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 34 2
Forrester Wave 45 2
Orbis Research 4 2
RepTrak - Reputation Institute - Институт репутации 3 2
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 28 1
Analysys Mason 26 1
Counterpoint Research 77 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 60 1
Медиалогия 52 1
CNews Рынок ИТ-услуг 115 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 209 33
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 255 17
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 71 15
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 766 14
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 709 13
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1338 11
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 629 10
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 474 10
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 253 6
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 177 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 299 6
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 108 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 142 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 230 5
VK Skillbox - Скилбокс 72 5
ИИИ - Институт исследований интернета 51 4
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 7 4
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 9 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 510 4
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 89 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 222 4
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 13 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 400 4
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 4
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 78 3
РАН - Российская академия наук 1830 3
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 74 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 186 3
Grenoble Ecole de Management (GEM) - Гренобльская Высшая Школа Бизнеса - Гренобльская школа менеджмента 6 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 263 3
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 51 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 187 2
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 7 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 61 2
ВГУЭС ФГБОУ ВО - Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 4 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 179 2
Открытое образование 7 2
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 44 2
ТГУ - Томский государственный университет 139 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 70 2
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 945 4
1С:Проект года 16 3
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КЭФ - Красноярский экономический форум 26 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 3
День молодёжи - 27 июня 714 2
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 2
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ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 70 2
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2182 2
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UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 30 1
JD.com 618 Shopping Festival 74 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 9 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 66 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 1
Oracle OpenWorld 65 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
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