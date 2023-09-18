Tele2 Теле2 Россия Т2 РТК Холдинг Т2 Мобайл

Tele2 запустила собственную торговую марку «Другие правила» российский оператор мобильной связи, запустил собственную торговую марку – «Другие правила». Под ней в розничной сети компании будет продаваться ассортимент товаров – аксессуары и цифровые продукты. Tele2 пилотирует проект на продажах батареек «Другие правила». Первый СТМ представлен в 700 салонах Tele2 в 37 регионах страны. Товары под торговой маркой «Другие правила» будут занимать

Власти запретили МТС, «Билайн», Tele2 «Мегафону» обдирать абонентов. С них месяцами брали двойную оплату за интернет льного интернета со своего мобильного устройства. В первую очередь это касается «большой четверки – Tele2, МТС, «Билайна» и «Мегафона». Все эти операторы лишили своих абонентов безлимитного моб

За два года более 45% пользователей увеличили число своих подписок доля составляет 65,24%. При этом есть доля тех, кто использует более семи подписок – 10,21%. Важнее всего клиентам получить доступ к сервисам музыки, кино и игр. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Tele2 провела исследование интереса пользователей к подпискам в своих цифровых каналах с охватом более 21 млн человек. По данным оператора, большинство респондентов пользуются одн

Клиенты Tele2 получили возможность приобрести КАСКО на одну поездку или парковку: 66% пользователей позитивно оценили нововведение. Совместное решение представили рынку российский оператор мобильной связи Tele2 совместно с InsurTech-провайдером Simble. Tele2 совместно с партнером Simble выпустила новый продукт – краткосрочное страхование автомобиля: на одну поездку, нужное количество кило

Tele2 застроила сетевой инфраструктурой районные центры Москвы открытых центрах «Место встречи», а к завершению проекта появится еще в более чем двадцати точках. Tele2 работает над расширением зоны покрытия сети и улучшением качества связи. В Москве актив

Ресурсы для ИТ-специалистов и разработчиков в числе востребованных у мигрантов сервисов в России – big data Tele2 ессий связаны с различными сервисными приложениями и услугами. Об этом CNews сообщили представители Tele2. В big data Tele2 проанализировали мигрантский сегмент для бизнес-задач, чтобы у

В big data Tele2 научили искусственный интеллект анализировать трафик на автодорогах тка пригодится для планирования строительства транспортных развязок, рекламному бизнеса для поиска нужной аудитории, ретейлерам при открытии новых торговых точек. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Разработанный алгоритм превосходит традиционные методики проведения подобных исследований: опросы и наблюдение. В отличие от натурных исследований, при использовании больших данных исклю

Россияне притормозили с онлайн-знакомствами, но Tinder использовали до последнего – big data Tele2 для дейтинга, суммарно количество пользователей в июне снизилось на 8,7% относительно мая 2023 г., 59% отказавшихся от онлайн-знакомств в июне 2023 г. – женщины. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Тренд на снижение интереса к онлайн-знакомствам среди клиентов Tele2 характерен для всех площадок. От Tinder, на фоне заявления об остановке работы на российском рынке, по итогам

Tele2 замораживает цены на тарифы нтов от повышения стоимости тарифов. Новым абонентам и перешедшим на открытые тарифные линейки «Мой Tele2», Black и Premium оператор замораживает цену до конца 2024 г. Об этом CNews сообщили пр

Клиентам Tele2 доступна игровая подписка с блокировщиком рекламы и 20 ГБ трафика сервисы. Ее пользователям доступны расширенный каталог игр, дополнительный пакет трафика и блокировщик рекламы. Mixx Play можно добавить к основной подписке Mixx. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Услуга Mixx Play может быть подключена в дополнение к Mixx или как отдельная подписка. Она прежде всего ориентирована на абонентов, которые любят играть в мобильные игры. В рамках подпис

Клиенты Tele2 могут оплачивать проезд по ЦКАД и М-12 со счета номера мобильного телефона жность оплачивать проезд по ЦКАД и трассе М-12 «Восток» со счета номера мобильного телефона. Пользовательская активность на транспортном объекте растет: трафик на платных участках ЦКАД среди клиентов Tele2 увеличился в январе-мае 2023 г. на 10% год к году. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Tele2 проанализировала трафик на участках ЦКАД и выявила, что в январе-мае 202

Туристический трафик по России вырос на 7,7% – big data Tele2 кий туризм, деловые поездки, визит к родственникам и посещение религиозно-культурных объектов. В целом объем туристического трафика увеличился на 7,7% год к году. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Data scientists Tele2 расширили возможности туристической платформы: в коробочное геоаналитическое решение интегрирован алгоритм, который определяет цели визита туристов в регион.

Британский сотовый оператор требует у Tele2 вернуть 282 миллиона Lycamobile против Tele2 Арбитражный суд Москвы завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное ра

Tele2 фиксирует сокращение фродового трафика в 10 раз ние по противодействию вызовам с подменой номеров. Это доказывает реальный и быстрый эффект по очистке трафика при присоединении к антифрод-платформе. Действующая система ежедневно защищает абонентов Tele2 от 500-600 тыс. попыток мошеннических вызовов в сутки. Об этом CNews сообщили представители Tele2. В трафике малых операторов фиксируется особенно большое количество фродовых вызов

Россиянке навязали нелепый кредит за дешевый смартфон Xiaomi. Он в четыре раза больше цены смартфона Один смартфон по цене четырех Сотрудник розничной сети оператора связи Tele2 в Ярославле навязал покупательнице кредит на десятки тысяч рублей и множество бесполезн

Tele2 запустил опцию 4G Turbo есен пользователям стриминговых сервисов, геймерам, для участия в видеоконференциях или раздачи трафика на другие устройства. Андрей Борзов, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2, сказал: «Мы позаботились о клиентах, которым нужна максимальная скорость. Потребление мобильного интернета с каждым годом растет: абоненты больше общаются в мессенджерах, смотрят видео и

Tele2: 60% клиентов покупают камеры для наблюдения за детьми и животными покупок. Популярность такого оборудования летом объясняется желанием клиентов следить за своей квартирой во время поездки за город – более 50% владельцев видеокамер имеют дачные дома. В салонах связи Tele2 клиенты могут подключить «Умный дом» от «Ростелекома» – цифровое решение, которое позволяет с помощью смартфона контролировать устройства в своем доме. С помощью камер внутреннего наблюде

Клиенты стали больше доверять роботам – в диалоге с ними остаются 75% абонентов ет чат-бот, 75% абонентов остаются в нем для решения вопросов. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Tele2 проанализировала обращения клиентов на базе четырех центров дистанционной

В России появился супердешевый сотовый оператор. Тарифы начинаются с 49 руб. в месяц Связь под землей Федеральный оператор связи Tele2 сообщил CNews о запуске нового виртуального оператора «Городмобайл». Оператор работает

На сети Tele2 заработал новый мобильный оператор «Городмобайл» расходов на мобильную связь бонусами приложения Город. Запуск MVNO на базе транспортной карты – уникальный бизнес-кейс, который не имеет аналогов в России и мире. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Новый оператор «Городмобайл» уже начал оказывать услуги связи жителям и гостям столичного региона. Клиенты смогут оплачивать сотовую связь бонусами мобильного приложения «Город» или рубл

Клиенты Tele2 смогут посадить дерево онлайн ение и сохранение лесов онлайн – с помощью сервисов оператора. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Как социально ответственный оператор Tele2 предлагает своим клиентам объединить

Tele2 использует технологии больших данных в корпоративном обучении сотрудников ендательный сервис для корпоративного обучения сотрудников компании. Система, которую разработали в Tele2 для решения внутренних задач команды, помогает выбирать наиболее релевантный учебный ма

Школьники Татарстана обменяли 155 тыс. пятерок на мобильный интернет Tele2 , классы и школы, набравших максимальное количество отметок «отлично» и мегабайтов мобильного интернета в рамках проекта «Мегабайты за оценки». Совместный проект российского оператора мобильной связи Tele2 при поддержке Центра цифровой трансформации Республики Татарстан и Управления образования города Казани стартовал в феврале 2022 г. . Проект «Мегабайты за оценки» не имеет аналогов в Росс

Tele2 оптимизировала сеть за счет увеличения высоты подвесов в 61 регионе тимизировал работу действующей инфраструктуры за счет увеличения высоты подвеса антенн в среднем на 16 метров. Сейчас проект охватывает более 1 тыс. инфраструктурных объектов. Технические специалисты Tele2 определили локации с потенциалом для расширения покрытия: двукратное увеличение высоты подвеса помогло повысить пропускную способность сети. Это позволяет сократить капитальные затраты и

Tele2 «простил» 480 миллионов ушедшей из России Nokia Пошли на мир Сотовый оператор Tele2 отказался от иска к российской «дочке» Nokia — ООО «Нокиа солюшнз энд нетворкс» (НСН),

Tele2: БКЛ разгрузила центральные станции метро – за неделю трафик снизился в среднем на 7% на 8%. 1 марта в Москве состоялось открытие последних 9 станций Большой кольцевой линии – теперь на ней запущено полноценное движение. БКЛ – важная составляющая транспортной системы столицы, поэтому Tele2 обеспечила голосовую связь и скоростной мобильный интернет на платформах и в перегонах к самому запуску нового участка линии. Все работы по обеспечению пассажиров связью проводились на эт

Tele2 начинает брать с россиян плату за пополнение счета Плати или не звони Оператор связи Tele2 вводит комиссию за пополнение счета для всех своих абонентов. Изменения вступают в силу

Клиенты Tele2 стали чаще выбирать инновационные смартфоны: доля устройств с поддержкой eSIM выросла до 9% п. Абоненты также предпочитают смартфоны с большим экраном: доля устройств с диагональю дисплея более 6 дюймов превысила 60%. На гаджеты стоимостью более 20 тыс. руб. приходится 33% смартфонов в сети Tele2. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Спрос на более технологичные и инновационные устройства растет. Клиенты Tele2 выбирают качественные и функциональные смартфоны с

Tele2 поможет своим виртуальным операторам бороться с подменой номеров пных затратах бороться с подменой номеров. Интеграция решения позволит подключить операторов к Единой платформе верификации вызовов и исполнить требования ФЗ-319. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Платформа обеспечит проверку трафика, а также формирование и отправку отчетности в ГРЧЦ по принимаемым антифрод-мерам. Это позволит закрыть уязвимости в сетях менее крупных операторов и

Геотаргеты оказались самыми востребованными у пользователей «SMS-таргета» Tele2 аргетов увеличилась в 4,5 раза в сравнении с 2021 г. Активнее всего бизнес-клиенты оператора обращались к «Геотаргетированию-офлайн» – 36% от общей выручки от продажи всех таргетов. По итогам 2022 г. Tele2 демонстрирует рост спроса на неоператорские сервисы (VAS) в корпоративном сегменте. Так, оператор фиксирует, что выручка от VAS-услуг увеличилась на 35% в сравнении с прошлым годом. Такой

Оператор Tele2 начал обмен школьных «пятерок» на мобильный интернет. Но только в отдельных регионах Полезная награда за успеваемость Оператор Tele2 рассказал CNews о запуске проекта «Мегабайты за оценки». Он позволяет буквально обменят

Мобильный интернет за пятерки: Tele2 начисляет трафик за успехи в учебе тся услугами оператора и мобильным приложением «Я – школьник». Об этом CNews сообщили представители Tele2. В этом учебном году Tele2 решила поощрять школьников за успехи дополнительными

Tele2 улучшил условия международного роуминга в ОАЭ еждународного роуминга в ОАЭ. Это направление вошло в двадцатку самых популярных стран у клиентов компании. Мобильный оператор предоставит путешественникам втрое больше интернета на высокой скорости. Tele2 проанализировала активность клиентов в международных поездках в 2022 г. Одним из самых популярных заграничных направлений для путешествий в этот период стали Объединенные Арабские Эмираты

У пользователей Tele2 появился новый ассистент по имени «Астра» ным набором функций – указывает адресную причину, почему пользователь не отвечает на звонок, и может транслировать индивидуальное сообщение для избранных номеров. Об этом CNews сообщили представители Tele2. «Астра» станет незаменимой помощницей для решения задач абонентов оператора. Ее возможности дополняют функционал уже действующих виртуальных ассистентов Tele2. Например, указывает

Tele2 запускает подписку на аудиокниги и их электронные версии итай и слушай» и «Премиум текст». Их можно приобрести в мобильном приложении оператора или на сайте tele2.ru, а использовать – с любого совместимого устройства. Об этом CNews сообщили представи

«Тинькофф Мобайл» изменил Tele2 с МТС обайл» был запущен в конце 2017 г. Базой для него стал сотовый оператор «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2), в настоящее время являющийся дочерним предприятием «Ростелекома». Исторически Tele

В России придется больше платить за связь. Операторы повышают цены оимости тарифов на связь. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух клиентов «Мегафона» и двух — Tele2. Цены поднимутся с конца 2022 г. «Билайн», например, стал предлагать своим клиентам под

Клиенты Tele2 могут получить медицинскую помощь онлайн с сервисом «Доктис» специалисты ГК «Мать и дитя» и других медицинских организаций. Об этом CNews сообшили представители Tele2. Новая цифровая подписка в сфере телемедицины сделает получение врачебной помощи более

Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян ке, Казахстане, Иране, Кувейте, Тунисе, Китае, Тайване, Южной Корее и других странах. Помимо этого, Tele2 первой из российских телеком-компаний запустила роуминг на территории Сомали. C опцией