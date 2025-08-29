Т2 обеспечила педагогов-волонтеров 1 млн минут для помощи детям, оказавшимся в сложной ситуации

T2, российский оператор мобильной связи, подвел итоги сотрудничества с движением «Педагоги-волонтеры» в 2024-2025 учебном году. Т2 обеспечила команду педагогов одним миллионом минут. Это времени хватило, чтобы волонтеры провели 23,7 тыс. бесплатных консультаций по всем школьным предметам для сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и других подростков в трудной ситуации. Благодаря движению помощь в образовании получают 2,5 тыс. детей из 25 регионов.

В минувшем учебном году Т2 предоставила движению «Педагоги-волонтеры» доступ к корпоративной АТС и один миллион минут для оперативной помощи подопечным благотворительного проекта. Благодаря технической поддержке оператора волонтеры смогли не только увеличить количество онлайн-консультаций для детей до почти 24 тыс., но и повысить качество предоставляемых услуг.

Благодаря АТС все запросы и звонки обрабатываются сотрудниками организации оперативно – до внедрения технической поддержки педагоги сталкивались с трудностями в организации дистанционного взаимодействия с благополучателями из-за нехватки каналов связи. Теперь у команды появилась возможность масштабировать проект и начать помогать большему количеству детей в трудной жизненной ситуации.

Средняя продолжительность одного дистанционного урока в среднем длилась 57 минут. Волонтеры проекта проводили консультации со школьниками с 1 по 11 классы и с выпускниками, готовящимися к поступлению в колледжи и вузы.

Сотрудничество всероссийского движения «Педагоги-волонтеры» и T2 началось в 2021 г. На благотворительной основе оператор мобильной связи обеспечивает команду педагогов технической платформой и помогает внедрить в работу штаб-квартиры контакт-центр. Кроме того, в августе 2023 года T2 запустил бесплатную горячую линию 8-800-20-175-12, чтобы подопечные педагогов-волонтеров не платили за исходящие звонки. Сегодня в рамках движения 2,5 тыс. детей из 25 регионов получают необходимую помощь в образовании.