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Клиенты Т2 могут обменять минуты и гигабайты на поездки по всем платным трассам сети «Автодор»

T2, российский оператор мобильной связи, расширяет возможности обмена неизрасходованного трафика. Теперь минуты и гигабайты можно обменять на оплату поездок по всей сети «Автодор» – трассам М-4 «Дон», М-11 «Нева» и М-12 «Восток» из Москвы в другие регионы в южном, северном и восточном направлениях.

Т2 продолжает развивать центр обмена минут и гигабайтов. Новое предложение особенно актуально для любителей автопутешествий. Оператор открывает возможность превращать неизрасходованный трафик в реальные километры пути. За 500 минут или 30 ГБ абонент может пополнить лицевой счет транспондера T-pass на 500 руб. для оплаты проезда по всем платным трассам «Автодора».

Обменять минуты и гигабайты на комфортные поездки можно в мобильном приложении Т2 или на сайте оператора. Для этого абоненту необходимо иметь транспондер T-pass, который привязан к личному кабинету «Автодор». Чтобы пополнить лицевой счет, нужно выбрать оффер «Платные дороги» в разделе «Управление Гб и минутами» и указать PAN-номер транспондера.

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T2 непрерывно улучшает условия для автомобильных путешествий абонентов. В прошлом году оператор первым обеспечил связью новый участок платной трассы М-4 «Дон», покрыл сетью LTE скоростную трассу М-12 «Восток» и развил башенную инфраструктуру на М-11 «Нева». А за первое полугодие 2025 г. Т2 улучшила связь на 14 трассах федерального значения, проходящих через Москву.

Дмитрий Кузнецов, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Т2, сказал: «Мобильный оператор сегодня – это не просто поставщик голосовой и интернет-связи. Мы в Т2 продолжаем развивать комплексные решения, которые соответствуют образу жизни абонентов. Превратив минуты и гигабайты в валюту, Т2 сделала их ценными не только в цифровой среде, но и в реальной жизни. Идея обмена трафика пользуется особенной популярностью у абонентов Москвы и Московской области. Новый проект с “Автодором” стал естественным продолжением этой истории и ответом на запросы наших клиентов, которые предпочитают путешествовать из Москвы в другие регионы на автомобилях».

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