Т2 обновляет тариф «Хватит!»

T2, российский оператор мобильной связи, запускает обновленную версию тарифа «Хватит!» с тройным безлимитом: мобильный интернет, звонки внутри сети Т2 и SMS по России теперь доступны без ограничений. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Т2 улучшает условия тарифа «Хватит!», запущенного в ноябре 2024 г. Т2 расширяет функционал тарифа: честный безлимит на звонки внутри сети, который уже доступен всем абонентам, компания дополняет безлимитным мобильным интернетом и безлимитными SMS по России.

бизнес

Теперь абоненты могут без ограничений пользоваться интернетом не только в выходные и праздники, но и в будни. Пользователи также могут звонить друг другу внутри сети Т2 без ограничений по времени и отправлять безлимитное количество SMS по всей стране. При этом тариф сохраняет свои главные ценности – прозрачность, простоту и отсутствия скрытых условий. Перейти на обновленный «Хватит!» могут как новые, так и действующие абоненты Т2.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2: «За год существования тариф «Хватит!» стал настоящим хитом – не потому что мы его так назвали, а потому что он действительно отвечает ожиданиям пользователей. «Хватит!» изначально был создан как понятная альтернатива перегруженным тарифам с множеством условий. Его успех стал подтверждением того, что пользователи ценят доступность, надежность и отсутствие компромиссов. Обновленная версия укрепляет позиции Т2 как оператора, который слушает своих клиентов и быстро адаптируется к их потребностям».

