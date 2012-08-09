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Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл


09.08.2012 «Оренбург-GSM» присоединился к «НСС»

В соответствии с решением «Ростелекома» как единственного акционера, завершена процедура присоединения «Оренбург-GSM» к оператору мобильной связи «НСС» (100% акций обоих компаний принадлежат «Ростелекому»). На базе «Оренбург-GSM» создан Оренбургский филиал «НСС» – восьмой в структуре повол
01.04.2011 Чистая прибыль «ВолгаТелекома» в 2010 г. по МСФО снизилась на 7% до 3,9 млрд руб.

Компания «ВолгаТелеком» – оператор телекоммуникационных услуг в Приволжском федеральном округе, объявила неаудированные консолидированные результаты деятельности за двенадцать месяцев 2010 г. по стандарт
28.01.2011 «ВолгаТелеком» в 2010 г. выиграл 194 конкурса госзаказов на сумму более 300 млн руб.

Компания «ВолгаТелеком» в течение 2010 г. одержала победу в194 конкурсах на право реализации государств
20.01.2011 «ВолгаТелеком» запустил IP-TV на всей территории присутствия

«ВолгаТелеком» начал предоставлять услуги интерактивного телевидения по технологии IP-TV во вс
12.01.2011 «ВолгаТелеком» выплатил дивиденды по обыкновенным акциям за 2009 финансовый год

Компания «ВолгаТелеком» выплатила дивиденды по обыкновенным акциям, начисленным по результатам 2009 фин
08.12.2010 «ВолгаТелеком» предоставит выделенные каналы связи администрации Нижнего Новгорода

Компания «ВолгаТелеком» стала победителем конкурса на право предоставления в пользование выделенных кан
02.12.2010 В «ВолгаТелекоме» назначен новый заместитель генерального директора

В соответствии с решением совета директоров «ВолгаТелекома» Игорь Рыбников назначен заместителем генерального директора компании. Рыбников, оставаясь вице-президентом - директором Приволжского филиала «Ростелекома», в новой должности буде
16.11.2010 Qtech поставит «ВолгаТелекому» 70 тыс. ADSL-модемов QDSL-1010

тель телекоммуникационного оборудования Qtech организовал поставку модемов QDSL-1010 для оператора «ВолгаТелеком». Оборудование позволит подключить 70 тыс. абонентов по технологии широкополосно
03.11.2010 «ВолгаТелеком» модернизирует корпоративную сеть ОПФР по Нижегородской области

Компания «ВолгаТелеком» реализует проект модернизации корпоративной сети 58 районных управлений Отделен
18.10.2010 «ВолгаТелеком» объединил VPN-сетью 40 допофисов «Сбербанка» в Ульяновской области

Компания «ВолгаТелеком» завершила очередной этап проекта по совершенствованию телекоммуникационной инфр
15.10.2010 «ВолгаТелеком» увеличит в 2010 г. емкость сетей FTTB в Нижегородской области до 80 тыс. портов

«ВолгаТелеком» завершил очередной этап строительства сетей «оптика до здания» (FTTB) в Нижнем

04.10.2010 «ВолгаТелеком» увеличил протяженность ВОЛС в Пензенской области

Компания «ВолгаТелеком» завершила очередной этап строительства волоконно-оптических линий связи, соедин
28.09.2010 «ВолгаТелеком» до конца года доведет емкость сетей FTTB в Самарской области до 100 тыс. портов

«ВолгаТелеком» до конца 2010 г. планирует довести совокупную емкость сетей FTTB в Самарской об
09.09.2010 «ВолгаТелеком» модернизирует корпоративную сеть «Волго-Вятского банка Сбербанка России»

Компания «ВолгаТелеком» приступила к реализации проекта по модернизации существующей корпоративной сети
07.09.2010 «ВолгаТелеком» исполнил обязательство по выкупу акций

«ВолгаТелеком» в полном объеме исполнил обязательство по выкупу акций, предъявленных акционера
26.08.2010 «ВолгаТелеком» завершил первый этап строительства сети FTTB в Пензенской области

«ВолгаТелеком» завершил первый этап строительства сети «оптика до здания» (FTTB) емкостью боле
19.08.2010 «ВолгаТелеком» обеспечит детей-инвалидов доступом в интернет

«ВолгаТелеком» в рамках государственного контракта с Министерством образования Нижегородской области приступило к реализации проекта «Оказание услуг по обеспечению доступа к сети интернет детям-
17.08.2010 «Ростелеком», «Центртелеком» и «Волгателеком» завершили первый этап подключений веб-камер в пострадавших от пожаров регионах

«Ростелеком», «ЦентрТелеком» и «ВолгаТелеком» - дочерние компании «Связьинвеста» - завершили первый этап проекта по обеспечению непрерывного видео-мониторинга хода работ по восстановлению жилых строений и иных сооружений, пос
13.08.2010 «ВолгаТелеком» продолжает внедрять Dr.Web AV-Desk в филиалах

Компания «Доктор Веб» сообщила о новых внедрениях Dr.Web AV-Desk в филиалах компании «ВолгаТелеком». О первых запусках интернет-сервиса телекоммуникационным оператором «ВолгаТе
05.08.2010 Огнем повреждено свыше 150 единиц телеком-оборудования и сооружений связи «ВолгаТелекома» в 13 населенных пунктах

«ВолгаТелеком» проводит комплекс аварийно-восстановительных работ в регионах присутствия компа
23.07.2010 «Корус Консалтинг» централизует документооборот в «ВолгаТелекоме»

Компания «Корус Консалтинг» сообщила о том, что в компании «ВолгаТелеком» реализуется проект по масштабному внедрению централизованной системы электронно
06.07.2010 «ВолгаТелеком» завершил строительство первого этапа сети FTTB в Самарской области

«ВолгаТелеком» завершил строительство первого этапа сети «оптика до здания» (Fiber-to-the-buil
16.06.2010 Суд подтвердил обоснованность предписания ФАС в отношении «ВолгаТелекома»

ость и правомерность решения и предписания Федеральной антимонопольной службы в отношении компании «ВолгаТелеком», сообщает пресс-служба ФАС России. Суд подтвердил позицию ФАС России о недопуст
11.06.2010 «Ростелеком» расширил полосу пропускания каналов магистрального интернета для «Волгателекома» до 42 Гбит/с

«Ростелеком» увеличил полосу пропускания каналов магистрального интернета для компании «ВолгаТелеком» до 42 Гбит/с. Данное увеличение связано со стремительным ростом объемов интерне
03.06.2010 «ВолгаТелеком» ввел в эксплуатацию межрегиональный контакт-центр в Мордовии

Компания «ВолгаТелеком» ввела в эксплуатацию межрегиональный контакт-центр в Саранске (Республика Мордо
28.05.2010 «ВолгаТелеком» намерен приобрести 100% акций Teleset Networks PCL

Компания «ВолгаТелеком» объявила о намерении приобрести 100% акций Teleset Networks PCL (Кипр) – крупне
27.05.2010 «ВолгаТелеком» с 1 июня вводит интернет-тариф «Социальный»

С 1 июня 2010 г. «ВолгаТелеком» введет новый тарифный план на услугу доступа в интернет - «Социальный». Парамет
24.05.2010 «Связь-Банк» предоставит «ВолгаТелекому» два кредита на общую сумму 2 млрд руб.

Компания «ВолгаТелеком» подвела итоги открытого аукциона по отбору финансовой организации для заключени
21.05.2010 «ВолгаТелеком» начал тестовую эксплуатацию услуги IP-TV в Самаре

ее 20 каналов. В период тестовой эксплуатации услуга предоставляется бесплатно. В настоящий момент «ВолгаТелеком» ведет строительство сетей FTTB в городах Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбыше
23.04.2010 «ВолгаТелеком» организовал VPN для Пенсионного фонда РФ в Самарской области

Компания «ВолгаТелеком» на базе собственной сети передачи данных организовала виртуальную частную сеть (VPN) для территориальных органов Пенсионного фонда РФ в Самарской области. В рамках реализованного

16.04.2010 КПМГ проведет аудиторскую проверку «ВолгаТелекома»

на право заключения договора на обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности компании «ВолгаТелеком» за 2010 г., подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерск
09.04.2010 Годовое собрание акционеров «ВолгаТелекома» состоится 21 июня

9 апреля 2010 г. совет директоров «ВолгаТелекома» назначил дату проведения годового общего собрания акционеров компании - 21 июня 2010 г. Годовое общее собрание акционеров состоится в Нижнем Новгороде. Список лиц, имеющих право

06.04.2010 Чистая прибыль «ВолгаТелекома» за 2009 г. увеличилась на 44,4% до 4,26 млрд руб.

Компания «ВолгаТелеком» объявила итоги деятельности за 2009 г. в соответствии с российскими стандартами
05.04.2010 «ВолгаТелеком» начал строительство сети по технологии FTTB в пяти городах Самарской области

Компания «ВолгаТелеком» начала строительство сетей «оптика в дом» (FTTB) в городах Тольятти, Сызрань, Н
17.03.2010 «ВолгаТелеком» завершил строительство сегмента транспортной сети в направлении северных районов Нижегородской области

Компания «ВолгаТелеком» завершила строительство сегмента транспортной сети в направлении северных район
10.03.2010 «ВолгаТелеком» выплатил купонный доход по облигационному займу серии ВТ-4

9 марта 2010 г. «ВолгаТелеком» выплатил купонный доход по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя серии ВТ-4 с обязательным централизованным хранением. Купонный доход выплачен по 14
09.03.2010 «ВолгаТелеком» выплатил четырнадцатый купонный доход по облигациям серии ВТ-4

Состоялась выплата четырнадцатого купонного дохода по облигациям компании «ВолгаТелеком» серии ВТ-4. Платежным агентом выступил «Связь-Банк». Владельцам облигаций выпла
08.02.2010 Абонентам «ВолгаТелеком» стали доступны решения «Лаборатории Касперского» на условиях подписки

«Лаборатория Касперского» и компания «ВолгаТелеком» представили услугу «Интернет-безопасность». Новая услуга уже доступна абонентам широкополосного доступа в интернет «ВолгаТелеком» в двух филиалах - Саратовском и в филиале

03.02.2010 «ВолгаТелеком» увеличила пропускную способность сети передачи данных в Самарской области

Компания «ВолгаТелеком» более чем в два раза увеличила пропускную способность сети передачи данных комп
21.01.2010 «ВолгаТелеком» открыла виртуальный музей связи

На корпоративном сайте компании «ВолгаТелеком» открылся виртуальный музей связи. В экспозиции собраны уникальные экспонаты из музеев связи, расположенных в филиалах компании. Музейная экспозиция содержит порядка 50 экспонатов,

Публикаций - 593, упоминаний - 1152

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

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Связьинформ 88 13
МТС - Комстар ОТС Регионы 164 13
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