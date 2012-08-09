Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл

«Оренбург-GSM» присоединился к «НСС» В соответствии с решением «Ростелекома» как единственного акционера, завершена процедура присоединения «Оренбург-GSM» к оператору мобильной связи «НСС» (100% акций обоих компаний принадлежат «Ростелекому»). На базе «Оренбург-GSM» создан Оренбургский филиал «НСС» – восьмой в структуре повол

Чистая прибыль «ВолгаТелекома» в 2010 г. по МСФО снизилась на 7% до 3,9 млрд руб. Компания «ВолгаТелеком» – оператор телекоммуникационных услуг в Приволжском федеральном округе, объявила неаудированные консолидированные результаты деятельности за двенадцать месяцев 2010 г. по стандарт

«ВолгаТелеком» в 2010 г. выиграл 194 конкурса госзаказов на сумму более 300 млн руб. Компания «ВолгаТелеком» в течение 2010 г. одержала победу в194 конкурсах на право реализации государств

«ВолгаТелеком» запустил IP-TV на всей территории присутствия «ВолгаТелеком» начал предоставлять услуги интерактивного телевидения по технологии IP-TV во вс

«ВолгаТелеком» выплатил дивиденды по обыкновенным акциям за 2009 финансовый год Компания «ВолгаТелеком» выплатила дивиденды по обыкновенным акциям, начисленным по результатам 2009 фин

«ВолгаТелеком» предоставит выделенные каналы связи администрации Нижнего Новгорода Компания «ВолгаТелеком» стала победителем конкурса на право предоставления в пользование выделенных кан

В «ВолгаТелекоме» назначен новый заместитель генерального директора В соответствии с решением совета директоров «ВолгаТелекома» Игорь Рыбников назначен заместителем генерального директора компании. Рыбников, оставаясь вице-президентом - директором Приволжского филиала «Ростелекома», в новой должности буде

Qtech поставит «ВолгаТелекому» 70 тыс. ADSL-модемов QDSL-1010 тель телекоммуникационного оборудования Qtech организовал поставку модемов QDSL-1010 для оператора «ВолгаТелеком». Оборудование позволит подключить 70 тыс. абонентов по технологии широкополосно

«ВолгаТелеком» модернизирует корпоративную сеть ОПФР по Нижегородской области Компания «ВолгаТелеком» реализует проект модернизации корпоративной сети 58 районных управлений Отделен

«ВолгаТелеком» объединил VPN-сетью 40 допофисов «Сбербанка» в Ульяновской области Компания «ВолгаТелеком» завершила очередной этап проекта по совершенствованию телекоммуникационной инфр

«ВолгаТелеком» увеличит в 2010 г. емкость сетей FTTB в Нижегородской области до 80 тыс. портов «ВолгаТелеком» завершил очередной этап строительства сетей «оптика до здания» (FTTB) в Нижнем

«ВолгаТелеком» увеличил протяженность ВОЛС в Пензенской области Компания «ВолгаТелеком» завершила очередной этап строительства волоконно-оптических линий связи, соедин

«ВолгаТелеком» до конца года доведет емкость сетей FTTB в Самарской области до 100 тыс. портов «ВолгаТелеком» до конца 2010 г. планирует довести совокупную емкость сетей FTTB в Самарской об

«ВолгаТелеком» модернизирует корпоративную сеть «Волго-Вятского банка Сбербанка России» Компания «ВолгаТелеком» приступила к реализации проекта по модернизации существующей корпоративной сети

«ВолгаТелеком» исполнил обязательство по выкупу акций «ВолгаТелеком» в полном объеме исполнил обязательство по выкупу акций, предъявленных акционера

«ВолгаТелеком» завершил первый этап строительства сети FTTB в Пензенской области «ВолгаТелеком» завершил первый этап строительства сети «оптика до здания» (FTTB) емкостью боле

«ВолгаТелеком» обеспечит детей-инвалидов доступом в интернет «ВолгаТелеком» в рамках государственного контракта с Министерством образования Нижегородской области приступило к реализации проекта «Оказание услуг по обеспечению доступа к сети интернет детям-

«Ростелеком», «Центртелеком» и «Волгателеком» завершили первый этап подключений веб-камер в пострадавших от пожаров регионах «Ростелеком», «ЦентрТелеком» и «ВолгаТелеком» - дочерние компании «Связьинвеста» - завершили первый этап проекта по обеспечению непрерывного видео-мониторинга хода работ по восстановлению жилых строений и иных сооружений, пос

«ВолгаТелеком» продолжает внедрять Dr.Web AV-Desk в филиалах Компания «Доктор Веб» сообщила о новых внедрениях Dr.Web AV-Desk в филиалах компании «ВолгаТелеком». О первых запусках интернет-сервиса телекоммуникационным оператором «ВолгаТе

Огнем повреждено свыше 150 единиц телеком-оборудования и сооружений связи «ВолгаТелекома» в 13 населенных пунктах «ВолгаТелеком» проводит комплекс аварийно-восстановительных работ в регионах присутствия компа

«Корус Консалтинг» централизует документооборот в «ВолгаТелекоме» Компания «Корус Консалтинг» сообщила о том, что в компании «ВолгаТелеком» реализуется проект по масштабному внедрению централизованной системы электронно

«ВолгаТелеком» завершил строительство первого этапа сети FTTB в Самарской области «ВолгаТелеком» завершил строительство первого этапа сети «оптика до здания» (Fiber-to-the-buil

Суд подтвердил обоснованность предписания ФАС в отношении «ВолгаТелекома» ость и правомерность решения и предписания Федеральной антимонопольной службы в отношении компании «ВолгаТелеком», сообщает пресс-служба ФАС России. Суд подтвердил позицию ФАС России о недопуст

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«ВолгаТелеком» с 1 июня вводит интернет-тариф «Социальный» С 1 июня 2010 г. «ВолгаТелеком» введет новый тарифный план на услугу доступа в интернет - «Социальный». Парамет

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«ВолгаТелеком» завершил строительство сегмента транспортной сети в направлении северных районов Нижегородской области Компания «ВолгаТелеком» завершила строительство сегмента транспортной сети в направлении северных район

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Абонентам «ВолгаТелеком» стали доступны решения «Лаборатории Касперского» на условиях подписки «Лаборатория Касперского» и компания «ВолгаТелеком» представили услугу «Интернет-безопасность». Новая услуга уже доступна абонентам широкополосного доступа в интернет «ВолгаТелеком» в двух филиалах - Саратовском и в филиале

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