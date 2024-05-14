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Биометрия Биометрические технологии Биометрическая аутентификация Сервисы биометрической защиты информационных систем биоСКУД

Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД

Импульсом к развитию биометрических технологий может стать формирование открытого рынка данных, собранных с помощью устройств, подключенных к мобильным сетям связи, и внедрение сервисов цифровой идентификации по биометрическим параметрам.


14.05.2024 Технологии VisionLabs позволят зарегистрироваться по биометрии на ЦИПР 2024

иометрии лица для участников ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Биометрическая аутентификация сократит время на регистрацию и станет удобной альтернативой по
11.04.2024 SIM-карту не купишь без биометрии. В России введут новые жесткие требования подключения к сотовым сетям. Кого это коснется

то в конце августа 2023 г. около полутора миллионов жителей страны написали отказ от внесения своей биометрии в эту базу. Другими словами, сдавать отпечатки пальцев при покупке SIM-карты в Росс
08.04.2024 Банкам разрешили использовать «Госключ» для идентификации клиентов-физлиц

ачимые банки будут обязаны обеспечить удаленное обслуживание новых клиентов-физлиц с использованием биометрии как в мобильном приложении, так и в интернет-банке. Остальные универсальные банки п
06.03.2024 «Траст Технолоджиз» подписала договор о партнерстве с компанией «Прософт-Биометрикс»

тво с «Прософт-Биометрикс» стало для нас следующим этапом в работе по защите биометрических систем. Биометрические технологии плотно входят в нашу жизнь: удаленные услуги в банках, оплата в маг
06.03.2024 Компания «Траст Технолоджиз» подписала договор о партнерстве с компанией «Прософт-Биометрикс»

тво с «Прософт-Биометрикс» стало для нас следующим этапом в работе по защите биометрических систем. Биометрические технологии плотно входят в нашу жизнь: удаленные услуги в банках, оплата в маг
01.03.2024 ПСБ первым на рынке открыл счет юридическому лицу по биометрии

и сформированы автоматически в электронном виде после подачи заявления на регистрацию бизнеса, а открытие расчетного счета в этом процессе заняло несколько минут. Теперь открыть счет в банке можно по биометрии Цифровые решения для идеального клиентского пути «Мы видим высокий технологический потенциал в инновационных решениях для построения идеального клиентского пути и считаем, что комплек
16.02.2024 «КриптоSDK» получил положительное заключение ФСБ России

Ростелекома» Иван Беров. Решение позволяет организациям проводить идентификацию и аутентификацию по биометрии в собственном приложении, выполняя все требования по защите данных. Пользователю пр
15.02.2024 Первую в России ипотеку с помощью биометрии выдал банк ДОМ.РФ

Семья из Подмосковья оформила первый в России ипотечный кредит с использованием биометрии – сделка проведена банком ДОМ.РФ 13 февраля 2024 г. Клиент зарегистрировал биометри
13.02.2024 Оформить электронную подпись для юрлиц и ИП можно по биометрии

подписи: учетная запись юрлица или ИП на «Госуслугах»; личный кабинет на сайте ФНС; подтвержденная биометрия в Единой биометрической системе (ЕБС). Такой подписью можно подписывать документы и
08.02.2024 АТБ удостоверяет личность клиентов без использования биометрии благодаря Smart Engines

о в документе клиента – например, паспорте РФ – с его селфи. Сравнение лиц происходит без выделения биометрических дескрипторов и не предполагает распознавания лиц по базе. Вместо этого встроен
02.02.2024 VisionLabs стала технологическим партнером выставки «Россия»

аличных. Также VisionLabs помогла реализовать концепцию цифрового удостоверения личности, в котором биометрия стала полноценной альтернативой предъявлению бумажных документов. На выставке прошл
29.01.2024 МТС получила государственную аккредитацию для работы с биометрическими данными

ности самостоятельно получить аккредитацию или не имеют достаточной технологичной базы. Кроме того, биометрия через коммерческую биометрическую систему (КБС) позволит игрокам на рынке сократить
19.01.2024 ОС Astra Linux обеспечит информационную безопасность биометрическим системам «Визирь»

ние, в рамках которого была проведена серия испытаний на совместимость двух программных продуктов — биометрической системы «Визирь» (ГК ЦРТ) и операционной системы Astra Linux Special Edition.

16.01.2024 Почти 250 тыс. раз клиенты платили по биометрии со SberPay в праздничные дни

Клиенты Сбербанка чаще улыбались в предпраздничные и праздничные дни, ведь с сервисом «Оплата улыбкой» так просто совершать покупки. Около 100 тыс. человек платили по биометрии в новогодние праздники. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Чаще других улыбался на кассе один из жителей Димитровграда — так он оплатил 77 своих покупок. Чуть меньше — 72
10.01.2024 Первая КБС на программном обеспечении Id-Me от «РекФэйсис» получила аккредитацию

2-ФЗ и всех необходимых технологических особенностей для распределенных инфраструктур. Коммерческая биометрическая система (КБС) — это и информационная система, выполняющая биометрическую аутен
26.12.2023 ИТ-интегратор в структуре Pridex прошел аккредитацию Минцифры как оператор коммерческой биометрической системы

В декабре 2023 г. вступили в силу нормы ФЗ 572, которые установили новые правила сбора и обработки биометрии в России. Если раньше идентификация человека происходила в рамках ИТ-инфраструктуры
29.11.2023 Китайское «железо» не поддерживает российскую биометрию. Поэтому новые требования к терминалам властям пришлось отложить

Требования к биометрии отложат Минцифры опубликовало проект приказа, откладывающего на восемь месяцев, до

28.11.2023 «Сбер» получил аккредитацию Минцифры для работы с биометрией

льным законом № 572-ФЗ от 29.12.2022 г. организации, которые планируют оказывать услуги клиентам по биометрии, должны подтвердить соответствие своих информационных систем требованиям законодате
27.11.2023 В «Аскону» с улыбкой: в магазинах сети по всей стране заработала оплата по биометрии от Сбербанка

ой» в сети магазинов «Аскона» по всей стране – это почти 400 магазинов в 123 городах России. Теперь клиенты смогут расплачиваться на кассе всеми возможными способами — наличными, картой, по QR-коду и биометрии. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Сергей Шубочкин, и. о. директора дивизиона «Эквайринг» Сбербанка: «Технология работает эффективно, сам тестировал неоднократно и нарек
21.11.2023 Сбербанк запустил биометрию на кассах «Вкусвилла»

таких городах как Казань, Пенза, Орел, Псков, Ростов-на-Дону, Ульяновск и других – всего 151 город. Теперь расплачиваться на кассе можно не только наличными, картой или смартфоном, но и улыбкой — по биометрии. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка: «У Сбера много общего с брендом «Вку
09.11.2023 Банк ВТБ и Центр биометрических технологий заключили соглашение о сотрудничестве

итории РФ, разработка инновационных сценариев предоставления массовых клиентских сервисов с помощью биометрии. Совместный документ также предполагает планирование и проведение совместных меропр
09.11.2023 Сбербанк и Zenden запустили сервис оплаты по биометрии «Оплата улыбкой»

оссийского банковского сегмента не пройдут мимо ритейла и призваны внедрять такой способ оплаты как биометрия». *** ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сб
07.11.2023 Клиенты Сбербанка проявляют интерес к оплате покупок улыбкой

Клиенты Сбербанка все чаще стали оплачивать покупки по биометрии. С июня 2023 г., когда Сбербанк начал полномасштабное развитие сервиса «оплаты улыбкой», этим способом россияне воспользовались уже более полумиллиона раз. А к ноябрю 2023 г. количест
02.11.2023 Власти заберут биометрию россиян прямо у сервисов каршеринга и сайтов объявлений. Бизнес и население против

файды и сервисы каршеринга в список исключений не попали. Со слов источника издания, собираемая ими биометрия не отвечает требованиям ЕБС к фотографиям и образцам голоса. «Подключение к ЕБС и п
25.10.2023 Россиянам максимально упростили самостоятельную сдачу биометрии властям. В стране никто не жаждет ею делиться

тельно передать свою биометрию государству при помощи специального мобильного приложения «Госуслуги биометрия», пишут «Ведомости», притом без использования загранпаспорта нового поколения и дру
09.10.2023 Десятки миллионов россиян в опасности: «Тинькофф» собрался «слить» их биометрию государству. Запретить это крайне сложно

к (статистика самого банка). Для сравнения, ЕБС работает с 2018 г., но за эти годы в ней накопилась биометрия лишь нескольких сотен тысяч россиян. Отказаться от передачи банком биометрии в ЕБС

18.09.2023 Представлен медицинский предрейсовый комплекс

вляется в соответствии с постановлением Правительства № 866 и федеральным законом № 572. Применение биометрии исключает варианты, когда, к примеру, за человека с алкогольным опьянением проходит
13.09.2023 Работу МФЦ парализовали женщины и безработные, опасающиеся за свою биометрию

Кто сломал МФЦ Минцифры России сообщило CNews, что заявление о запрете передачи биометрии государству написали менее 1% жителей страны. CNews писал, что в конце августа 2023
01.09.2023 В Ленинградской области запустят первый в России пилотный проект по идентификации животных на основе цифровой биометрии

безнадзорных животных в регионе. Документ подписали начальник Управления ветеринарии Леонид Кротов и руководитель проектного офиса АО «Гознак» Степан Алекса. В основу будущей системы ляжет технология биометрической идентификации животных по фотографии, разработанная специалистами «Гознака». Технология базируется на искусственном интеллекте, который, анализируя расстояние между ключевыми точ
01.09.2023 Работа МФЦ парализована: Десятки тысяч россиян пишут заявление на отказ от сбора биометрии

Россияне: нам не нужна биометрия В России в считанные дни до невероятных масштабов вырос спрос среди россиян на услу
18.08.2023 «Сбер» и «Азбука вкуса» запустили сервис оплаты по биометрии «Оплата улыбкой»

«Сбер» запустил технологичный способ оплаты покупок по биометрии на всех кассах торговой сети «Азбука вкуса». «Оплата улыбкой» — ещё один шаг к разв
31.07.2023 Технология защиты биометрических систем Liveness по одному кадру компании VisionLabs прошла международное тестирование

пасность таких сервисов, как оплата по лицу, удаленное обслуживание, авторизация и подтверждение по биометрии в банковских сервисах. Надежность OneShot Liveness доказана на практике и подтвержд
27.07.2023 Пассажиров РЖД станут опознавать по лицу. На поездах дальнего следования вводится идентификация по биометрии

его оператора Единой биометрической системы (ЕБС). Как сообщал CNews, он появился в октябре 2022 г. Биометрия будет применяться для идентификации пассажиров поездов дальнего следования. Предста
10.07.2023 «Пятёрочка» и «Перекресток» хотят продавать алкоголь и сигареты с помощью биометрии

ации, собирающие биометрию в коммерческие биометрические системы, должны передать эти данные в ЕБС. Биометрическая идентификация, то есть определение пользователя в единой базе на основе его ун
03.07.2023 Большинство россиян не хочет расплачиваться в магазинах по системе биометрической оплаты

ышать подобные фразы на кассе в магазине. «Сбер» внедряет оплату покупок в торговых сетях с помощью биометрии. Покупатель должен будет просто улыбнуться в камеру для списания стоимости товаров.
13.06.2023 К сдаче биометрических данных россияне по-прежнему относятся с недоверием

е совсем скоро оплатить небольшие покупки и проезд в общественном транспорте можно будет при помощи биометрии. Однако сделать это смогут немногие: на данный момент 12% россиян получали предложе
08.06.2023 Группа ЦРТ адаптировала биометрический СКУД для фитнес-центров под новые требования законодательства

ла поставлять биометрические системы для фитнес-клубов в стране и много лет активно развивает рынок биометрии в России и СНГ. Нам как лидеру отрасли стратегически важно предложить фитнес-индуст
06.06.2023 ЦБТ и «Аквариус» договорились о развитии решений по биометрии

орудования и мобильных устройств для обработки биометрических данных и оказания услуг с применением биометрии. «Взаимодействие с "Аквариусом" поможет увеличить на российском рынке объём техниче
01.06.2023 АО «ЦБТ» и VisionLabs объявили о стратегическом партнерстве в области развития технологий защиты от дипфейков

ли представители VisionLabs. Совместная работа позволит развивать отечественные решения для отрасли биометрии, а также усилить существующие способы защиты биометрических систем. Полученную эксп
01.06.2023 Россиян освободили от «биометрического рабства». Власти дали гражданам легальное право бойкотировать сбор биометрии

россиян было и раньше, но работало оно не централизованно – гражданам страны, не желающим, чтобы их биометрия использовалась где-либо без их ведома, должны были отзывать ее из каждой организаци

Публикаций - 2311, упоминаний - 4272

Биометрия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10846 231
Microsoft Corporation 24195 134
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 129 115
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 440 97
7768 87
Apple Inc 11734 80
VisionLabs - ВижнЛабс 211 76
Intel Corporation 11962 75
Google LLC 11470 73
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3102 72
Yandex - Яндекс 6640 71
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11176 65
Samsung Electronics 10034 65
IBM - International Business Machines Corp 9367 60
Восход ФГБУ НИИ 622 60
Vocord - Вокорд 183 48
Oracle Corporation 6551 47
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8483 47
Fujitsu 2032 46
МегаФон 8039 45
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1423 39
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4593 38
SAP SE 5141 37
HP Inc. 5634 36
NtechLab - НтехЛаб 103 35
Huawei 3739 34
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3397 34
Dell EMC 4983 32
Ростех - Автоматика Концерн 1586 32
Элемент ГК - Микрон - Micron 1386 31
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 174 31
Cisco Systems 5033 28
Nvidia Corp 3338 28
Meta Platforms - Facebook 4388 27
InfoWatch - Инфовотч 972 27
RecFaces - РекФэйсис 28 26
АФК Система ПАО 1777 25
Lenovo Group 2247 25
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2749 25
Zoom Int - Zoom Video Communications 1388 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6684 239
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2671 117
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1069 70
Альфа-Банк 1700 61
Почта Банк 428 60
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 243 48
ГПБ - Газпромбанк 1036 46
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1865 45
ПСБ - Промсвязьбанк 803 43
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 893 36
Открытие ФК - Банк Открытие 528 36
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6831 35
РВК - Российская венчурная компания 545 34
РЖД - Российские железные дороги 1808 31
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2084 30
Visa International 1932 30
Почта России ПАО 2023 29
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 28
Совкомбанк ПАО 245 26
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 953 26
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 394 25
ВТБ - ВТБ24 662 24
Ак Барс Банк 265 24
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 24
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 186 23
МКБ - Московский кредитный банк 545 22
Интеррос - Росбанк АКБ 613 22
Лента - Сеть розничной торговли 1935 22
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 411 21
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1508 21
X5 Group - Перекрёсток 498 20
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 380 20
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 627 17
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 664 17
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 384 16
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 33 16
Лидер-инновации - венчурный фонд 33 15
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 415 15
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 178 14
Русский стандарт Банк 416 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10736 278
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4408 192
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5525 123
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5186 119
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3181 113
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4762 103
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2975 100
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2863 99
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4221 80
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3559 71
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3152 67
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 561 62
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2613 58
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2694 52
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2864 50
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1639 43
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2379 43
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 359 42
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1832 39
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2591 37
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2271 37
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 940 33
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1770 27
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1287 26
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2120 25
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1835 25
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 763 23
Федеральное казначейство России 1669 22
Судебная власть - Judicial power 2233 21
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1105 20
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1739 20
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 310 20
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1031 20
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 604 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1317 16
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 715 16
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 205 15
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 876 15
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1318 14
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 742 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6193 24
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 19
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1401 16
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 247 16
АФТ - Ассоциация Финтех 120 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 667 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 589 12
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 274 10
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 35 9
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 9
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 280 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 194 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 6
Единая Россия - Политическая партия 287 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 288 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 233 5
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 52 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 88 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 451 4
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 9 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 247 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 3
OWASP - Open Web Application Security Project 85 3
TIA - Telecommunications Industry Association 88 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2666 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 109 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 112 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 113 2
Демократическая политическая партия США 111 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 46 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 121 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 51 2
ЛДПР 102 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 97 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10100 931
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45790 784
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60403 752
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2278 494
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 24477 480
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28666 382
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10692 377
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23038 316
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6757 311
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16364 307
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19760 292
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28066 263
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22990 262
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3166 261
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10222 261
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11833 256
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3287 238
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11163 227
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14956 218
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23936 212
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10492 203
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13598 197
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 3798 183
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4292 179
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5881 176
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1111 175
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2773 168
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13377 166
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4545 166
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27081 163
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 4816 162
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13886 161
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20088 159
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8082 156
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11815 153
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20682 150
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11040 150
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица 617 148
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11939 147
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23565 147
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 290 239
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4720 234
Google Android 13524 138
Microsoft Windows 15165 122
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1335 92
Apple iOS 7430 86
BioLink BioTime 64 61
Linux OS 9261 59
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 566 57
Apple iPhone 6 4862 52
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4871 48
Apple iPhone - серия смартфонов 6914 46
BioLink FingerPass 47 45
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 944 43
Google Play - Google Store - Android Market 3177 43
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 439 39
Microsoft Windows 10 1681 37
Apple - App Store 2788 36
Microsoft Windows Hello 195 34
Microsoft Windows 2000 8661 34
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3941 34
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 704 33
VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 94 32
Vocord FaceControl 38 32
Oz Liveness 39 29
ВГТРК - Смотрим 587 28
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3046 28
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1215 27
BioLink U-Match 26 26
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2198 24
Apple Touch ID 271 24
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 918 22
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1178 21
Apple Face ID 189 21
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1435 20
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 865 19
ЦРТ VoiceKey Platform 19 19
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 480 19
Microsoft Windows Vista Longhorn 1765 19
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 955 19
Путин Владимир 2995 58
Беров Иван 44 43
Дырмовский Дмитрий 120 40
Чернышенко Дмитрий 539 29
Шадаев Максут 850 24
Ксенин Алекс 311 22
Марков Дмитрий 49 22
Медведев Дмитрий 1644 21
Осеевский Михаил 297 18
Морозова Тамара 19 18
Рейман Леонид 1040 16
Романов Илья 30 15
Хрулев Андрей 13 13
Сорокин Константин 15 13
Никифоров Николай 1134 12
Векилов Тимур 28 12
Арлазаров Владимир 210 12
Кадейшвили Алексей 15 12
Ханин Александр 49 11
Мишустин Михаил 603 11
Паршин Максим 314 11
Касперская Наталья 282 10
Натрусов Артем 258 10
Поволоцкий Владислав 11 10
Бондаренко Михаил 55 10
Копысов Виталий 59 10
Греф Герман 396 9
Рензяев Константин 55 9
Смышляев Станислав 12 9
Чугунов Никита 77 9
Кабаков Ярослав 49 8
Аитов Тимур 197 8
Бычков Александр 40 8
Лукашкин Сергей 26 8
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 905 8
Батай Илья 38 8
Щеголев Игорь 696 8
Корнеев Сергей 84 7
Лагода Георгий 59 7
Хитров Михаил 25 7
Россия - РФ - Российская федерация 135475 1405
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41314 407
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51184 336
Европа 21468 168
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16516 166
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16251 137
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13972 135
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13852 118
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13155 117
Германия - Федеративная Республика 12438 100
Индия - Bharat 5290 73
Япония 13144 71
Франция - Французская Республика 7715 69
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6985 53
Ближний Восток 2864 47
Азия - Азиатский регион 5329 45
Казахстан - Республика 5335 40
Канада 4798 40
Украина 7470 40
Земля - планета Солнечной системы 10195 39
Африка - Африканский регион 3395 39
Беларусь - Белоруссия 5357 38
Россия - СФО - Новосибирск 4038 36
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1199 34
Нидерланды 3434 34
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1441 34
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2661 32
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3484 31
Израиль 2685 30
Россия - УФО - Екатеринбург 3690 30
Южная Корея - Республика 6508 29
Сингапур - Республика 1820 27
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2705 26
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2873 26
Солнце - звезда Солнечной системы 5030 25
Россия - СЗФО - Калининградская область 1197 24
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1365 23
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1755 23
Испания - Королевство 3669 21
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2451 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45827 878
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48179 777
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22669 359
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17176 290
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26997 278
Паспорт - Паспортные данные 2364 252
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12771 198
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9180 174
Кредитование - Сrediting - Заём 6434 167
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15611 167
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12362 145
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 546 20
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РАН - Российская академия наук 1784 16
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 494 7
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 254 7
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 147 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 378 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 268 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 151 5
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Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 40 5
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 51 5
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 145 5
НМУ - Независимый Московский Университет 4 4
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 549 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 261 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 4
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МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 91 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 335 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 182 3
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 31 3
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 71 3
РДТЕХ Учебный центр НОУ 9 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 114 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 159 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 137 3
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 30 3
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 100 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 267 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 157 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 943 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 49
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1927 28
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1003 28
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 701 27
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2295 21
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1171 20
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 24 18
Biometrics AIA 17 17
CNews AWARDS - награда 456 17
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 523 14
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 916 13
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 11
CeBIT 611 10
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 122 9
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 40 9
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 8
День молодёжи - 27 июня 745 6
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Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 67 2
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Петербургский Цифровой Форум 6 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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