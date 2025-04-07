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РАЭК Экономика Рунета



07.04.2025 Дмитрий Григоренко поздравил Рунет с днем рождения 1
06.06.2024 «Ростелеком», Fplus и РФПИ объединят усилия для создания импортоопережающих ИТ-решений 1
Рынок ИТ: итоги 2020 1
13.02.2023 Как ИТ-компании могут помочь вузам готовить специалистов 1
20.08.2021 Пол-России приветствует государственные блокировки в интернете 1
20.05.2021 Экономика Рунета за год выросла почти на четверть 2
17.12.2019 Экономика Рунета за год выросла на 20% до 4,7 трлн рублей 1
13.12.2018 РАЭК представила исследование «Рунет 2018: итоги года» 2
21.11.2018 Кириенко позвал айтишников на высокие государственные должности 1
21.11.2018 РАЭК: экономика Рунета составляет 5,1% от ВВП России 2
18.04.2018 РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей 1
18.04.2018 Замглавы Минкомсвязи: государство регулирует Рунет «чрезмерно» и «хаотично» 1
20.04.2017 Бизнес в Рунете за 2016 г. составил 1500 млрд рублей 1
30.09.2016 Департамент ИТ Москвы: московский рынок электронных госуслуг близок к насыщению 1
29.09.2016 Экономика Рунета составляет 2,4% ВВП России 1
21.10.2015 Экономика Рунета достигла 2,2% ВВП 2
24.11.2014 ФРИИ и РАЭК основали институт развития интернета 1
05.12.2013 «Яндекс» поставил на уши весь поисковый бизнес 1
29.07.2013 Решат ли госуслуги «цифровое неравенство» в России? 1

Публикаций - 19, упоминаний - 23

РАЭК Экономика Рунета и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11890 6
Ростелеком 9839 3
Yandex - Яндекс 7556 3
Huawei 3983 3
Telegram Group 2110 2
Apple Inc 12209 2
8359 2
ХайТэк - Hi-Tech 203 2
Meta Platforms - Facebook 4452 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 1
Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 33 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 55 1
Samsung Electronics 10329 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 23 1
Sape - биржа ссылок, SEO-сервис 13 1
VK - Mail.ru Group 3470 1
Xiaomi 1779 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 727 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4049 1
Softline - Софтлайн 2904 1
Ctrl2Go - Factory5 27 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 48 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4980 1
Amazon Inc - Amazon.com 3029 1
Информзащита 778 1
Microsoft Corporation 24749 1
X Corp - Twitter 2874 1
Seiko Epson Corporation 898 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 67 1
SAP SE 5311 1
Neoflex - Неофлекс 223 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 455 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 220 1
Tencent 162 1
Alibaba Group 430 1
ИКС 326 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1019 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7471 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 249 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 712 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1403 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 484 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 249 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 462 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 153 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 112 1
IKEA - ИКЕА 158 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2445 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
Uber 331 1
Superjob - Суперджоб 560 1
Синара ГК - Sinara Group 102 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 32 1
Лесные дали - пансионат 19 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11886 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2788 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 346 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5034 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3387 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2934 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3176 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 260 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 790 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 194 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1394 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 343 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 249 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 15
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 134 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51826 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12217 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67747 13
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7231 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14259 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15978 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6742 7
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4829 7
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20106 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4968 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7958 6
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5847 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2957 5
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1499 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20912 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9374 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10692 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2943 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1097 4
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Web development - Веб-разработка 271 4
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 281 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2820 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1809 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1490 3
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 152 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12741 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21546 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13935 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5404 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11776 3
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17230 3
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24473 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31363 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5351 6
Google YouTube - Видеохостинг 2784 3
WhatsApp Messenger 1100 2
Rakuten Viber 630 1
ByteDance - TikTok 267 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 136 1
Google YouTube Kids 11 1
MX Media & Entertainment - MX Player 8 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 442 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 35 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 748 1
Google Play - Google Store - Android Market 3324 1
Apple - App Store 2917 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 430 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 776 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2079 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1815 1
Baidu 285 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 250 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 780 1
F6 - F.A.С.С.T. Managed XDR 29 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 128 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Pinterest 67 1
GetFinance - Единая факторинговая онлайн‑платформа 7 1
NVision Барьер 664 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 11 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 561 1
Плуготаренко Сергей 84 5
Казарян Карен 75 3
Воробьев Андрей 169 3
Волин Алексей 121 2
Ишунькина Инесса 3 2
Гребенников Сергей 34 1
Коренков Сергей 11 1
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Чукарин Алексей 59 1
Тагиев Руслан 10 1
Абрамович Роман 46 1
Садовский Александр 7 1
Кириенко Сергей 149 1
Васильев Евгений 121 1
Попов Сергей 137 1
Ромашкин Алексей 14 1
Пелевин Алексей 13 1
Варламов Кирилл 40 1
Кириенко Владимир 139 1
Шерстобитов Сергей 55 1
Гольцов Александр 78 1
Левин Леонид 130 1
Жунич Марина 5 1
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Микушев Сергей 4 1
Романенко Андрей 91 1
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Евтушенко Алексей 40 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52389 3
Германия - Федеративная Республика 12746 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17279 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17639 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7606 2
Япония 13333 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1563 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1165 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13383 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3036 1
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Gartner - Гартнер 3566 2
РАЭК Мобильная Экономика 1 1
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ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 228 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 1
CNews Fast рейтинг 46 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 65 1
BCG Россия онлайн 6 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
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ИРИ - Институт развития интернета АНО 128 2
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Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 101 1
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Сколково - МШУ - Московская школа управления 65 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 963 1
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 453 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 189 1
VK Skillbox - Скилбокс 115 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 44 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 614 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 102 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 317 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 151 1
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Skyeng - Skypro - онлайн-университет 17 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 209 1
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