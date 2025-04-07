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РАЭК Экономика Рунета
РАЭК Экономика Рунета и организации, системы, технологии, персоны:
|Плуготаренко Сергей 84 5
|Казарян Карен 75 3
|Воробьев Андрей 169 3
|Волин Алексей 121 2
|Ишунькина Инесса 3 2
|Гребенников Сергей 34 1
|Коренков Сергей 11 1
|Губницын Антон 2 1
|Чукарин Алексей 59 1
|Тагиев Руслан 10 1
|Абрамович Роман 46 1
|Садовский Александр 7 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Васильев Евгений 121 1
|Попов Сергей 137 1
|Ромашкин Алексей 14 1
|Пелевин Алексей 13 1
|Варламов Кирилл 40 1
|Кириенко Владимир 139 1
|Шерстобитов Сергей 55 1
|Гольцов Александр 78 1
|Левин Леонид 130 1
|Жунич Марина 5 1
|Черноволенко Сергей 34 1
|Володин Вячеслав 87 1
|Любимов Алексей 32 1
|Иодковский Станислав 88 1
|Шадаев Максут 1026 1
|Чернышенко Дмитрий 570 1
|Антонов Андрей 21 1
|Черных Сергей 15 1
|Хомяков Сергей 45 1
|Микушев Сергей 4 1
|Романенко Андрей 91 1
|Рычков Дмитрий 8 1
|Тикуркин Максим 38 1
|Петров Сергей 60 1
|Янкин Андрей 35 1
|Евтушенко Алексей 40 1
|Борзов Максим 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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