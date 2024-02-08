АТБ удостоверяет личность клиентов без использования биометрии благодаря Smart Engines

В мобильном приложении «Азиатско-Тихоокеанского банка» «АТБ банк» была внедрена технология небиометрической сверки лиц, созданная российской ИИ-компанией Smart Engines. Авторская разработка обеспечивает удостоверение личности клиента только по паспорту, без обращения к Единой биометрической системе (ЕБС).

Система Smart Engines позволяет сверить фото в документе клиента – например, паспорте РФ – с его селфи. Сравнение лиц происходит без выделения биометрических дескрипторов и не предполагает распознавания лиц по базе. Вместо этого встроенные нейросети ориентируются на метрические характеристики.

ИИ получает на входе два изображения, а затем дает оценку, насколько они похожи. Процесс максимально напоминает сверку лиц, осуществляемую обычным человеком, который никогда не оперирует биометрическими шаблонами. Это делает подтверждение личности безопасным не только для клиента, но и для банка.

Система Smart Engines работает даже на бюджетных устройствах и сверяет лица пользователя за доли секунды. Она устойчива к перепадам освещения и другим искажениям и способна анализировать изображения, снятые в любых условиях. В настоящее время небиометрическая сверка лиц используется для подтверждения отдельных операций – например, для подтверждения заявок на кредит – в мобильном приложении АТБ для физических лиц.

Это новый этап партнерства «Азиатско-Тихоокеанского банка» и Smart Engines. АТБ использует в своих системах и приложениях технологии автоматического распознавания паспортов и данных банковских карт. Поставку программных продуктов Smart Engines в АТБ осуществляют специалисты компании D’Terra, специализирующиеся на создании эффективных цифровых решений для финансовых организаций.