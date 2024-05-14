Технологии VisionLabs позволят зарегистрироваться по биометрии на ЦИПР 2024

Компания VisionLabs, российский разработчик технологий распознавания лиц, поможет реализовать ускоренные онбординг и проход по биометрии лица для участников ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Биометрическая аутентификация сократит время на регистрацию и станет удобной альтернативой постоянному предъявлению бейджей при посещении деловой программы и выставки. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs.

Подключить биометрию можно в личном кабинете на сайте ЦИПР 2024. Для этого участнику нужно загрузить фотографию, алгоритмы VisionLabs проверят ее на соответствие требованиям. Предоставленные фотографии могут использоваться для биометрической аутентификации участников и для печати на бейджах.

Установленные на стойках регистрации биометрические терминалы сразу распознают гостей, что даст возможность персонализировать приветствие и мгновенно распечатать бейдж участника. Кроме того, бейдж не нужно будет предъявлять при каждом входе — достаточно посмотреть в камеру терминала.

Основанное на алгоритмах VisionLabs решение работает следующим образом: система получает изображение человека, извлекает из него биометрический вектор и ищет совпадение по списку участников. Вектор — это математическая модель, что не позволяет превратить зашифрованные биометрические характеристики в исходное изображение и обеспечивает высокий уровень надежности и безопасности сервиса. Дополнительную защиту создают алгоритмы Liveness, которые отличают реального человека от его фотографии или маски.

Также на стенде «Центра Биометрических Технологий» VisionLabs представит готовое решение для биометрической системы контроля доступа (СКУД), реализованное в соответствии с 572-ФЗ. Это стало возможным за счет интеграции алгоритмов VisionLabs в ГИС ЕБС и первые коммерческие биометрические системы. Испытать работу биоСКУД и получить фирменный мерч смогут участники, подключившие проход по лицу.

«Мы рады представить наши последние разработки в области биометрии на конференции ЦИПР 2024 в партнерстве с «Центром Биометрических Технологий». Рынок биометрии в России продолжает расти, поэтому VisionLabs стремиться сделать такие сервисы легко внедряемыми для компаний и более доступными в повседневной жизни. Биометрическая аутентификация позволяет реализовать онбординг, контроль доступа, оплату по лицу, и у нас уже большой опыт в подобных проектах с миллионами пользователей», — сказал Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs.

«Биометрические терминалы, установленные на форумах и выставках, позволяют людям попробовать высокотехнологичные сервисы, используя простую регистрацию на площадке мероприятия. Это отличная возможность познакомиться с сервисами, которые постепенно обретают популярность во всем мире и приходят на замену пластиковым пропускам, проездным билетам и другим документам, которые мы используем каждый день в своей жизни», — сказал Владислав Поволоцкий, генеральный директор «Центра Биометрических Технологий».

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ЦИПР — деловое мероприятие для диалога представителей государства и бизнеса по вопросам развития цифровой трансформации общества и ключевых отраслей экономики. В 2024 г. оно пройдет с 22 по 24 мая на территории конгрессно-выставочного центра «Нижегородская Ярмарка»

VisionLabs — компания в области создания продуктов на базе компьютерного зрения и машинного обучения. Компанией реализовано более 500 проектов в 37 странах для клиентов из финансового, телекоммуникационного, транспортного, энергетического секторов и розничной торговли. Более 1,7 млн камер по всему миру используют программное обеспечение VisionLabs.