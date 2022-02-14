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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Тинькофф банк Тинькофф КС Тинькофф Кредитные Системы ТКС банк Tinkoff Credit Systems Bank
Публикаций - 768, упоминаний - 1273
Тинькофф банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цыганов Вячеслав 63 50
|Тиньков Олег 40 33
|Суровец Дмитрий 44 22
|Hughes Oliver - Хьюз Оливер 22 20
|Трояновский Владимир 42 20
|Курбатов Владимир 27 18
|Мусич Роман 21 18
|Контемиров Юрий 32 18
|Нуйкин Андрей 34 18
|Демидов Сергей 57 18
|Горбатько Александр 95 17
|Арлазаров Владимир 136 17
|Чесаков Георгий 19 16
|Макешин Анатолий 16 16
|Урьяс Вадим 82 16
|Левиков Антон 68 15
|Шевченко Владимир 138 15
|Путин Сергей 41 15
|Евдокимов Максим 25 15
|Леушев Андрей 69 14
|Гущин Александр 15 13
|Борисов Илья 26 13
|Калинкин Алексей 16 13
|Поляков Сергей 63 12
|Натрусов Артем 142 12
|Чаркин Евгений 203 12
|Михина Анна 12 12
|Остапенко Григорий 27 12
|Чулков Олег 11 11
|Дьяченко Валерий 70 11
|Палей Лев 36 11
|Лысенко Юрий 31 11
|Асратян Петр 35 11
|Серебряникова Анна 49 11
|Соколов Алексей 129 10
|Холкин Дмитрий 15 10
|Прохоров Фёдор 81 10
|Емешев Александр 10 10
|Хромов Сергей 13 10
|Муравьев Владимир 30 10
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1184483, в очереди разбора - 962040.
Создано именных указателей - 78197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1184483, в очереди разбора - 962040.
Создано именных указателей - 78197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru