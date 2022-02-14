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Тинькофф банк Тинькофф КС Тинькофф Кредитные Системы ТКС банк Tinkoff Credit Systems Bank

Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank


14.02.2022 «Мегафон» запустил продажу смартфонов по подписке во всех регионах России
03.02.2022 «Тинькофф» и Skillbox помогут спамерам найти новую профессию
28.12.2021 «Лаборатория Касперского» начала продавать свои решения через экосистему «Тинькофф»
20.12.2021 «Тинькофф инвестиции» запустили собственный медиапортал
10.12.2021 «Тинькофф» создал бесплатный инструмент для бизнес-аналитики лучше, чем у Meta и Amazon. Аналогов в России нет
09.12.2021 Рассрочка позволит не откладывать дорогие покупки на «Яндекс.маркете»
26.11.2021 «Тинькофф» приобрел сервис для автоматизации выплат физлицам и самозанятым Jump.Finance
10.11.2021 «Тинькофф мобайл» запустил определитель номера для защиты от мошенников и спам звонков для Android
09.11.2021 «Авито авто» и «Тинькофф» запустили сервис прямого онлайн-кредитования для покупателей автомобилей
09.11.2021 «Тинькофф бизнес» запустил «Быстрые выплаты» по торговому эквайрингу
03.11.2021 «Тинькофф» и CSI дали возможность ритейлерам принимать платежи на кассах через СБП
03.11.2021 «Тинькофф» и «Яндекс» запустили совместное решение для защиты от мошенничества с подменой телефонного номера
03.11.2021 «Тинькофф инвестиции» запустили платформу социального трейдинга «Сигнал»
19.10.2021 В «Тинькофф» назначен директор по электронной коммерции
15.10.2021 «Тинькофф» и «Циан» запустили первый в России сервис для дистанционных сделок с недвижимостью
12.10.2021 «Яндекс» создал систему безопасной покупки и продажи подержанных автомобилей
10.09.2021 «Тинькофф» запустил диджитал-банк Tinkoff Private
12.08.2021 «Тинькофф мобайл» запустился в Республике Алтай
05.08.2021 «Тинькофф» подключил сервис «Привязка счета» для моментальной оплаты товаров и услуг через СБП
20.07.2021 «Тинькофф» запускает 9 новых Центров разработки в России и Беларуси
20.07.2021 «Тинькофф» подключил Apple Pay держателям карт «Мир»
16.06.2021 «Тинькофф» выдал 10 тысяч электронных закладных с помощью SmartDeal
10.06.2021 «Тинькофф инвестиции» запустили сервис «Мультисчета»
04.06.2021 «Тинькофф» представил сервис оплаты через СБП в приложении «Кошелек»
11.05.2021 Финансовые результаты группы «Тинькофф» за первый квартал 2021
29.04.2021 «Тинькофф» купил сервис «Кошелек»
29.04.2021 После провала с «Тинькофф» «Яндекс» купил другой банк
23.04.2021 «Тинькофф касса» запустила сервис моментальных выплат за металлолом
07.04.2021 «Тинькофф» запустил подтверждение платежей «по селфи»
02.04.2021 «Тинькофф» запустил сервис речевой аналитики для бизнеса
30.03.2021 «Тинькофф» хочет отобрать у МТС больше миллиарда из-за дорогих SMS
22.03.2021 «Тинькофф инвестиции» запустили инструмент для инвестиций в SPAC
11.03.2021 TCS Group Holding PLC сообщила о рекордной чистой прибыли за 2020 г.
02.03.2021 «Тинькофф мобайл» запустил сервис для блокировки рекламы в интернете
28.01.2021 «Тинькофф» интегрировал в телефонный колл-центр голосового помощника «Олега»
29.12.2020 «Тинькофф оплата» и Mastercard запустили облачную токенизацию карт для интернет-магазинов
28.12.2020 «Тинькофф оплата» и Mastercard запустили облачную токенизацию карт для интернет-магазинов
24.12.2020 «Тинькофф мобайл» запустил голосового помощника 2.0, которого можно настроить под себя
24.12.2020 «Тинькофф» подключился к диспутной системе Mastercard через API
23.12.2020 УК «Тинькофф капитал» ведет учет в системах «Синтегро консалтинг»

Публикаций - 768, упоминаний - 1273

Тинькофф банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5015 92
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 89
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 82
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 66
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 105 55
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 54
VK - Mail.ru Group 3057 43
Google LLC 10352 35
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 33
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 32
Smart Engines - Смарт Энджинс 224 26
Apple Inc 10683 25
Microsoft Corporation 22497 23
Meta Platforms - Facebook 4267 22
Webmoney 513 21
IBM - International Business Machines Corp 8941 20
Samsung Electronics 9333 20
Amazon Inc - Amazon.com 2650 19
Oracle Corporation 6035 19
1С-Битрикс - Bitrix 443 18
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 15
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 14
Telegram Group 805 14
ИКС холдинг - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 27 14
Huawei 3222 14
6072 13
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 13
СКБ Контур 745 13
Инфосистемы Джет 865 12
SAP SE 4595 12
1С-ИжТиСи 5461 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 584 11
Cisco Systems 4720 11
Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 31 11
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 11
PayPal 634 10
Крок - Croc 1616 10
Программный продукт ГК 3960 10
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 211
Альфа-Банк 1476 145
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 92
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 75
ПСБ - Промсвязьбанк 682 68
Почта Банк 319 64
ГПБ - Газпромбанк 842 62
Совкомбанк ПАО 171 59
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 51
Qiwi 878 45
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 43
Открытие ФК 2713 41
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 39
Societe Generale - Росбанк 438 38
АльфаСтрахование СГ 241 37
Русский стандарт Банк 370 37
МКБ - Московский кредитный банк 333 36
Visa International 1809 36
ВТБ - ВТБ24 658 35
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 281 35
Синара Банк - СКБ-банк 110 33
Бинбанк 190 32
РСХБ - Россельхозбанк 228 32
Ак Барс Банк 212 32
НСПК - Национальная система платежных карт 401 31
МТС банк 290 26
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 26
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 25
Аэрофлот 648 22
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 22
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 47 21
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 21
X5 Group 709 21
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 20
Ингосстрах СПАО 301 19
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 19
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение 127 19
Почта России ПАО 1853 19
РЖД - Российские железные дороги 1458 19
Рокет (ранее Рокетбанк) 56 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 88
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 53
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 41
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 28
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 27
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 22
Правительство РФ 8292 22
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 20
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 37 16
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 13
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 12
Президент Российской Федерации 3770 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 11
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 11
Федеральное казначейство России 1345 10
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 9
Счётная палата РФ 628 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 7
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 7
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 33 6
Московская безопасность ГКУ 7 6
Правительство Москвы - Департамент строительства 16 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 5
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 5
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 4
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 73 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 132 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 43 13
АФТ - Ассоциация Финтех 251 12
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 3
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 15 3
Единая Россия - Политическая партия 246 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
SDSN - Sustainable Development Solutions Network 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 13 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 1
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Google Android 11959 104
Apple iOS 6422 85
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 35
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 34
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Google Play - Google Store - Android Market 2732 27
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Apple Pay 427 25
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Apple - App Store 2437 24
СБП - Система быстрых платежей Банка России 295 23
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 22
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 149 20
Linux OS 7669 19
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Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 366 17
Samsung Pay 270 17
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 17
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 15
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 921 15
Intel x86 - архитектура процессора 1391 14
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 14
Microsoft Windows Phone OS 1546 13
Apple macOS 1457 13
Apple iPhone 6 2649 12
Купибилет - Kupibilet 15 12
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 346 11
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 165 11
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 143 11
MoneyTalk 10 10
Rakuten Viber 491 9
Яндекс.Маркет 524 9
ГИБДД Штрафы 155 9
Тинькофф Оплата - Тинькофф Эквайринг - эквайринговый сервис 9 9
Oracle Java - язык программирования 2554 9
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 111 8
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 326 8
Apple iPad 3663 8
Тинькофф All Airlines, All Games - Tinkoff Drive, Tinkoff OneTwoTrip, S7 - кобрендовые карты 7 7
Цыганов Вячеслав 63 50
Тиньков Олег 40 33
Суровец Дмитрий 44 22
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 22 20
Трояновский Владимир 42 20
Курбатов Владимир 27 18
Мусич Роман 21 18
Контемиров Юрий 32 18
Нуйкин Андрей 34 18
Демидов Сергей 57 18
Горбатько Александр 95 17
Арлазаров Владимир 136 17
Чесаков Георгий 19 16
Макешин Анатолий 16 16
Урьяс Вадим 82 16
Левиков Антон 68 15
Шевченко Владимир 138 15
Путин Сергей 41 15
Евдокимов Максим 25 15
Леушев Андрей 69 14
Гущин Александр 15 13
Борисов Илья 26 13
Калинкин Алексей 16 13
Поляков Сергей 63 12
Натрусов Артем 142 12
Чаркин Евгений 203 12
Михина Анна 12 12
Остапенко Григорий 27 12
Чулков Олег 11 11
Дьяченко Валерий 70 11
Палей Лев 36 11
Лысенко Юрий 31 11
Асратян Петр 35 11
Серебряникова Анна 49 11
Соколов Алексей 129 10
Холкин Дмитрий 15 10
Прохоров Фёдор 81 10
Емешев Александр 10 10
Хромов Сергей 13 10
Муравьев Владимир 30 10
Россия - РФ - Российская федерация 108428 484
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 138
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 70
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 65
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 51
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 42
Германия - Федеративная Республика 8903 31
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 30
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 22
Казахстан - Республика 4467 21
Европа 12319 20
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 18
Европа Восточная 2927 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 17
Беларусь - Белоруссия 3525 14
Россия - СФО - Новосибирск 3269 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 13
Финляндия - Финляндская Республика 1816 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 11
Россия - УФО - Челябинская область 932 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 9
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 416 9
Франция - Французская Республика 5665 9
Нидерланды 2197 8
Индия - Республика 4263 8
Япония 10069 8
Россия - ПФО - Казань 2085 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 7
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 7
Испания - Королевство 2917 6
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 6
Австралия - Австралийский Союз 2791 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 6
Украина 6212 6
Индонезия - Республика 789 6
Сингапур - Республика 1574 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 169
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 94
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 67
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 53
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 35
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 32
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 25
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 24
Мошенничество - Махинации 2142 19
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 19
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 18
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 18
Денежные переводы 775 17
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 16
Cashback - Кэшбэк 199 14
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 14
Экономический эффект 694 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 11
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 11
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 10
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 9
Бизнес-акселератор 294 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 1000 8
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 218 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 8
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 7
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EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 7
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Федеральное законодательство 1944 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 6
Аутсорсинг 1351 6
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 9
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ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 4
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The Bell - Издание 36 4
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The Economist 43 2
The Banker 6 2
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Regnum - Регнум 101 2
Ведомости 375 2
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