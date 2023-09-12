Азбука вкуса Городской супермаркет АВ Daily сеть продовольственных супермаркетов
«Азбука вкуса» — участник рынка розницы в российском фуд-ритейле. Компания развивает свою «экосистему питания», в которую входят сеть из более чем 170 магазинов разных форматов в Москве и Санкт-Петербурге, доставка, собственное производство готовой еды и полуфабрикатов, собственные торговые марки, хозяйство в Калужской области, ресторан «АВ Гранд Кафе», кейтеринг, b2b-сервисы и другие направления бизнеса.
|12.09.2023
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Без вредоносных рассылок: «Азбука вкуса» импортозаместила ИБ-решение
Предпосылки внедрения «Азбука вкуса» — это российская розничная компания, которая представлена магазинами разного фо
|23.08.2023
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В UserGate назначен директор центра мониторинга и реагирования
продуктах и решениях UserGate на рынке ИБ России. Дмитрий Кузеванов перешел в UserGate из компании «Азбука вкуса», где до этого занимал высшие управленческие должности. В 2017 г. Дмитрий был на
|18.08.2023
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«Сбер» и «Азбука вкуса» запустили сервис оплаты по биометрии «Оплата улыбкой»
«Сбер» запустил технологичный способ оплаты покупок по биометрии на всех кассах торговой сети «Азбука вкуса». «Оплата улыбкой» — ещё один шаг к развитию бесконтактных методов платежей для
|10.08.2023
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F.A.C.C.T. и «Азбука вкуса»: опыт импортозамещения решений для защиты электронной почты
огий для борьбы с киберпреступлениями, сообщил об успешном сотрудничестве с продуктовым ритейлером «Азбука вкуса». Для защиты корпоративной почты от киберугроз «Азбука вкуса» ранее испол
|18.05.2023
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«Азбука вкуса» применила облачную экономию
Перевод в облако «Крок» своей ИТ-инфраструктуры позволит компании «Азбука вкуса» сэкономить в течение пяти лет до 20% стоимости затрат на ее содержание и обслуж
|19.04.2023
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«Азбука вкуса» внедряет в работу сервисы «Яндекс 360 для бизнеса» и Yandex Cloud
«Азбука вкуса», насчитывающая свыше 150 супер-, гипер- и минимаркетов в Москве, Московской обл
|03.03.2023
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Бывший топ-менеджер X5 Group и вице-президент «Азбуки вкуса» возглавил коммерческое направление в «Яндекс лавке»
Бывший топ-менеджер X5 Group и вице-президент «Азбуки вкуса» Георгий Михайлов возглавил коммерческое направление в «Яндекс лавке». В новой р
|06.09.2022
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«Азбука вкуса» перенесет свою ИТ-инфраструктуру в облако «Крок»
Российская частная розничная компания «Азбука вкуса» перенесет свою ИТ-инфраструктуру в облако «Крок». Соглашение о сотрудничестве и
|17.05.2022
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«Сберкорус» и «Азбука вкуса» подключили поставщиков к российской системе обмена электронными документами
Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» и торговая сеть «Азбука вкуса» создали возможность обмена электронными документами с поставщиками с помощью ро
|17.02.2022
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«Азбука вкуса» использует data science в ценообразовании
«Азбука вкуса» внедрила систему умного ценообразования, разработанную международной компанией
|23.08.2021
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В «Азбуке вкуса» назначен вице-президент по ИТ
Новым вице-президентом по информационным технологиям «Азбуки вкуса» назначена Юлия Золотарева. Она присоединилась к команде «Азбуки вкуса» в 2015 г. в роли программиста поддержки. Сейчас Юлия является одним из самых молодых ИТ-директоров в
|13.08.2021
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«Яндекс» передумал покупать «Азбуку вкуса». Предполагаемая «экономия» — 20 миллиардов
состоялась Российский интернет-гигант «Яндекс» прекратил переговоры по покупке сети супермаркетов «Азбука вкуса», пишет «Коммерсант». Со слов источника издания, связанного со сферой электронно
|11.06.2021
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«Яндекс» нацелился купить «Азбуку вкуса»
я офлайн-ритейлом Интернет-гигант «Яндекс» заинтересовался покупкой сети премиальных супермаркетов «Азбука вкуса». По информации The Bell, в настоящее время стороны ведут переговоры о сделке. К
|04.03.2021
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«Азбука вкуса» запустила систему электронных чаевых в своих магазинах
Розничная сеть «Азбука вкуса» запустила систему электронных чаевых в своих магазинах. Теперь покупатели могут
|18.02.2021
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«Азбука вкуса» усовершенствовала систему управления ИТ на базе решения Naumen
Сеть супермаркетов «Азбука вкуса» мигрировала на обновленную версию Naumen Service Desk и масштабировала решение
|14.08.2020
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«Азбука вкуса» запустила программу вознаграждений за поиск уязвимостей
«Азбука вкуса» объявила о том, что стала первым российским продуктовым ритейлером с публичной
|20.05.2020
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Сбербанк, «Азбука вкуса» и Visa открыли магазин без касс и продавцов
Сбербанк, розничная сеть «Азбука вкуса» и международная платежная система Visa открыли первый в России магазин, оснащен
|21.04.2020
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Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета
«Цифровизация — модное слово» CNews: Виктория, «Азбука вкуса» начала цифровизироваться еще когда и не было толком такого понятия. По каким на
|25.03.2020
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«Азбука вкуса» отказывается от бумажных чеков
они будут получать электронные на email. Такую возможность своим клиентам уже начала предоставлять «Азбука вкуса», несколько других торговых сетей готовятся к запуску аналогичной функциональнос
|15.05.2019
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Почему «Азбука вкуса» арендует ЦОД
Фокусировка на профильных активах «Азбука Вкуса» – одна из наиболее динамично развивающихся компаний розничного сектора, ведет б
|10.01.2019
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Сбербанк и «Азбука вкуса» усовершенствовали сервис оплаты покупок по отпечатку пальца
говых сетях». Георгий Михайлов, вице-президент по информационным технологиям и инновациям компании «Азбука вкуса», отметил: «“Азбука вкуса“ стремится предлагать своим клиентам те инновац
|04.07.2018
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«Азбука вкуса» начала тестирование разработки резидента «Сколково» в области компьютерного зрения
«Азбука вкуса», российская розничная сеть, сообщила о тестировании решения резидента ИТ-кластера фонда «Сколково» Intelligence Retail по контролю точности и скорости распознавания продуктов моло
|06.03.2018
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«Тинькофф Банк», «Азбука Вкуса» и Mastercard запускают кобрендовые банковские карты
«Тинькофф Банк», «Азбука Вкуса» и Mastercard представили кобрендовые банковские карты «Тинькофф — Азбука Вку
|11.01.2018
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Банк «Русский Стандарт» подключил магазины «Азбука вкуса» к платежной системе Alipay
Стандарт» обеспечил доступ к платежной системе Alipay покупателям в супермаркетах популярной сети «Азбука вкуса». Alipay – одна из крупнейших платежных систем, входящих в Alibaba Group. Основ
|20.04.2017
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«Азбука Вкуса » запустила мобильное приложение интернет-магазина AV.ru
«Азбука Вкуса» объявляет о запуске мобильного приложения интернет-магазина AV.RU для операцион
|13.04.2017
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«Азбука Вкуса» перевела документооборот с поставщиками в электронный вид
«Азбука Вкуса», компания розничного сектора, перевела документооборот с поставщиками в электро
|21.12.2016
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«Азбука Вкуса» перевела сайт и интернет-магазин на платформу SAP Hybris Commerce
Компания «Азбука Вкуса», работающая в сфере розничной торговли продуктами питания, объявила о переводе
|27.09.2016
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«Азбука Вкуса» переходит на биометрические платежи
Компания «Азбука Вкуса» объявила о запуске проекта оплаты покупок с помощью биометрических данных. Перв
|24.05.2016
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AT Consulting расширила возможности CRM-системы «Азбуки Вкуса»
Компания AT Consulting расширила возможности CRM-системы ритейлера «Азбука Вкуса». На базе Oracle Siebel Loyalty автоматизирована клубная программа «Вкусомания»,
|18.05.2016
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Мобильное приложение «Азбуки Вкуса» заменит пластиковые карты лояльности
Компания Redmadrobot выпустила мобильное приложение для розничной сети «Азбука Вкуса». Приложение «Вкусомания» заменяет пластиковые карты лояльности: для того, чтобы
|21.01.2016
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«Азбука Вкуса» выбрала IBM Commerce для оптимизации цен
Корпорация IBM объявила о том, что российская сеть розничной торговли «Азбука Вкуса» будет использовать облачные аналитические решения IBM для оптимизации процесса
|30.09.2015
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«Азбука Вкуса» оптимизировала ИТ-инфраструктуру на основе продуктов Oracle
Сеть супермаркетов «Азбука Вкуса», игрок российского розничного рынка, оптимизировала бизнес-процессы и ИТ-инфрас
|21.09.2015
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«Азбука Вкуса» модернизовала процессы бюджетного управления с помощью «Корус Консалтинга»
для нашей компании жизненно необходимым, — заявила Виктория Лубнина, финансовый директор компании «Азбука Вкуса». — Необходимые модификации реализовались в партнерстве со специалистами ГК “Кор
|04.12.2014
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«Азбука Вкуса»: знаковый для России проект по управлению лояльностью
на внедрение инноваций в рознице. И площадкой в данном случае стали действующие супермаркеты сети «Азбука Вкуса», что подразумевало высокую степень ответственности и отсутствие права на ошибку
|03.12.2014
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AT Consulting автоматизировала программы лояльности в «Азбуке Вкуса»
Компания «Азбука Вкуса» внедрила систему управления лояльностью и персонификации взаимоотношений с клие
|03.10.2014
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«Азбука Вкуса» оптимизирует систему персонального подхода к клиентам вместе с SAS
Компания «Азбука Вкуса», российский ритейлер, и компания SAS Россия/СНГ, мировой поставщик решений и ус
|29.07.2013
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«Алиот» изготовила упаковку для предоплаченных карт «Промсвязьбанка» и «Азбуки Вкуса»
В июне 2013 г. в магазинах «Азбука Вкуса» Москвы и Московской области начались продажи предоплаченных карт MasterCard «Пр
|31.08.2012
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«Азиатско-Тихоокеанский банк» установит 50 новых банкоматов в супермаркетах «Азбука Вкуса» в Москве
«Азиатско-Тихоокеанский банк» сообщил об увеличении своей банкоматной сети в Москве. В августе была достигнута договоренность с сетью супермаркетов премиум-класса «Азбука Вкуса». При этом общая банкоматная нагрузка в популярных гастрономах не увеличится: согласно договоренностям банка и сети, новые устройства АТБ последних моделей заменят собой установлен
|02.03.2011
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В «Азбуке Вкуса» внедрена «открытая» система планирования
В сети продуктовых супермаркетов «Азбука Вкуса» завершен проект по автоматизации системы планирования на основе свободного реше
|18.04.2008
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«Азбука Вкуса» автоматизировала рассылку документов в Microsoft Dynamics NAV
Компания «Азбука Вкуса» совместно с компанией «Импакт-Софт» внедрила дополнительный модуль системы Micr
Азбука вкуса упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кузеванов Дмитрий 13 12
|Сологуб Денис 42 10
|Михайлов Георгий 9 7
|Ланько Егор 7 7
|Ящук Галина 6 6
|Мальцев Тимур 7 5
|Горбунов Вадим 11 5
|Левиков Антон 66 5
|Шадаев Максут 747 5
|Натрусов Артем 227 5
|Зайцев Николай 29 5
|Садовенко Илья 61 5
|Алехин Александр 5 5
|Аликошвили Георгий 17 4
|Кирсанова Светлана 61 4
|Шилов Сергей 86 4
|Попова Мария 105 4
|Помбухчан Хачатур 19 4
|Вермишян Геворк 62 4
|Серова Елена 83 4
|Карпенко Дмитрий 28 4
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 3
|Морозов Максим 11 3
|Герасимов Андрей 21 3
|Староверов Денис 14 3
|Шарак Андрей 43 3
|Козырь Сергей 32 3
|Макеев Алексей 19 3
|Виноградов Сергей 11 3
|Заржецкий Александр 31 3
|Спиридонов Александр 40 3
|Миронов Александр 15 3
|Шеховцов Юрий 34 3
|Дубчак Кирилл 11 3
|Першутов Александр 5 3
|Дилбарян Павел 26 3
|Кузнецов Андрей 50 3
|Смирнов Дмитрий 81 3
|Комаров Евгений 6 3
|Лубнина Виктория 3 3
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