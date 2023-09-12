Азбука вкуса Городской супермаркет АВ Daily сеть продовольственных супермаркетов

Без вредоносных рассылок: «Азбука вкуса» импортозаместила ИБ-решение Предпосылки внедрения «Азбука вкуса» — это российская розничная компания, которая представлена магазинами разного фо

В UserGate назначен директор центра мониторинга и реагирования продуктах и решениях UserGate на рынке ИБ России. Дмитрий Кузеванов перешел в UserGate из компании «Азбука вкуса», где до этого занимал высшие управленческие должности. В 2017 г. Дмитрий был на

«Сбер» и «Азбука вкуса» запустили сервис оплаты по биометрии «Оплата улыбкой» «Сбер» запустил технологичный способ оплаты покупок по биометрии на всех кассах торговой сети «Азбука вкуса». «Оплата улыбкой» — ещё один шаг к развитию бесконтактных методов платежей для

F.A.C.C.T. и «Азбука вкуса»: опыт импортозамещения решений для защиты электронной почты огий для борьбы с киберпреступлениями, сообщил об успешном сотрудничестве с продуктовым ритейлером «Азбука вкуса». Для защиты корпоративной почты от киберугроз «Азбука вкуса» ранее испол

«Азбука вкуса» применила облачную экономию Перевод в облако «Крок» своей ИТ-инфраструктуры позволит компании «Азбука вкуса» сэкономить в течение пяти лет до 20% стоимости затрат на ее содержание и обслуж

«Азбука вкуса» внедряет в работу сервисы «Яндекс 360 для бизнеса» и Yandex Cloud «Азбука вкуса», насчитывающая свыше 150 супер-, гипер- и минимаркетов в Москве, Московской обл

Бывший топ-менеджер X5 Group и вице-президент «Азбуки вкуса» возглавил коммерческое направление в «Яндекс лавке» Бывший топ-менеджер X5 Group и вице-президент «Азбуки вкуса» Георгий Михайлов возглавил коммерческое направление в «Яндекс лавке». В новой р

«Азбука вкуса» перенесет свою ИТ-инфраструктуру в облако «Крок» Российская частная розничная компания «Азбука вкуса» перенесет свою ИТ-инфраструктуру в облако «Крок». Соглашение о сотрудничестве и

«Сберкорус» и «Азбука вкуса» подключили поставщиков к российской системе обмена электронными документами Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» и торговая сеть «Азбука вкуса» создали возможность обмена электронными документами с поставщиками с помощью ро

«Азбука вкуса» использует data science в ценообразовании «Азбука вкуса» внедрила систему умного ценообразования, разработанную международной компанией

В «Азбуке вкуса» назначен вице-президент по ИТ Новым вице-президентом по информационным технологиям «Азбуки вкуса» назначена Юлия Золотарева. Она присоединилась к команде «Азбуки вкуса» в 2015 г. в роли программиста поддержки. Сейчас Юлия является одним из самых молодых ИТ-директоров в

«Яндекс» передумал покупать «Азбуку вкуса». Предполагаемая «экономия» — 20 миллиардов состоялась Российский интернет-гигант «Яндекс» прекратил переговоры по покупке сети супермаркетов «Азбука вкуса», пишет «Коммерсант». Со слов источника издания, связанного со сферой электронно

«Яндекс» нацелился купить «Азбуку вкуса» я офлайн-ритейлом Интернет-гигант «Яндекс» заинтересовался покупкой сети премиальных супермаркетов «Азбука вкуса». По информации The Bell, в настоящее время стороны ведут переговоры о сделке. К

«Азбука вкуса» запустила систему электронных чаевых в своих магазинах Розничная сеть «Азбука вкуса» запустила систему электронных чаевых в своих магазинах. Теперь покупатели могут

«Азбука вкуса» усовершенствовала систему управления ИТ на базе решения Naumen Сеть супермаркетов «Азбука вкуса» мигрировала на обновленную версию Naumen Service Desk и масштабировала решение

«Азбука вкуса» запустила программу вознаграждений за поиск уязвимостей «Азбука вкуса» объявила о том, что стала первым российским продуктовым ритейлером с публичной

Сбербанк, «Азбука вкуса» и Visa открыли магазин без касс и продавцов Сбербанк, розничная сеть «Азбука вкуса» и международная платежная система Visa открыли первый в России магазин, оснащен

Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета «Цифровизация — модное слово» CNews: Виктория, «Азбука вкуса» начала цифровизироваться еще когда и не было толком такого понятия. По каким на

«Азбука вкуса» отказывается от бумажных чеков они будут получать электронные на email. Такую возможность своим клиентам уже начала предоставлять «Азбука вкуса», несколько других торговых сетей готовятся к запуску аналогичной функциональнос

Почему «Азбука вкуса» арендует ЦОД Фокусировка на профильных активах «Азбука Вкуса» – одна из наиболее динамично развивающихся компаний розничного сектора, ведет б

Сбербанк и «Азбука вкуса» усовершенствовали сервис оплаты покупок по отпечатку пальца говых сетях». Георгий Михайлов, вице-президент по информационным технологиям и инновациям компании «Азбука вкуса», отметил: «“Азбука вкуса“ стремится предлагать своим клиентам те инновац

«Азбука вкуса» начала тестирование разработки резидента «Сколково» в области компьютерного зрения «Азбука вкуса», российская розничная сеть, сообщила о тестировании решения резидента ИТ-кластера фонда «Сколково» Intelligence Retail по контролю точности и скорости распознавания продуктов моло

«Тинькофф Банк», «Азбука Вкуса» и Mastercard запускают кобрендовые банковские карты «Тинькофф Банк», «Азбука Вкуса» и Mastercard представили кобрендовые банковские карты «Тинькофф — Азбука Вку

Банк «Русский Стандарт» подключил магазины «Азбука вкуса» к платежной системе Alipay Стандарт» обеспечил доступ к платежной системе Alipay покупателям в супермаркетах популярной сети «Азбука вкуса». Alipay – одна из крупнейших платежных систем, входящих в Alibaba Group. Основ

«Азбука Вкуса » запустила мобильное приложение интернет-магазина AV.ru «Азбука Вкуса» объявляет о запуске мобильного приложения интернет-магазина AV.RU для операцион

«Азбука Вкуса» перевела документооборот с поставщиками в электронный вид «Азбука Вкуса», компания розничного сектора, перевела документооборот с поставщиками в электро

«Азбука Вкуса» перевела сайт и интернет-магазин на платформу SAP Hybris Commerce Компания «Азбука Вкуса», работающая в сфере розничной торговли продуктами питания, объявила о переводе

«Азбука Вкуса» переходит на биометрические платежи Компания «Азбука Вкуса» объявила о запуске проекта оплаты покупок с помощью биометрических данных. Перв

AT Consulting расширила возможности CRM-системы «Азбуки Вкуса» Компания AT Consulting расширила возможности CRM-системы ритейлера «Азбука Вкуса». На базе Oracle Siebel Loyalty автоматизирована клубная программа «Вкусомания»,

Мобильное приложение «Азбуки Вкуса» заменит пластиковые карты лояльности Компания Redmadrobot выпустила мобильное приложение для розничной сети «Азбука Вкуса». Приложение «Вкусомания» заменяет пластиковые карты лояльности: для того, чтобы

«Азбука Вкуса» выбрала IBM Commerce для оптимизации цен Корпорация IBM объявила о том, что российская сеть розничной торговли «Азбука Вкуса» будет использовать облачные аналитические решения IBM для оптимизации процесса

«Азбука Вкуса» оптимизировала ИТ-инфраструктуру на основе продуктов Oracle Сеть супермаркетов «Азбука Вкуса», игрок российского розничного рынка, оптимизировала бизнес-процессы и ИТ-инфрас

«Азбука Вкуса» модернизовала процессы бюджетного управления с помощью «Корус Консалтинга» для нашей компании жизненно необходимым, — заявила Виктория Лубнина, финансовый директор компании «Азбука Вкуса». — Необходимые модификации реализовались в партнерстве со специалистами ГК “Кор

«Азбука Вкуса»: знаковый для России проект по управлению лояльностью на внедрение инноваций в рознице. И площадкой в данном случае стали действующие супермаркеты сети «Азбука Вкуса», что подразумевало высокую степень ответственности и отсутствие права на ошибку

AT Consulting автоматизировала программы лояльности в «Азбуке Вкуса» Компания «Азбука Вкуса» внедрила систему управления лояльностью и персонификации взаимоотношений с клие

«Азбука Вкуса» оптимизирует систему персонального подхода к клиентам вместе с SAS Компания «Азбука Вкуса», российский ритейлер, и компания SAS Россия/СНГ, мировой поставщик решений и ус

«Алиот» изготовила упаковку для предоплаченных карт «Промсвязьбанка» и «Азбуки Вкуса» В июне 2013 г. в магазинах «Азбука Вкуса» Москвы и Московской области начались продажи предоплаченных карт MasterCard «Пр

«Азиатско-Тихоокеанский банк» установит 50 новых банкоматов в супермаркетах «Азбука Вкуса» в Москве «Азиатско-Тихоокеанский банк» сообщил об увеличении своей банкоматной сети в Москве. В августе была достигнута договоренность с сетью супермаркетов премиум-класса «Азбука Вкуса». При этом общая банкоматная нагрузка в популярных гастрономах не увеличится: согласно договоренностям банка и сети, новые устройства АТБ последних моделей заменят собой установлен

В «Азбуке Вкуса» внедрена «открытая» система планирования В сети продуктовых супермаркетов «Азбука Вкуса» завершен проект по автоматизации системы планирования на основе свободного реше