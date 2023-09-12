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Азбука вкуса Городской супермаркет АВ Daily сеть продовольственных супермаркетов

Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов

«Азбука вкуса» — участник рынка розницы в российском фуд-ритейле. Компания развивает свою «экосистему питания», в которую входят сеть из более чем 170 магазинов разных форматов в Москве и Санкт-Петербурге, доставка, собственное производство готовой еды и полуфабрикатов, собственные торговые марки, хозяйство в Калужской области, ресторан «АВ Гранд Кафе», кейтеринг, b2b-сервисы и другие направления бизнеса.


12.09.2023 Без вредоносных рассылок: «Азбука вкуса» импортозаместила ИБ-решение

Предпосылки внедрения «Азбука вкуса» — это российская розничная компания, которая представлена магазинами разного фо
23.08.2023 В UserGate назначен директор центра мониторинга и реагирования

продуктах и решениях UserGate на рынке ИБ России. Дмитрий Кузеванов перешел в UserGate из компании «Азбука вкуса», где до этого занимал высшие управленческие должности. В 2017 г. Дмитрий был на
18.08.2023 «Сбер» и «Азбука вкуса» запустили сервис оплаты по биометрии «Оплата улыбкой»

«Сбер» запустил технологичный способ оплаты покупок по биометрии на всех кассах торговой сети «Азбука вкуса». «Оплата улыбкой» — ещё один шаг к развитию бесконтактных методов платежей для

10.08.2023 F.A.C.C.T. и «Азбука вкуса»: опыт импортозамещения решений для защиты электронной почты

огий для борьбы с киберпреступлениями, сообщил об успешном сотрудничестве с продуктовым ритейлером «Азбука вкуса». Для защиты корпоративной почты от киберугроз «Азбука вкуса» ранее испол
18.05.2023 «Азбука вкуса» применила облачную экономию

Перевод в облако «Крок» своей ИТ-инфраструктуры позволит компании «Азбука вкуса» сэкономить в течение пяти лет до 20% стоимости затрат на ее содержание и обслуж
19.04.2023 «Азбука вкуса» внедряет в работу сервисы «Яндекс 360 для бизнеса» и Yandex Cloud

«Азбука вкуса», насчитывающая свыше 150 супер-, гипер- и минимаркетов в Москве, Московской обл
03.03.2023 Бывший топ-менеджер X5 Group и вице-президент «Азбуки вкуса» возглавил коммерческое направление в «Яндекс лавке»

Бывший топ-менеджер X5 Group и вице-президент «Азбуки вкуса» Георгий Михайлов возглавил коммерческое направление в «Яндекс лавке». В новой р
06.09.2022 «Азбука вкуса» перенесет свою ИТ-инфраструктуру в облако «Крок»

Российская частная розничная компания «Азбука вкуса» перенесет свою ИТ-инфраструктуру в облако «Крок». Соглашение о сотрудничестве и
17.05.2022 «Сберкорус» и «Азбука вкуса» подключили поставщиков к российской системе обмена электронными документами

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» и торговая сеть «Азбука вкуса» создали возможность обмена электронными документами с поставщиками с помощью ро
17.02.2022 «Азбука вкуса» использует data science в ценообразовании

«Азбука вкуса» внедрила систему умного ценообразования, разработанную международной компанией

23.08.2021 В «Азбуке вкуса» назначен вице-президент по ИТ

Новым вице-президентом по информационным технологиям «Азбуки вкуса» назначена Юлия Золотарева. Она присоединилась к команде «Азбуки вкуса» в 2015 г. в роли программиста поддержки. Сейчас Юлия является одним из самых молодых ИТ-директоров в

13.08.2021 «Яндекс» передумал покупать «Азбуку вкуса». Предполагаемая «экономия» — 20 миллиардов

состоялась Российский интернет-гигант «Яндекс» прекратил переговоры по покупке сети супермаркетов «Азбука вкуса», пишет «Коммерсант». Со слов источника издания, связанного со сферой электронно
11.06.2021 «Яндекс» нацелился купить «Азбуку вкуса»

я офлайн-ритейлом Интернет-гигант «Яндекс» заинтересовался покупкой сети премиальных супермаркетов «Азбука вкуса». По информации The Bell, в настоящее время стороны ведут переговоры о сделке. К
04.03.2021 «Азбука вкуса» запустила систему электронных чаевых в своих магазинах

Розничная сеть «Азбука вкуса» запустила систему электронных чаевых в своих магазинах. Теперь покупатели могут
18.02.2021 «Азбука вкуса» усовершенствовала систему управления ИТ на базе решения Naumen

Сеть супермаркетов «Азбука вкуса» мигрировала на обновленную версию Naumen Service Desk и масштабировала решение

14.08.2020 «Азбука вкуса» запустила программу вознаграждений за поиск уязвимостей

«Азбука вкуса» объявила о том, что стала первым российским продуктовым ритейлером с публичной

20.05.2020 Сбербанк, «Азбука вкуса» и Visa открыли магазин без касс и продавцов

Сбербанк, розничная сеть «Азбука вкуса» и международная платежная система Visa открыли первый в России магазин, оснащен
21.04.2020 Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета

«Цифровизация — модное слово» CNews: Виктория, «Азбука вкуса» начала цифровизироваться еще когда и не было толком такого понятия. По каким на
25.03.2020 «Азбука вкуса» отказывается от бумажных чеков

они будут получать электронные на email. Такую возможность своим клиентам уже начала предоставлять «Азбука вкуса», несколько других торговых сетей готовятся к запуску аналогичной функциональнос
15.05.2019 Почему «Азбука вкуса» арендует ЦОД

Фокусировка на профильных активах «Азбука Вкуса» – одна из наиболее динамично развивающихся компаний розничного сектора, ведет б
10.01.2019 Сбербанк и «Азбука вкуса» усовершенствовали сервис оплаты покупок по отпечатку пальца

говых сетях». Георгий Михайлов, вице-президент по информационным технологиям и инновациям компании «Азбука вкуса», отметил: «“Азбука вкуса“ стремится предлагать своим клиентам те инновац
04.07.2018 «Азбука вкуса» начала тестирование разработки резидента «Сколково» в области компьютерного зрения

«Азбука вкуса», российская розничная сеть, сообщила о тестировании решения резидента ИТ-кластера фонда «Сколково» Intelligence Retail по контролю точности и скорости распознавания продуктов моло
06.03.2018 «Тинькофф Банк», «Азбука Вкуса» и Mastercard запускают кобрендовые банковские карты

«Тинькофф Банк», «Азбука Вкуса» и Mastercard представили кобрендовые банковские карты «Тинькофф — Азбука Вку
11.01.2018 Банк «Русский Стандарт» подключил магазины «Азбука вкуса» к платежной системе Alipay

Стандарт» обеспечил доступ к платежной системе Alipay покупателям в супермаркетах популярной сети «Азбука вкуса».  Alipay – одна из крупнейших платежных систем, входящих в Alibaba Group. Основ
20.04.2017 «Азбука Вкуса » запустила мобильное приложение интернет-магазина AV.ru

«Азбука Вкуса» объявляет о запуске мобильного приложения интернет-магазина AV.RU для операцион
13.04.2017 «Азбука Вкуса» перевела документооборот с поставщиками в электронный вид

«Азбука Вкуса», компания розничного сектора, перевела документооборот с поставщиками в электро
21.12.2016 «Азбука Вкуса» перевела сайт и интернет-магазин на платформу SAP Hybris Commerce

Компания «Азбука Вкуса», работающая в сфере розничной торговли продуктами питания, объявила о переводе

27.09.2016 «Азбука Вкуса» переходит на биометрические платежи

Компания «Азбука Вкуса» объявила о запуске проекта оплаты покупок с помощью биометрических данных. Перв
24.05.2016 AT Consulting расширила возможности CRM-системы «Азбуки Вкуса»

Компания AT Consulting расширила возможности CRM-системы ритейлера «Азбука Вкуса». На базе Oracle Siebel Loyalty автоматизирована клубная программа «Вкусомания»,
18.05.2016 Мобильное приложение «Азбуки Вкуса» заменит пластиковые карты лояльности

Компания Redmadrobot выпустила мобильное приложение для розничной сети «Азбука Вкуса». Приложение «Вкусомания» заменяет пластиковые карты лояльности: для того, чтобы
21.01.2016 «Азбука Вкуса» выбрала IBM Commerce для оптимизации цен

Корпорация IBM объявила о том, что российская сеть розничной торговли «Азбука Вкуса» будет использовать облачные аналитические решения IBM для оптимизации процесса

30.09.2015 «Азбука Вкуса» оптимизировала ИТ-инфраструктуру на основе продуктов Oracle

Сеть супермаркетов «Азбука Вкуса», игрок российского розничного рынка, оптимизировала бизнес-процессы и ИТ-инфрас
21.09.2015 «Азбука Вкуса» модернизовала процессы бюджетного управления с помощью «Корус Консалтинга»

для нашей компании жизненно необходимым, — заявила Виктория Лубнина, финансовый директор компании «Азбука Вкуса». — Необходимые модификации реализовались в партнерстве со специалистами ГК “Кор
04.12.2014 «Азбука Вкуса»: знаковый для России проект по управлению лояльностью

на внедрение инноваций в рознице. И площадкой в данном случае стали действующие супермаркеты сети «Азбука Вкуса», что подразумевало высокую степень ответственности и отсутствие права на ошибку
03.12.2014 AT Consulting автоматизировала программы лояльности в «Азбуке Вкуса»

Компания «Азбука Вкуса» внедрила систему управления лояльностью и персонификации взаимоотношений с клие
03.10.2014 «Азбука Вкуса» оптимизирует систему персонального подхода к клиентам вместе с SAS

Компания «Азбука Вкуса», российский ритейлер, и компания SAS Россия/СНГ, мировой поставщик решений и ус
29.07.2013 «Алиот» изготовила упаковку для предоплаченных карт «Промсвязьбанка» и «Азбуки Вкуса»

В июне 2013 г. в магазинах «Азбука Вкуса» Москвы и Московской области начались продажи предоплаченных карт MasterCard «Пр
31.08.2012 «Азиатско-Тихоокеанский банк» установит 50 новых банкоматов в супермаркетах «Азбука Вкуса» в Москве

«Азиатско-Тихоокеанский банк» сообщил об увеличении своей банкоматной сети в Москве. В августе была достигнута договоренность с сетью супермаркетов премиум-класса «Азбука Вкуса». При этом общая банкоматная нагрузка в популярных гастрономах не увеличится: согласно договоренностям банка и сети, новые устройства АТБ последних моделей заменят собой установлен
02.03.2011 В «Азбуке Вкуса» внедрена «открытая» система планирования

В сети продуктовых супермаркетов «Азбука Вкуса» завершен проект по автоматизации системы планирования на основе свободного реше
18.04.2008 «Азбука Вкуса» автоматизировала рассылку документов в Microsoft Dynamics NAV

Компания «Азбука Вкуса» совместно с компанией «Импакт-Софт» внедрила дополнительный модуль системы Micr

Публикаций - 157, упоминаний - 202

Азбука вкуса упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 6139 20
Microsoft Corporation 23868 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 12
Крок - Croc 1706 11
IBM - International Business Machines Corp 9206 9
Oracle Corporation 6389 9
SAP SE 4898 9
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 335 8
7342 7
VK - Mail.ru Group 3244 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2545 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 949 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 5
VMware 2216 5
Корус Консалтинг ГК 1120 5
Softline - Софтлайн 2211 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 267 5
Inventive Retail Group 70 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 775 5
Код Безопасности 499 5
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 5
SAS Institute 899 4
Amazon Inc - Amazon.com 2829 4
АФК Система ПАО 1742 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1945 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 396 4
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 191 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1223 4
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 160 4
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 221 4
1С-Рарус 794 3
InfoWatch - Инфовотч 930 3
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 48 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1551 3
Selectel - Селектел 270 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 747 3
HackerOne 23 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 32
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1889 21
Лента - Сеть розничной торговли 1745 18
X5 Group - Перекрёсток 358 18
X5 Group 789 17
Магнит - Тандер - сеть магазинов 685 16
Окей - О'Кей - Гипермаркет 185 15
Auchan Holding - Ашан Ритейл 204 15
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 14
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Торговая сеть 60 13
Связной ГК 1340 13
Альфа-Банк 1550 12
ВкусВилл - Избёнка 105 12
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 183 11
Седьмой Континент 60 11
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 198 11
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 373 10
Дикси - Сеть магазинов 123 10
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 373 10
Спортмастер - Sportmaster 149 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 9
Ригла - аптечная сеть 51 9
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 8
Роснефть НК - нефтяная компания 471 8
Zenden Group - Дом одежды 59 8
Visa International 1840 8
Лента - Утконос 142 7
IKEA - ИКЕА 108 7
РЖД - Российские железные дороги 1705 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 576 7
Снежная Королева - СК Трейд 46 6
Adidas - Адидас 139 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1713 6
Евросеть 1397 5
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 185 5
Новард УК - Novard 46 5
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 79 5
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 140 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 227 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 6
Правительство Москвы 1871 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 3
Федеральное казначейство России 1592 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 3
Президент Российской Федерации 3373 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 229 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 185 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 699 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 120 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 301 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 967 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 297 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 55 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 42 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 105 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 17 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 135 1
Петербургский метрополитен ГУП 82 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 163 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 56 1
Правительство Москвы - ДНПП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 11 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 61 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 10 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства 1 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 90 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 65 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 249 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 679 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 529 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 228 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 99 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 261 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 197 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 147 1
Linux Foundation 168 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 26 1
OWASP - Open Web Application Security Project 18 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 1
Российский социально-экологический союз 3 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 12 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 7 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 15 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 6 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 68
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 49
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 43
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 37
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1548 35
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 995 33
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6092 32
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 32
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 3758 32
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 24 28
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 4122 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 23
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1823 22
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 3552 21
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 1910 21
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 959 20
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 20
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 1999 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 18
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3440 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6174 16
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11476 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8037 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4387 15
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1629 14
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 1050 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7844 14
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 2500 14
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 67 13
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2398 12
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 1130 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 3971 11
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 1 11
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 640 11
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 1074 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 2557 11
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 968 10
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Яндекс.Лавка 51 6
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ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 462 4
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SAS MA - SAS Marketing Automation 23 4
Microsoft Windows 14705 4
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Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 160 3
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Microsoft Office 365 866 3
ВГТРК - Смотрим 555 3
Яндекс.Плюс 58 3
Азбука вкуса - Вкусомания - Клубная карта 3 3
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Alibaba Group - AliPay 71 3
Oracle Hyperion 100 3
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 75 3
Кузеванов Дмитрий 13 12
Сологуб Денис 42 10
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Ланько Егор 7 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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