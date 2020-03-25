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«Азбука вкуса» отказывается от бумажных чеков

Интеграция Бизнес-приложения Ритейл Розница

Покупатели сразу нескольких российских торговых сетей смогут отказаться от печатных чеков — вместо этого они будут получать электронные на email. Такую возможность своим клиентам уже начала предоставлять «Азбука вкуса», несколько других торговых сетей готовятся к запуску аналогичной функциональности. Отказ от печатных чеков поможет ритейлерам внести свой вклад в экологию и привлечь больше людей к заботе об окружающей среде, а также сократить затраты на чековую ленту и обслуживание кассового оборудования.

Сеть «Азбука вкуса» первой отказалась от бумажных чеков: возможность получить электронный есть уже в 65% супермаркетов. Ритейлер рассчитывает сэкономить около 6 км чековой ленты за первый год и в два раза уменьшить затраты на обслуживание контрольно-кассовой техники «Пирит 2Ф» — благодаря снижению нагрузки на устройства.

Отказ от бумажных чеков — часть программы устойчивого развития Green is the new black, которую «Азбука вкуса» запустила в 2020 г. Чтобы воспользоваться новой возможностью, покупатель должен быть участником программы лояльности «Вкусомания» — в мобильном приложении ему нужно активировать функцию «Отправлять чек на email». Отсутствие бумажного чека не противоречит требованиям российского законодательства — при согласии покупателя достаточно электронного.

Технической реализацией новой возможности занимались специалисты «Азбуки вкуса» совместно с командой ИТ-подрядчика — CSI. Ритейлер использует решение для автоматизации торговли Set Retail 10 этой компании. CSI регулярно дополняет Set Retail новыми инструментами для сокращения размера чеков и экономии затрат на бумагу и расходные материалы. Однако «Азбука вкуса» продвинулась дальше других торговых сетей, пойдя по пути полного отказа от бумажных чеков. Если покупатели активно поддержат нововведение «Азбуки вкуса», в 2020 г. ритейлер запустит новую возможность во всех своих магазинах.

В настоящее время несколько других крупных ритейлеров, использующих решение Set Retail, также готовятся к внедрению подобной функциональности в своих магазинах.

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