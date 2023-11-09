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«Азбука вкуса» внедрила технологию проверки сроков годности товаров во все магазины сети

«Азбука вкуса» масштабировала на всю розничную сеть технологию проверки сроков годности маркированных продуктов на кассе при помощи системы «Честный знак».

Доработка, внедренная специалистами ритейлера, позволяет мгновенно получать из системы «Честный знак» информацию о товаре при его сканировании на кассе, а также блокировать транзакцию, если у товара истек срок годности. Технология дополняет существующие в компании процедуры по контролю качества товаров на полках и помогает избежать продажи просроченной продукции, а также повторную продажу и исключить человеческий фактор.

«Азбука вкуса» начала тестировать новую технологию еще в июне текущего года, когда присоединилась к эксперименту Правительства РФ по запрету продажи просроченной и контрафактной продукции. А в течение октября масштабировала её на всю сеть. К технологическому решению будут подключаться и все новые магазины ритейлера.

В дальнейшем «Азбука вкуса» в партнерстве с ЦРПТ, оператором системы маркировки, планирует распространить эту технологию на остальные категории товаров по мере выхода новых доработок системы.

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