В «Азбуке вкуса» назначен вице-президент по ИТ

Новым вице-президентом по информационным технологиям «Азбуки вкуса» назначена Юлия Золотарева. Она присоединилась к команде «Азбуки вкуса» в 2015 г. в роли программиста поддержки. Сейчас Юлия является одним из самых молодых ИТ-директоров в России. В подчинении более 140 сотрудников. Опыт Юлии в сфере ИТ более 7 лет.

В декабре 2018 г. Юлия заняла позицию начальника управления развития информационных систем. За все время работы в компании Юлия внедряла систему прогнозирования продаж и автоматического формирования заказов поставщикам, занималась оптимизацией процессов центрального склада в роли системного архитектора, разрабатывала процесс сборов онлайн-заказов в магазинах, а команда управления развития информационных систем стала командой профессионалов: присоединились новые люди и системы.

Юлия окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по направлению «прикладная информатика в экономике». До прихода в компанию работала в ИТ-консалтинге (ИТ-компания Navicon).