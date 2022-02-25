Индексная книга CNews*
Машинное зрение FRT Facial Recognition Technology Face Detection Технология распознавания лица
- Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision
- VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание
- Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control
Публикаций - 565, упоминаний - 608
Машинное зрение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ханин Александр 47 14
|Путин Владимир 2743 8
|Собянин Сергей 241 7
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 251 6
|Дырмовский Дмитрий 96 6
|Горпинченко Роман 12 6
|Векилов Тимур 28 5
|Хрулев Андрей 10 5
|Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 83 4
|Кадейшвили Алексей 14 4
|Колокольцев Владимир 23 4
|Юдников Андрей 14 3
|Лагода Георгий 59 3
|Мишустин Михаил 485 3
|Кухаренко Артём 15 3
|Осеевский Михаил 274 3
|Виноградов Александр 51 3
|Романов Илья 26 3
|Коробков Александр 6 3
|Абуталимов Заур 5 3
|Буров Олег 25 3
|Юхин Артем 16 3
|Калагин Илья 13 3
|Михайлов Станислав 7 3
|Иванов Михаил 80 3
|Телегин Вячеслав 3 3
|Повесьма Дмитрий 3 3
|Корнеев Сергей 83 2
|Газаров Артур 77 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 2
|Поляков Сергей 68 2
|Чурсин Дмитрий 31 2
|Морозова Тамара 18 2
|Federighi Craig - Федериги Крейг 22 2
|Кирюхин Дмитрий 86 2
|Манджиков Очир 56 2
|Чемезов Сергей 137 2
|Кривозубов Павел 27 2
|Дарбинян Саркис 35 2
|Волож Аркадий 228 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1221491, в очереди разбора - 875506.
Создано именных указателей - 112723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1221491, в очереди разбора - 875506.
Создано именных указателей - 112723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.