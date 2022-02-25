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Машинное зрение FRT Facial Recognition Technology Face Detection Технология распознавания лица

Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица


25.02.2022 Власти США ополчились на Facebook за нелегальное распознавание лиц пользователей
23.12.2021 Распознавание лиц в мобильных приложениях на ОС «Аврора» 4.0
12.10.2021 Европа запрещает распознавание лиц с помощью ИИ
12.11.2020 Россиянина едва не посадили на 8 лет из-за ошибки искусственного интеллекта
03.04.2020 Microsoft прекращает инвестировать в распознавание лиц
24.03.2020 Cистема распознавания лиц «Визирь» включена в базу эффективных кейсов «Цифровой экономики»
16.03.2020 Биометрическое распознавание лиц от ЦРТ внедрили на стадионе «Газпром Арена»
17.12.2019 Ntechlab и «Нетрис» внедрят распознавание лиц в регионах России
26.11.2019 Никакой биометрии: Власти разрешили снимать россиян на камеры без их согласия
08.11.2019 Власти Москвы потратят 1,2 миллиарда на «железо» для системы распознавания лиц
01.11.2019 Запущено первое в России распознавание лиц в облаке
02.11.2018 Распознавание лиц и автобусы на 3D-принтерах: как ИТ меняют общественный транспорт
03.07.2018 В российских школах установят системы распознавания лиц
06.06.2018 Россияне выпустили коробочную версию «лучшей в мире» системы распознавания лиц
17.04.2018 «Домодедово» внедрит автоматизированное распознавание лиц в систему безопасности аэропорта
05.09.2016 Российская технология распознавания лиц оказалась лучше, чем у Google
06.11.2014 Системы распознавания лиц Vocord FaceControl и Vocord FaceControl 3D функционируют на площадке МГТУ им. Н. Э. Баумана
28.02.2005 Omron анонсировал первую систему распознавания лица для мобильников
30.09.2004 Identix поставила систему распознавания лица для обработки виз в США

Публикаций - 565, упоминаний - 608

Машинное зрение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9756 62
Google LLC 10979 61
Sony 6485 56
Apple Inc 11237 53
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6287 38
Huawei 3521 37
Microsoft Corporation 23545 36
Meta Platforms - Facebook 4343 32
Intel Corporation 11685 32
VisionLabs - ВижнЛабс 159 29
4A Games 745 26
NtechLab - НтехЛаб 92 26
Canon 1378 24
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 20
Yandex - Яндекс 5720 20
Zoom Int - Zoom Video Communications 1330 19
Vocord - Вокорд 159 19
Ростех - Автоматика Концерн 1499 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10116 18
Lenovo Group 2177 17
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 538 17
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 379 17
Nvidia Corp 3219 16
Leica Camera 249 15
Xiaomi 1315 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2804 14
Nikon 611 14
Twitter 2711 14
Amazon Inc - Amazon.com 2810 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9521 12
LG Electronics 3543 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 1952 12
ДОК 770 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2698 12
HP Inc. 5527 11
Fujifilm - Fuji Photo Film 325 11
ZTE Corporation 724 10
Olympus 467 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8081 10
HTC Corporation 1492 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5858 35
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6650 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1844 10
Carl Zeiss 299 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2408 10
Почта Банк 356 10
Открытие ФК - Банк Открытие 2840 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6212 7
РЖД - Российские железные дороги 1627 7
X5 Group - Перекрёсток 454 6
Связной ГК 1339 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 419 5
Россети Ленэнерго 2354 5
Лента - Сеть розничной торговли 1711 5
TÜV Rheinland Group 97 5
РВК - Российская венчурная компания 537 5
X5 Group 822 5
Геометрия НПО 127 5
Visa International 1874 5
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 203 4
Лидер-инновации - венчурный фонд 33 4
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 33 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 893 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1771 4
Яндекс.Такси 328 4
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 306 4
Auchan Holding - Ашан Ритейл 234 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 445 4
ГПБ - Газпромбанк 945 4
Совкомбанк Совесть 266 3
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - венчурный фонд 31 3
Альфа-Банк 1604 3
CARL - Автомобильный маркетплейс 78 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 848 3
Дикси - Сеть магазинов 130 3
Uber 305 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 247 3
Почта России ПАО 1998 2
Газпром ПАО 1160 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18032 52
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4396 33
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3069 28
Правительство Москвы 2000 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9193 16
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 318 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10417 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1402 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2408 14
Президент Российской Федерации 3733 12
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1181 10
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 872 9
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 236 6
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 386 5
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 243 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2520 5
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 206 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2715 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3005 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3726 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2438 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1250 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 703 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1555 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1218 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1859 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1077 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 252 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 433 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1325 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 202 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 483 3
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 8 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 523 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 331 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 185 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 290 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2032 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 548 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1364 32
4CIO 712 26
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6054 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 7
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 5
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 32 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 443 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 251 3
РосКомСвобода - Общественная организация 86 3
8K Association - Ассоциация 8K 161 2
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 14 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association 46 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
АЮР - Ассоциация юристов России 30 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 1
OpenTitan - open source project for silicon root of trust (RoT) chips 2 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 10 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 33 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 65 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 249 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2575 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 92 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21480 167
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39293 166
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2618 157
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 2858 156
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19291 140
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79468 136
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8246 136
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12637 135
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11874 132
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9096 114
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8696 112
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53654 109
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17379 101
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3415 95
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Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5708 63
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6751 60
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2579 60
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2741 60
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9360 60
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10259 59
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2957 57
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TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6145 55
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25197 53
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6396 52
Google Android 12613 73
Apple iPhone - серия смартфонов 6643 41
Microsoft Windows 14487 38
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Google Android 8 - Android Oreo 191 21
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Linux OS 8303 17
Intel Core - Семейство процессоров 1748 16
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 473 16
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Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 219 15
Google YouTube - Видеохостинг 2439 15
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1228 15
Vocord FaceControl 38 15
Samsung Galaxy Note 684 15
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 651 14
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Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 230 14
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