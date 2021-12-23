Распознавание лиц в мобильных приложениях на ОС «Аврора» 4.0

Компания «ВижнЛабс» представила набор готовых библиотек для ОС «Аврора».

LUNA SDK содержит библиотеки и нейронные сети для распознавания лиц и анализа изображений, предназначенные для разработчиков мобильных приложений на платформе ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представители ОМП.

Эти технологии смогут использовать разработчики в мобильных приложениях для ОС «Аврора», чтобы создавать различные сценарии: от простой авторизации или регистрации по лицу в приложении до реализации сложных цифровых сервисов. В них идентификация по лицу будет выступать в качестве дополнительного фактора при аутентификации в информационных системах, при допуске к корпоративным ресурсам, в задачах бизнес-аналитики, учитывающих эмоциональное состояние людей или определяющих качество просмотра онлайн-контента. При этом совместимость нейронных сетей компании «ВижнЛабс» на разных платформах позволяет обеспечить омниканальность пользовательских сценариев.

Распознавание лиц в ОС «Аврора»

Комплект средств разработки LUNA SDK поставляется с подробной документацией и примерами использования и поддерживает большинство устройств на базе архитектуры armv7hl. SDK состоит из нескольких модулей, каждый из которых решает определенные задачи:

- FaceEngine – модуль, содержащий основные функции и алгоритмы для обнаружения лица и извлечения дескрипторов;

- LivenessEngine – модуль, позволяющий отличать лицо реального человека от изображения или видеоролика;

- TrackEngine – модуль для трекинга лиц и выбора лучшего кадра из потока.

Примечание: Дескриптор лица — это набор характеристик, описывающих лицо независимо от посторонних факторов (возраст, прическа, макияж и т. п.). Сопоставление дескрипторов лиц позволяет с высокой долей вероятности оценить, относятся ли два полученных изображения лица к одному и тому же человеку.