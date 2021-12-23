Разделы

ПО Софт Техника
|

Распознавание лиц в мобильных приложениях на ОС «Аврора» 4.0

Компания «ВижнЛабс» представила набор готовых библиотек для ОС «Аврора».

LUNA SDK содержит библиотеки и нейронные сети для распознавания лиц и анализа изображений, предназначенные для разработчиков мобильных приложений на платформе ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представители ОМП.

Эти технологии смогут использовать разработчики в мобильных приложениях для ОС «Аврора», чтобы создавать различные сценарии: от простой авторизации или регистрации по лицу в приложении до реализации сложных цифровых сервисов. В них идентификация по лицу будет выступать в качестве дополнительного фактора при аутентификации в информационных системах, при допуске к корпоративным ресурсам, в задачах бизнес-аналитики, учитывающих эмоциональное состояние людей или определяющих качество просмотра онлайн-контента. При этом совместимость нейронных сетей компании «ВижнЛабс» на разных платформах позволяет обеспечить омниканальность пользовательских сценариев.

aurora.jpg

Распознавание лиц в ОС «Аврора»

Комплект средств разработки LUNA SDK поставляется с подробной документацией и примерами использования и поддерживает большинство устройств на базе архитектуры armv7hl. SDK состоит из нескольких модулей, каждый из которых решает определенные задачи:

- FaceEngine – модуль, содержащий основные функции и алгоритмы для обнаружения лица и извлечения дескрипторов;

- LivenessEngine – модуль, позволяющий отличать лицо реального человека от изображения или видеоролика;

- TrackEngine – модуль для трекинга лиц и выбора лучшего кадра из потока.

Примечание: Дескриптор лица — это набор характеристик, описывающих лицо независимо от посторонних факторов (возраст, прическа, макияж и т. п.). Сопоставление дескрипторов лиц позволяет с высокой долей вероятности оценить, относятся ли два полученных изображения лица к одному и тому же человеку.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Samsung распрощается с Android и перейдет на никому не известную ОС

Самый популярный в мире браузер скоро поломает интернет

Microsoft попала под расследование за бесплатную раздачу ПО

Вышел обновленный бесплатный клон Windows

В России запустят государственное приложение для добровольных осведомителей. По нему будут выписывать штрафы без протокола

Microsoft взвинтит цены на Office в России

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона Tecno Camon 18P: яркая зимняя премьера

Лучшие 14-дюймовые ноутбуки 2021 года: выбор ZOOM

HP ENVY x360 15-es0021ur: универсальный, безопасный и многозадачный

Показать еще

Наука

Доказано: галактики без темной материи существуют

Ликбез RnD.CNews: что такое постоянная Планка и почему от нее зависит Вселенная

Первая в истории подземная карта Марса таит сюрпризы
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022