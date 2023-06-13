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К сдаче биометрических данных россияне по-прежнему относятся с недоверием

Россияне по-прежнему не торопятся сдавать биометрические данные: лишь 36% из получавших подобное предложение согласились. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 2500 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Уже совсем скоро оплатить небольшие покупки и проезд в общественном транспорте можно будет при помощи биометрии. Однако сделать это смогут немногие: на данный момент 12% россиян получали предложение о сдаче биометрических данных (не связанные с выдачей загранпаспортов и виз), согласием ответил лишь 1 из 3 (36%). Свое решение они аргументируют соображениями безопасности («Это дополнительная степень защиты для банка»), а также желанием в скором будущем пользоваться всеми преимуществами современных технологий. Каждый второй отказался (48%): по их мнению, сохранность информации отнюдь не гарантирована, а последствия утечки данных могут создать серьезные проблемы. Еще 16% пока думают над ответом. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

С запросами на сдачу биометрических данных мужчины сталкиваются почти вдвое чаще женщин (14% против 8% соответственно). Впрочем, как и ранее, мужчины чаще противятся подобным предложениям (52% против 40% среди женщин).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 438

Время проведения: 5-8 июня 2023 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 2500 респондентов

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