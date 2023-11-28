«Сбер» получил аккредитацию Минцифры для работы с биометрией

«Сбербанк» 28 ноября получил аккредитацию в сфере аутентификации на основе биометрических персональных данных (БПДн). В соответствии с принятым Федеральным законом № 572-ФЗ от 29.12.2022 г. организации, которые планируют оказывать услуги клиентам по биометрии, должны подтвердить соответствие своих информационных систем требованиям законодательства, в том числе по обеспечению безопасности персональных данных, и получить аккредитацию от Минцифры. Об этом CNews сообщили представители «Сбербанка».

«Сбербанк» уже завершил кампанию по информированию клиентов о передаче биометрических персональных данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) и завершит передачу в установленные законом сроки. Уже сейчас «Сбербанк» может работать с ЕБС, в части сбора БПДн, удаленного банковского обслуживания, биоэквайринга, а также предоставления услуг компаниям, которые хотят использовать биометрические технологии для распознавания своих клиентов, но не планирующих получать аккредитацию.

«Сбербанк» продолжает внедрять биометрию в массовом обслуживании собственных клиентов в физических и цифровых каналах. Сегодня банк проводит более 7 млн операций подтверждения личности в месяц для более чем 5 млн уникальных клиентов с помощью биометрии. При наличии в «Сбере» БПДн клиент может получить большинство услуг в крупных отделениях «Сбера» без паспорта, а также воспользоваться банкоматами «Сбера» без карты или смартфона. Более 180 тыс. устройств в магазинах позволяют клиентам оплачивать покупки лицевой биометрией благодаря сервису «Оплата улыбкой».