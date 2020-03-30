Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 75849
ИКТ 7116
Организации 5166
Ведомства 1280
Ассоциации 588
Технологии 2710
Системы 15788
Персоны 25165
География 1356
Статьи 955
Пресса 800
ИАА 553
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1170
Мероприятия 779

Налогообложение Налоговый консалтинг Налоговый учет



30.03.2020 «Тинькофф» запустил сервис для регистрации и обслуживания самозанятых
13.12.2019 Российский банк с помощью ИИ научился предсказывать, когда налоговая заблокирует счет
12.12.2019 Точка обучила ИИ предсказывать блокировки по счету от налоговой
25.10.2019 «Ростелеком» перешел на новый формат взаимодействия с налоговой службой — налоговый мониторинг
19.04.2018 В США сломался сайт налоговой: Миллионы американцев не смогли подать декларации

Публикаций - 1664, упоминаний - 1972

Налогообложение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 52
Apple Inc 10683 44
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 40
SAP SE 4595 37
Meta Platforms - Facebook 4267 34
Yandex - Яндекс 5015 29
Ростех - Ростехнологии 2532 26
Крок - Croc 1616 25
Oracle Corporation 6035 21
VK - Mail.ru Group 3057 20
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 18
Huawei 3222 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 15
Intel Corporation 11262 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 10
Cisco Systems 4720 9
Барс груп 499 7
Корус Консалтинг ГК 1014 7
PayPal 634 6
NVision Group - Энвижн Груп 660 6
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 283 5
Киевстар - Kyivstar 475 4
HP - Hewlett-Packard 3567 4
Сбер - Сбербанк Деловая среда 66 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 3
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 144 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 410 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 2
Qualcomm Technologies 1639 2
Рексофт - Reksoft 334 1
Yadro - КНС Групп 188 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 1
BitCave 2 1
ДОК 339 1
Acer Group 2311 1
Stripe 21 1
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 1
Shopify 17 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 33
Газпром ПАО 1008 10
Роснефть НК 434 7
X5 Group 709 7
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 4
Совкомбанк ПАО 171 4
Русагро Группа Компаний 182 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 3
О2О Delivery club 171 2
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 2
УЗСА - Уральский завод специального арматуростроения 1 1
Связной ГК 1190 1
Ситимобил - Служба такси 136 1
Альфа-Капитал УК 56 1
ЦИАН - CIAN 62 1
Hyundai Motor 316 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 332
Правительство РФ 8292 170
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 111
Президент Российской Федерации 3770 83
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 78
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 72
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 66
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 46
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 31
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 30
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 27
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 26
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 26
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 20
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 12
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 8
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 4
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 80 3
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 2
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 9
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
Демократическая политическая партия США 91 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 273
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 20003 236
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5622 116
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 112
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 97
Website - Вебсайт 9736 90
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 82
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 69
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 68
Сервер - Серверные платформы 10956 65
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 58
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 50
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 50
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 43
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 36
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 35
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 32
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 574 29
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 1274 27
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 27
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 22
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 20
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 19
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 17
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 16
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 249 16
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 15
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 14
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 1401 14
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 13
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 2104 13
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 12
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 2051 11
5G - Пятое поколение мобильной связи 2529 11
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 1072 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 10
Электроника - Электронные устройства - Промышленное производство и разработка электроники 992 9
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 8
Открытые данные - Open data 363 8
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 69
Google Android 11959 44
Apple iOS 6422 30
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 423 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 9
1С:ERP Управление предприятием 268 9
Microsoft Office 3247 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 246 8
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 6
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 228 6
Depositphotos - фотобанк 385 6
1С:Документооборот - 1С:ДО 159 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 426 5
WhatsApp Messenger 745 5
АСК НДС - Автоматизированная система контроля за возмещением НДС из бюджета 6 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 4
Superjob 217 4
СКБ Контур - Контур.Эльба 72 3
Apple iMac - Серия моноблоков 436 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 755 2
Эвотор - серия смарт-терминалов 14 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 146 2
IBM Power Systems - Серия серверов 216 2
Apache Hadoop 356 2
Microsoft Office Excel 818 1
Apache Hadoop HBase - СУБД класса NoSQL с открытым исходным кодом 9 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 65 1
Bitfinex - криптовалютная биржа 9 1
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 73 1
Google YouTube Music 29 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 84 1
Microsoft Visual Studio 324 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 106 1
BitPay - система обработки биткоиновых платежей - криптокошелёк 6 1
Oracle ERP Cloud - Oracle Enterprise Resource Planning 19 1
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 52 1
Oracle Java Development Kit - JDK 99 1
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 178 1
Мишустин Михаил 376 43
Чернышенко Дмитрий 320 15
Солодовников Денис 93 11
Сергунина Наталья 223 8
Бокова Людмила 80 7
Чибис Андрей 23 2
Климарев Михаил 47 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 2
Клишас Андрей 45 2
Абызов Михаил 66 2
Мельникова Анастасия 197 1
Штогрин Сергей 1 1
Dzeba Iris - Джеба Ирис 12 1
Фальков Валерий 10 1
Лисин Денис 4 1
Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 48 1
Белозеров Олег 24 1
Мокрышев Сергей 3 1
Дзыгарь Вадим 1 1
Штеркель Петр 2 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 52
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 46
Россия - УФО - Тюменская область 838 29
Германия - Федеративная Республика 8903 28
Россия - ЦФО - Тульская область 965 23
Россия - СЗФО - Калининградская область 950 21
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 21
Земля - планета Солнечной системы 7427 17
Россия - УФО - Свердловская область 1102 13
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 13
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 11
Россия - ПФО - Самарская область 939 11
Украина 6212 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 10
Европа Восточная 2927 10
Россия - ЦФО - Смоленская область 339 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 7
Норвегия - Королевство 1155 6
Китай - Тайвань 2115 5
Россия - СФО - Кемеровская область 673 5
Россия - ДФО - Бурятия Республика 404 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 4
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 391 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 4
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 320 4
Россия - ЦФО - Ивановская область 388 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 3
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 264 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 511 2
Узбекистан - Республика 1285 2
Россия - ДФО - Магаданская область 309 2
Израиль 1756 2
США - Нью-Йорк - Манхэттен 107 1
Южная Корея - Сеул 320 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 339 1
Россия - ПФО - Оренбургская область 437 1
Польша - Республика 1559 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 116
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 99
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 69
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 59
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 40
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 34
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 34
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 32
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 30
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 26
Мошенничество - Махинации 2142 16
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 11
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 9
Cashback - Кэшбэк 199 6
Пиратство - Авторское право 592 3
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 143 2
The link tax - налог на ссылки - Цифровой налог 13 2
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 150 2
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 152 1
U.S. Entity List USA - Список организаций и лиц, действующих вопреки национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США 6 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 89 1
Цифровой регион - Федеральный проект 55 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы 27 1
Из рук в руки - irr.ru 41 2
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 25 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
Data Insight - Исследовательское агентство 86 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
CNews Fast рейтинг 37 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 1
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 2
Metro Expo 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181989, в очереди разбора - 967579.
Создано именных указателей - 75849.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор электросамоката Acer Electric Scooter ES Series 1: стиль большого города

В чем разница между VR и AR: история технологий другой реальности

Обзор смартфона HONOR X8: бестселлер сезона весна-лето 2022

Показать еще

Наука

Новое объяснение загадки обратной стороны Луны — дело в ударе астероида

Почему Нептун остывал 15 лет подряд, хотя должен нагреваться?

Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»