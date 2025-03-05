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ИИ-ассистент «Точки» научился объяснять требования налоговой

Онлайн-бухгалтерия «Точки» с помощью «ИИ-Ассистента» поможет расшифровывать требования Федеральной налоговой службы (ФНС России). Теперь предпринимателям не нужно самостоятельно разбираться в сложных формулировках. «Ассистент» анализирует содержание требований и объясняет их суть простыми словами. Об этом CNews сообщили представители «Точки».

ФНС России направляет предпринимателям разные виды требований: на просмотр, с подтверждением и платежные требования, которые необходимо сначала подтвердить, а затем оплатить.

Процесс занимает несколько секунд. Сейчас «Ассистент» умеет пересказывать более 50 требований, и этот список будет расширяться. Среди них: требования о предоставлении пояснений; информационные письма; уведомления о взыскании; извещения о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки; акты налоговой проверки; решения о взыскании задолженности за счет денежных средств; уведомления о вызове в налоговый орган; уведомления о неисполнении обязанности по представлению налоговой декларации.

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«Мы видим, что многим предпринимателям бывает непросто разобраться в уведомлениях от налоговой: формализованный текст, юридический язык, и с первого прочтения могут возникнуть сложности. При этом сроки ответа ограничены, а разбор документа, консультации и поиск решения требуют времени. Мы в Онлайн-бухгалтерии автоматизировали этот процесс: «ИИ-Ассистент» сразу объясняет, о чем документ, и подсказывает, что нужно делать дальше, например, предоставить пояснения по отчету или заплатить налоги», — сказал директор по продукту «Точка Бухгалтерия» в «Точке» Даниил Смирнов.

Информация, передаваемая «Ассистенту», защищена — «Точка» следит за соблюдением налоговой тайны и не передает данные в сторонние сервисы.

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