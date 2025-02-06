ФНС заплатит 94 миллиона за апгрейд ИС «Налог-3»

ФНС опубликовала госконтракт на модернизацию АИС «Налог-3». На работу было выделено 93,98 млн руб.



ФНС модернизирует «Налог-3»

Как выяснил CNews, Федеральная налоговая служба (ФНС России) приступила к обновлению автоматизированной информационной системы «Налог-3».

Тендер на проведение работ был опубликован на сайте госзакупок 30 января 2025 г. от имени АО «Главного научного инновационного внедренческого центра» (АО «ГНИВЦ»). Дата подачи заявок на участие конкурсе, как и дата выбора подрядчика в карточке закупки не указаны. Однако исполнитель контракта в техническом задании уже определен. Договор заключили с ООО «Студия Т_Г».

Согласно техническому заданию, опубликованному на сайте, ключевой задачей станет развитие интерактивных сервисов для налогоплательщиков. Работы планируется завершить к ноябрю 2025 г., а общая стоимость проекта равна 93,98 млн руб.

Цель проекта заключается в упрощении взаимодействия бизнеса и граждан с налоговыми органами, сокращении бюрократических процедур и повышении прозрачности процессов.

В техническом задании указано, что обновление системы позволит снизить нагрузку на сотрудников ФНС благодаря автоматизации, ускорить обработку запросов и деклараций, а также обеспечить круглосуточный доступ к сервисам без простоев.

Автоматизированная информационная система «Налог-3» представляет собой единый комплекс, который обеспечивает автоматизацию деятельности Федеральной налоговой службы по всем направлениям ее работы.

АИС «Налог-3» была разработана для Федеральной налоговой службы России с целью повышения эффективности работы организации. Система выполняет множество функций, включая сбор, обработку и предоставление данных, а также анализ информации. Она создает информационные ресурсы для налоговых органов, генерирует статистические данные и предоставляет информацию, необходимую для принятия управленческих решений ФНС России, а также предоставляет информацию внешним пользователям.

Система предоставляет доступ к данным о физических и юридических лицах, потокам денежных средств на счетах, налоговым декларациям, финансовой отчетности и другим сведениям.

Что модернизируют?

Основные усилия направлены на доработку и расширение функционала личных кабинетов. Личный кабинет юридического лица и Личный кабинет индивидуального предпринимателя получат модульную архитектуру, что упростит их масштабирование и интеграцию с другими системами.

Внедряется Единый личный кабинет с новыми сервисами, включая «Налоговый календарь» для отслеживания сроков уплаты налогов и сдачи отчетности, «Электронные доверенности» для управления правами доступа, а также «Мои кассы» для регистрации и учета контрольно-кассовой техники. Также пройдет интеграция с сервисом выпуска квалифицированной электронной подписи.

Личный кабинет иностранной организации будет адаптирован для работы в катастрофоустойчивом режиме. В числе новых функций и автоматизации будет скоринг исполнителей госконтрактов, что позволит в личном кабинете ИП оценивать надежность контрагентов. Будет доступно делегирование доступа с возможностью предоставления прав доверенным лицам через электронную подпись или ЕСИА.

Интеграция с ФИАС обеспечит автоматическое отображение адресных сведений из ГАР в личных кабинетах. Система научится автоматически распознавать прикрепленные документы, как справки об оплате медицинских или образовательных услуг, что улучшит обработку деклараций 3-НДФЛ.

Все решения разрабатываются с учетом требований российского законодательства, включая защиту персональных данных и использование отечественного ПО, а особое внимание уделяется интеграции с системами криптографической защиты и соблюдению стандартов ФСТЭК.

О сторонах контракта

«Студия Т_Г» — компания, которая занимается ИТ-консалтингом и разработкой программного обеспечения. Зарегистрирована 31 октября 2008 г.

Как указано на сайте компании, она специализируется на разработке и внедрении IT-продуктов.

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания с 2016 г. активно исполняет контракты с «ГНИВЦ».

Сама компания «ГНИВЦ» занимается разработкой автоматизированных информационных систем и программных комплексов. Как правопреемник ФГУП ГНИВЦ ФНС России, «ГНИВЦ», выполняет все обязательства и договоры, в роли представительного лица ФНС России.

Недавние тендеры ФНС

В июне 2024 г. Федеральная налоговая служба направила 5 млрд руб. на приобретение аппаратных криптографических комплексов (ПАК) для модернизации системы электронного документооборта. Закупка была связана с заменой устаревшего оборудования.

Кроме того, в начале сентября 2024 г. ведомство выделило 3 млрд руб. на оплату услуг IT-специалистов, которые занимались устранением уязвимостей в базе данных АИС «Налог-3». Работы проводились с использованием технологий Java и PostgreSQL.

Еще одним направлением расходов стал переход на отечественное программное обеспечение. В июне 2023 г. ФНС объявила тендер стоимостью 1,5 млрд рублей на замену зарубежных решений (включая Oracle и Windows) российскими аналогами. Проект направлен на снижение зависимости от иностранных технологий.

В октябре 2024 г. ФНС покупала ПАКи виртуализации, управления базами данных и ПАКи обработки больших данных. Новое оборудование предназначалось для трех ЦОДов, которые обслуживают их главную ИС. На работы служба выделила 3,5 млрд руб.