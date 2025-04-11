Как «Точка» перешла на налоговый мониторинг

«Точка» объединяет банк для бизнеса, который обслуживает более 700 тыс. предпринимателей и предприятий по всей России, и ИТ-компанию АО «Точка». В 2023 г. АО «Точка» стало участником налогового мониторинга. Как прошел переход, CNews рассказали представители «Контура».

«Переход на налоговый мониторинг не вызывал сомнений — мы всегда открыты для общения и активной работы с налоговыми органами, – сказала Татьяна Русалина, главный бухгалтер АО «Точка». –Кроме того, в «Точке» собственный штат квалифицированных ИТ-специалистов. Мы выбрали налоговый мониторинг, так как понимали, что с нашими ресурсами сможем внедрить и поддерживать любую платформу».

«С «Контуром» мы сотрудничаем уже давно по разным направлениям — сдача отчетности через «Экстерн», электронный документооборот через «Диадок», – отметила Татьяна Русалина. – Когда «Контур» предложил решение для налогового мониторинга, мы оценили его с разных сторон, в том числе с финансовой, и решили выбрать «Контур» в качестве подрядчика.

Чтобы перейти на налоговый мониторинг, «Точка» собрала команду из внутренних специалистов. В нее вошли: заместитель главного бухгалтера по налоговому учету (со стороны бухгалтерии); специалист по «1С»; системный лидер.

Если в компании есть методолог, его тоже лучше подключить к работе с документами. В «Точке» задачи методолога выполняли специалисты из бухгалтерии.

Большая часть рабочего времени — около 50% — ушла на разработку регламента информационного взаимодействия и совершенствование системы внутреннего контроля (СВК). Основная нагрузка была в 2022 г., когда начали готовиться к переходу, и в I квартале 2023 г., когда стали участниками режима.

Основная работа по подготовке к переходу на налоговый мониторинг проводилась в 2022 г. по следующим направлениям:

– Разработка регламента информационного взаимодействия и разработка интерфейса витрины данных совместно с командой «Контура». В ходе регулярных встреч с командой «Контура» определялись основные показатели деклараций, которые необходимо раскрыть, глубина их раскрытия, вид раскрытия (в виде анализа счета учета, карточки или ОСВ), какие данные необходимы для раскрытия, наличие этих данных в учетной системе АО «Точка».

В соответствии с дорожной картой проводились синхронизации с ФНС о ходе подготовки к переходу на налоговый мониторинг, уточнялись пожелания ФНС относительно информации, которую они хотели бы видеть на витрине данных.

– Анализ системы внутреннего контроля АО «Точка» на соответствие приказу ФНС России от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@ «Об утверждении Требований к организации системы внутреннего контроля, а также форм и форматов документов, представляемых организациями при раскрытии информации о системе внутреннего контроля». Произведена оценка СВК и разработан план мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля АО «Точка» в рамках налогового мониторинга. Разработан внутренний нормативный документ о порядке выявления и управления рисками в рамках налогового мониторинга. Разработаны перечень контрольных процедур и матрица рисков и контрольных процедур.

На базе «1С Предприятие» силами внутренних специалистов-разработчиков «1С» разработан дополнительный блок «Управление рисками». С помощью данного блока пользователи могут получать информацию о видах контрольных процедур в АО «Точка», их периодичности, результатах их выполнения, лицах, ответственных за выполнение контрольной процедуры. К каждой контрольной процедуре прилагается документ, подтверждающий ее выполнение. Также в данном блоке фиксируется информация о рисках, выявленных в ходе выполнения контрольных процедур, автоматически формируется регламентированная отчетность по СВК, предоставляемая в рамках налогового мониторинга, с возможностью выгрузки в «Контур.Экстерн».

– Формирование электронного архива первичных документов для дальнейшей выгрузки скан-образов первичных документов на витрину данных налогового мониторинга. Создана рабочая группа по внедрению электронного архива в АО «Точка» во главе с системным лидером. В результате внедрена программа «1С: Документооборот», в ходе работы над проектом потребовались доработки по адаптации данной программы, а также перестроены бизнес-процессы по документообороту внутри компании.

В I квартале 2023 г, производились работы по настройке внутренней сети для выгрузки данных на витрину налогового мониторинга.

АО «Точка» по инициативе Контура принимало участие в рабочей группе по тестированию интеграции с АИС «Налог-3». Тестирование прошло успешно, поэтому на момент обязательного перехода АО «Точка» технически уже было готово. Со стороны «Точки» работа заключалась преимущественно во взаимодействии с ФНС в части подачи документов, получения и представления информации о ходе выполнения работ на этапе тестирования. Техническое решение разработано совместно с «Контуром».

В рамках интеграции появились новые требования: теперь нужно выгружать документы с кодами СПВДОК и добавлять дополнительную информацию в договоры. Разметку документов по СПВДОК «Точка» начала еще в 2023 г., поскольку большое количество документов не хранилось в электронном архиве. Учитывая, что ФНС планирует вводить коды СПВДОК, «Точка» заранее настроила «1С» на их обработку. Теперь в зависимости от кода СПВДОК система формирует печатную форму документа и выгружает его на витрину.

Что касается договоров, «Контур» предложил вариант для «1С», позволяющий добавить в стандартные договоры дополнительные поля. «Планируем скоро его внедрить», – сказала Татьяна Русалина.

«До перехода на налоговый мониторинг мы ежемесячно получали большой объем требований по встречным проверкам, даже выделили отдельного бухгалтера для их обработки. После перехода на новую систему контроля требования по встречным проверкам прекратились. Теперь поступают только требования по налоговому мониторингу, и их немного. Благодаря этому сотрудника, который занимался обработкой требований, перевели на другие задачи бухгалтерии. Это оптимизировало работу и повысило эффективность отдела», – отметила Татьяна Русалина.

Выездных проверок тоже больше нет: перед переходом у «Точки» был мораторий на проведение выездных налоговых проверок, а затем компания стала участником мониторинга.

«Получили преимущества статуса крупнейшего налогоплательщика — теперь возникающие у компании вопросы по всем видам налогов можно оперативно решать с одним инспектором, а сам инспектор глубоко погружен в профессиональную специфику нашей отрасли. Это позволяет значительно сократить количество запросов от контролирующего органа. После того, как внедрили электронный архив, стало удобнее проводить контрольные процедуры», – сказала Татьяна Русалина.