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Русалина Татьяна



11.04.2025 Как «Точка» перешла на налоговый мониторинг 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Русалина Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1032 1
8436 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2964 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 763 1
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 187 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 296 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12794 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10574 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 76 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 87 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 296 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358679, в очереди разбора - 756780.
Создано именных указателей - 174501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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