«СКБ Контур» и «Интерлизинг» договорились о переводе группы на налоговый мониторинг и ЭДО ​

«СКБ Контур» и ООО «Интерлизинг» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области цифровизации операционных процессов. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Стороны договорились о тестировании сервиса «Контур.Налоговый мониторинг» и о поэтапном переходе «Интерлизинга» на использование сервиса «Контур.Экстерн» для сдачи электронной отчетности.

Для «Интерлизинга» переход на цифровой налоговый мониторинг — логичный этап в построении прозрачной и технологичной бизнес-среды. В условиях динамичного регулирования и растущих требований к отчётности, прямое взаимодействие с ФНС через онлайн сервисы становится стандартом ответственного бизнеса. Внедрение цифровых решений совместно с «СКБ Конту»р позволит оптимизировать операционные процессы и укрепить новые стандарты для лизинговой отрасли.

Подписание соглашения стало не только важным шагом в развитии цифрового взаимодействия компаний, но и технологическим прецедентом — документ впервые подписан с помощью сервиса электронного документооборота «Контур.Диадок».

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Мы ценим доверие компании «Интерлизинг» и уверены, что выбранные решения помогут упростить ключевые процессы и снизить административную нагрузку».