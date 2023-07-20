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МИЭТ НИУ Московский институт электронной техники Национальный исследовательский университет

МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет


20.07.2023 Увеличилось количество бюджетных мест в НИУ МИЭТ по техническим специальностям

Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ) за последние пять лет увеличил количество
29.05.2023 В университете «МИЭТ» открылся центр оценки подготовки специалистов электронной промышленности

Межотраслевой экзаменационный центр (МЭЦ МИЭТ) независимой оценки качества подготовки специалистов при трудоустройстве на предприятия

01.11.2022 Алексей Переверзев, проректор МИЭТ, в интервью CNews — о том, как решить проблему с кадрами в микроэлектронике

нутренняя структура становится все сложнее, а цена ошибки — все выше. Алексей Переверзев, проректор МИЭТ: В университете принята программа развития, ключевым треком которой являются кадровое и

19.05.2022 Yadro провела хакатон по проектированию процессоров

Три дисциплины — три победителя 14-15 мая компания Yadro совместно с МИЭТ провела первый инженерный хакатон Yadro SoC Design Challenge для студентов старших курсо
18.05.2022 В России создают «железо» для производства чипов 28 нм

Оборудование для микросхем «Микрон» совместно с «Московским институтом электронной техники» (МИЭТ) и Зеленоградским нанотехнологическим центром разработают оборудование для производства

29.04.2022 Уникальную установку для печати микрочипов создадут с участием резидентов ОЭЗ «Технополис Москва»

обой экономической зоны «Технополис Москва» и ученые Национального исследовательского университета «МИЭТ» проводят исследования для создания установки, которая позволит печатать микросхемы разм
21.02.2022 На площадке МИЭТ ОЭЗ «Технополис «Москва» на 30% увеличился выпуск продукции

Резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва», работающие на зеленоградской площадке МИЭТ, за девять месяцев 2021 г. произвели на 30% больше продукции, чем за то же время 2020 г.
07.09.2021 ОЭЗ «Технополис Москва» и МИЭТ подписали соглашение о сотрудничестве

Особая экономическая зона «Технополис Москва» и Национальный исследовательский университет МИЭТ заключили соглашение о сотрудничестве по развитию инновационных предприятий столицы в сф
08.04.2021 ОЭЗ «Технополис «Москва» представит вакансии высокотехнологичных компаний в МИЭТ

Компании особой экономической зоны «Технополис Москва» представят вакансии в сфере биомедицины, инженерии и телекоммуникаций. «Выпускники МИЭТ - это качественный кадровый резерв для промышленных предприятий, работающих в ОЭЗ «Технополис «Москва». В этом году в связи с открытием новых производств на площадках в Алабушево и Печатни
24.12.2020 ГК «Элемент» и НИУ «МИЭТ» объединят усилия для развития отечественной микроэлектроники

ГК «Элемент» и Национальный исследовательский университет «МИЭТ» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития научно-технологического и произв
18.12.2020 Acer оснастила центры компетенций МИЭТ рабочими станциями ConceptD

Национальный исследовательский университет МИЭТ отметил свое 55-летие. По традиции, руководство вуза подвело итоги работы, обозначило гл
17.06.2020 Нанонити утроят автономность гаджетов

Специалисты Национального исследовательского университета «МИЭТ» создали метод производства наноструктур, который во много раз дешевле и безопаснее суще
05.06.2020 ЗНТЦ вошел в проект исследовательского центра «Доверенные сенсорные системы»

а базе Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ) в Зеленограде. Это стало известно по итогам проведенного Минкомсвязи России при эксперт
01.06.2020 В России создадут доверенную платформу сбора и обработки сенсорной информации

в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ) получил грантовую поддержку со стороны го
25.02.2016 Altium Limited поможет МИЭТ в подготовке нового поколения специалистов в области электроники

ктронных устройств, объявила о начале сотрудничества с Национальным исследовательским университетом МИЭТ в области подготовки специалистов высоких наукоемких технологий. Об этом говорится в зая
12.10.2010 МИЭТ заказывает поставку программно-технических комплексов стоимостью 251 млн руб. за 25 дней

Московский Государственный институт электронной техники (технический университет) – МИЭТ объявил два открытых конкурса по выбору поставщиков программно-технических комплексов. Так, победителю первого конкурса (номер извещения 101011/003933/634) предстоит выполнить поставку про
11.10.2010 МИЭТ приобретёт специализированный комплекс автоматизированного проектирования многопроцессорных «систем-на-кристалле»

Московский государственный институт электронной техники (технический университет) – МИЭТ объявил открытый конкурс на закупку и поставку специализированного комплекса технологиче
03.03.2008 В России открыта первая Академия ProCurve

Баварской студенческой школы JASS (Joint Advanced Student School), организаторами которой выступили МИЭТ и Технический университет Мюнхена. Академия ProCurve создана на базе Лаборатории экспери
09.11.2007 МИЭТ выбирает поставщиков оборудования и ПО

Московский государственный институт электронной техники (МИЭТ) объявил открытый конкурс № 227 на закупку оборудования и программного обеспечения для п
09.08.2007 МИЭТ объявил конкурс по выбору ИТ-поставщика

Государственный институт электронной техники (технический университет), МИЭТ, объявил о проведении торгов в форме открытого конкурса № 162 по выбору ИТ-поставщика. В частности, победителю будет необходимо выполнить закупку и поставку технологически взаимосвязанного
16.05.2007 «Промт» поставит PTS для МИЭТ

ranslation Server Intranet Edition (PTS) в Московский государственный институт электронной техники (МИЭТ). Корпоративное решение будет использоваться студентами вуза в процессе обучения и для о
16.10.2006 МИЭТ обновляет линии связи и оборудование

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский Государственный институт электронной техники» проводит два ИТ-тендера. Первый конкурс объявлен по закупке и поставке программно-аппаратных комплексов, волоконно-оптических линий связ
17.01.2006 МИЭТ открыл специализированный центр проектирования

Компания Cadence Design Systems и Московский институт электронной техники (МИЭТ) объявили о начале реализации новой программы «
24.09.2002 В Зеленограде открылся новый IT-вуз

стов в области аналого-цифровых устройств, знающих программное обеспечение Cadence. В свою очередь, МИЭТ привлекает возможность подготовки специалистов в областях, наиболее востребованных промы
03.07.2002 Израильские студенты защитили дипломные работы в России через интернет

полнительного и дистанционного обучения Московского Государственного Института Электронной Техники (МИЭТ). Все этапы защиты работ осуществлялись через интернет. Напомним, МИЭТ - один из

27.02.2002 Mirantis, Cadence Design Systems и МИЭТ объединили усилия

irantis, компания Cadence Design Systems и Московский государственный институт электронной техники (МИЭТ) представили новый проект трехстороннего сотрудничества по подготовке квалифицированных


Публикаций - 176, упоминаний - 271

МИЭТ НИУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РТИ Микрон - Micron 1304 81
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 374 73
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center 26 14
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 253 10
Ситроникс - Sitronics 1133 9
ИКС - Yadro - КНС Групп 326 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2928 8
АФК Система ПАО 1754 8
ЗИТЦ - Зеленоградский инновационно-технологический центр 14 7
Ростех - Автоматика Концерн 1546 6
IBM - International Business Machines Corp 9277 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4351 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8221 5
ВЭБ.РФ НМ-тех 31 5
АйТи 1318 5
Dell EMC 4958 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1015 5
5nine Software 1858 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10037 5
7334 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1031 4
Yandex - Яндекс 6073 4
Завод Протон Зеленоград 6 4
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 122 4
Syntacore 26 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 744 4
Intel Corporation 11784 4
Сенсорные Системы 64 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 383 4
Microsoft Corporation 23834 3
Цифровые технологии безопасности 3 3
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 57 3
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 561 3
HP Inc. 5593 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1070 3
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 29 3
Росатом - Атомэнергопром РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 160 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2443 3
Huawei 3603 3
Cadence Design Systems - cādence 54 3
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 35 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6170 6
РВК - Российская венчурная компания 539 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6742 6
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 15 5
Газпром ПАО 1193 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6355 4
Газпром нефть 527 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 345 3
ГПБ - Газпромбанк 974 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 285 3
Наукоград - технопарк 113 2
Транснефть 279 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 125 2
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 12 2
Россети Ленэнерго 2410 2
Возрождение - Коммерческий банк 333 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 730 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 274 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 374 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2559 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 436 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1929 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 156 1
Солнечный круг КРОЦ - Комплексный реабилитационно-образовательный центр 1 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 382 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 131 1
Bank of America - Банк Америки 260 1
Роснефть НК - нефтяная компания 490 1
Альфа-Групп 671 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 358 1
НСПК - Национальная система платежных карт 651 1
Tesla Motors 356 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 364 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2524 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 216 1
Татнефть 213 1
HeadHunter Group - HH Group 306 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 258 1
Societe Generale - Росбанк АКБ 544 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 339 75
ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 100 66
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 183 61
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 89 33
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 442 25
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18590 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2053 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9763 12
Правительство Москвы 2105 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5408 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1279 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1649 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2575 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 735 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2489 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3101 4
Совет при президенте Российской Федерации 192 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1581 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4708 3
Мосгордума - Московская городская Дума 139 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 719 3
Президент Российской Федерации 3862 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2925 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2824 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2553 3
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 76 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 266 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 250 2
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 56 2
МИК - Московский инновационный кластер 116 2
World Bank Group - Всемирный банк 300 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 43 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 989 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1766 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3945 2
Военный Технополис ЭРА - Военный инновационный технополис ЭРА ФГАУ 9 1
Управление делами президента Российской Федерации 105 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 114 1
Минюст РФ - ФАПРИД ФГБУ - Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения 2 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 177 1
Альянс RISC-V - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 11 3
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 43 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 2
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 6 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 590 2
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 4 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
Талант и успех - Общественный фонд 16 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 83 1
ЛДПР 100 1
РДШ - Российское движение школьников 2 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 27 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 72 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 171 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56070 69
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 3729 57
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13638 45
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41559 40
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10444 38
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9420 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27065 22
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6700 22
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4386 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18529 16
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3377 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8949 14
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10562 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26745 13
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2696 13
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 1179 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8050 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18318 10
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics 878 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15348 10
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19614 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10048 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22771 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17826 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21285 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9565 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22095 7
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4718 7
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MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3697 6
Microsoft Windows 2000 12878 8
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 117 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4839 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 822 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4348 3
Ситроникс - Спутникс - ОрбиКрафт - OrbiCraft 17 2
АИК ССИ - Автоматизированная информационно-контролирующая система сбора и обработки сенсорной информации 2 2
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 82 2
Space-π – Space PI - программа Дежурный по планете 15 2
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 84 2
Новые облачные технологии - МойОфис 570 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 465 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2989 2
Яндекс.Телемост 144 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 546 2
C/C++ - Язык программирования 553 1
S-Terra VPN 7 1
Age of Kings 3460 1
НП ПСС - Развитие российских светодиодных технологий - Технологическая платформа 5 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 19 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Имущество онлайн 8 1
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт 12 1
Altium Vault 6 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 131 1
F.A.C.C.T. Managed XDR 4 1
9-мм пистолет Макарова 48 1
Superjob 331 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 623 1
СФР - Социальное казначейство - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС 18 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 146 1
АТ Бюро Esmart - серия считывателей 22 1
Kraftway Studio 5 1
KraftWay Urban 5 1
Softline Computers - Инферит - Inferit 29 1
Schneider Electric - Aveva MES - Aveva Manufacturing Execution System - Wonderware Factelligence MES 12 1
Dell EMC EqualLogic SAN 24 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 876 1
Цифра ГК - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 20 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЭШ - Москвёнок - Электронная карта в образовании 18 1
DEPO Computers - Depo Storm 66 1
Дегтев Геннадий 197 66
Овчинский Владислав 108 54
Ефимов Владимир 104 21
Переверзев Алексей 6 6
Прохоров Александр 102 5
Путин Владимир 2836 4
Ковалев Анатолий 6 4
Медведев Дмитрий 1637 4
Усачев Владимир 9 4
Шадаев Максут 733 4
Кравченко Дмитрий 41 3
Кромский Дмитрий 28 3
Беспалов Владимир 3 3
Калин Сергей 30 3
Мишустин Михаил 540 3
Зотов Владимир 5 2
Петров Анатолий 4 2
Зайцев Владимир 52 2
Кромской Дмитрий 7 2
Фурсин Алексей 155 2
Низовский Григорий 37 2
Суворов Александр 13 2
Красников Геннадий 69 2
Михайлов Алексей 60 2
Кутников Денис 22 2
Чуб Александр 40 2
Чаплыгин Юрий 2 2
Каневский Максим 9 2
Басаев Александр 2 2
Давыд Кравченко 3 2
Сергунина Наталья 323 2
Росляк Юрий 6 2
Шмулевич Марк 88 2
Горбачев Дмитрий 13 2
Смирнов Анатолий 9 2
Орлов Степан 11 2
Чубайс Анатолий 208 2
Старков Антон 3 2
Евдокимов Андрей 78 2
Чернышенко Дмитрий 494 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40491 150
Россия - РФ - Российская федерация 127881 127
Москва - Печатники 77 45
Земля - планета Солнечной системы 10011 28
Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 388 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15712 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13458 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15576 13
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2717 10
Россия - СФО - Новосибирск 3857 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50829 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6609 8
Казахстан - Республика 5114 8
Китай - Тайвань 3836 8
Южная Корея - Республика 6374 6
Россия - СФО - Томская область - Томск 813 6
Индия - Республика 5177 6
Франция - Французская Республика 7642 6
Украина 7403 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13114 5
Европа 21555 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2402 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1339 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13862 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 594 4
Солнце - звезда Солнечной системы 4963 4
Япония 13053 4
Россия - УФО - Свердловская область 1232 4
Беларусь - Белоруссия 4660 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 448 4
Россия - УФО - Тюменская область 998 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2693 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1320 4
Азия - Азиатский регион 5194 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2623 4
Германия - Федеративная Республика 12232 4
Израиль 2636 3
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 816 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 924 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3455 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25253 94
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 680 74
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43432 63
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1033 55
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14514 52
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6780 43
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15803 36
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5694 30
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4654 25
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8665 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43501 17
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4544 16
Образование в России 1715 15
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 837 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11322 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8138 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5739 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11314 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3307 11
Экспорт - Экспортные операции 2863 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5152 10
Энергетика - Energy - Energetically 4588 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7227 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4865 9
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2766 9
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1134 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9074 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4611 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4430 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4971 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21475 8
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3868 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1724 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 5330 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2558 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 304 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3967 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3573 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3144 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6354 5
Коммерсантъ - Издательский дом 1398 3
Harvard Business Review 15 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 77 1
Variety 23 1
СК Пресс 19 1
Открытые системы ИД 173 1
Вестник Воронежского института МВД России 8 1
9to5Mac 150 1
9to5Google 88 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7607 6
IDC - International Data Corporation 4874 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2475 3
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 10 1
РАЭК Экономика Рунета 17 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 702 19
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 503 16
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1327 12
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 755 9
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 139 9
ТГУ - Томский государственный университет 134 8
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 318 8
РАН - Российская академия наук 1825 8
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 205 8
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 140 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 294 7
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 121 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 252 5
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 45 5
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет 136 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 251 4
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 276 4
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МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 95 3
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 34 3
ВГУ - Воронежский государственный университет 46 3
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 65 3
АГУ - Алтайский государственный университет 35 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 99 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 129 3
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 48 3
МЭИ - Московский энергетический институт 94 3
Доверенные сенсорные системы ЛИЦ - Лидирующий исследовательский центр 3 3
СамГУ - Самарский государственный университет 17 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 62 2
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 22 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 471 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 49 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 251 2
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