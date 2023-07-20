МИЭТ НИУ Московский институт электронной техники Национальный исследовательский университет

Увеличилось количество бюджетных мест в НИУ МИЭТ по техническим специальностям Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ) за последние пять лет увеличил количество

В университете «МИЭТ» открылся центр оценки подготовки специалистов электронной промышленности Межотраслевой экзаменационный центр (МЭЦ МИЭТ) независимой оценки качества подготовки специалистов при трудоустройстве на предприятия

Алексей Переверзев, проректор МИЭТ, в интервью CNews — о том, как решить проблему с кадрами в микроэлектронике нутренняя структура становится все сложнее, а цена ошибки — все выше. Алексей Переверзев, проректор МИЭТ: В университете принята программа развития, ключевым треком которой являются кадровое и

Yadro провела хакатон по проектированию процессоров Три дисциплины — три победителя 14-15 мая компания Yadro совместно с МИЭТ провела первый инженерный хакатон Yadro SoC Design Challenge для студентов старших курсо

В России создают «железо» для производства чипов 28 нм Оборудование для микросхем «Микрон» совместно с «Московским институтом электронной техники» (МИЭТ) и Зеленоградским нанотехнологическим центром разработают оборудование для производства

Уникальную установку для печати микрочипов создадут с участием резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» обой экономической зоны «Технополис Москва» и ученые Национального исследовательского университета «МИЭТ» проводят исследования для создания установки, которая позволит печатать микросхемы разм

На площадке МИЭТ ОЭЗ «Технополис «Москва» на 30% увеличился выпуск продукции Резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва», работающие на зеленоградской площадке МИЭТ, за девять месяцев 2021 г. произвели на 30% больше продукции, чем за то же время 2020 г.

ОЭЗ «Технополис Москва» и МИЭТ подписали соглашение о сотрудничестве Особая экономическая зона «Технополис Москва» и Национальный исследовательский университет МИЭТ заключили соглашение о сотрудничестве по развитию инновационных предприятий столицы в сф

ОЭЗ «Технополис «Москва» представит вакансии высокотехнологичных компаний в МИЭТ Компании особой экономической зоны «Технополис Москва» представят вакансии в сфере биомедицины, инженерии и телекоммуникаций. «Выпускники МИЭТ - это качественный кадровый резерв для промышленных предприятий, работающих в ОЭЗ «Технополис «Москва». В этом году в связи с открытием новых производств на площадках в Алабушево и Печатни

ГК «Элемент» и НИУ «МИЭТ» объединят усилия для развития отечественной микроэлектроники ГК «Элемент» и Национальный исследовательский университет «МИЭТ» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития научно-технологического и произв

Acer оснастила центры компетенций МИЭТ рабочими станциями ConceptD Национальный исследовательский университет МИЭТ отметил свое 55-летие. По традиции, руководство вуза подвело итоги работы, обозначило гл

Нанонити утроят автономность гаджетов Специалисты Национального исследовательского университета «МИЭТ» создали метод производства наноструктур, который во много раз дешевле и безопаснее суще

ЗНТЦ вошел в проект исследовательского центра «Доверенные сенсорные системы» а базе Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ) в Зеленограде. Это стало известно по итогам проведенного Минкомсвязи России при эксперт

В России создадут доверенную платформу сбора и обработки сенсорной информации в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ) получил грантовую поддержку со стороны го

Altium Limited поможет МИЭТ в подготовке нового поколения специалистов в области электроники ктронных устройств, объявила о начале сотрудничества с Национальным исследовательским университетом МИЭТ в области подготовки специалистов высоких наукоемких технологий. Об этом говорится в зая

МИЭТ заказывает поставку программно-технических комплексов стоимостью 251 млн руб. за 25 дней Московский Государственный институт электронной техники (технический университет) – МИЭТ объявил два открытых конкурса по выбору поставщиков программно-технических комплексов. Так, победителю первого конкурса (номер извещения 101011/003933/634) предстоит выполнить поставку про

МИЭТ приобретёт специализированный комплекс автоматизированного проектирования многопроцессорных «систем-на-кристалле» Московский государственный институт электронной техники (технический университет) – МИЭТ объявил открытый конкурс на закупку и поставку специализированного комплекса технологиче

В России открыта первая Академия ProCurve Баварской студенческой школы JASS (Joint Advanced Student School), организаторами которой выступили МИЭТ и Технический университет Мюнхена. Академия ProCurve создана на базе Лаборатории экспери

МИЭТ выбирает поставщиков оборудования и ПО Московский государственный институт электронной техники (МИЭТ) объявил открытый конкурс № 227 на закупку оборудования и программного обеспечения для п

МИЭТ объявил конкурс по выбору ИТ-поставщика Государственный институт электронной техники (технический университет), МИЭТ, объявил о проведении торгов в форме открытого конкурса № 162 по выбору ИТ-поставщика. В частности, победителю будет необходимо выполнить закупку и поставку технологически взаимосвязанного

«Промт» поставит PTS для МИЭТ ranslation Server Intranet Edition (PTS) в Московский государственный институт электронной техники (МИЭТ). Корпоративное решение будет использоваться студентами вуза в процессе обучения и для о

МИЭТ обновляет линии связи и оборудование Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский Государственный институт электронной техники» проводит два ИТ-тендера. Первый конкурс объявлен по закупке и поставке программно-аппаратных комплексов, волоконно-оптических линий связ

МИЭТ открыл специализированный центр проектирования Компания Cadence Design Systems и Московский институт электронной техники (МИЭТ) объявили о начале реализации новой программы «

В Зеленограде открылся новый IT-вуз стов в области аналого-цифровых устройств, знающих программное обеспечение Cadence. В свою очередь, МИЭТ привлекает возможность подготовки специалистов в областях, наиболее востребованных промы

Израильские студенты защитили дипломные работы в России через интернет полнительного и дистанционного обучения Московского Государственного Института Электронной Техники (МИЭТ). Все этапы защиты работ осуществлялись через интернет. Напомним, МИЭТ - один из