Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 83193
ИКТ 7365
Организации 5501
Ведомства 1296
Ассоциации 625
Технологии 2744
Системы 16197
Персоны 29452
География 1435
Статьи 1038
Пресса 836
ИАА 574
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1374
Мероприятия 798

Paragon Software Group PSG Парагон Софтваре Групп

Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп


15.03.2018 Paragon Software выпустила новую версию Microsoft exFAT / NTFS for USB
26.02.2018 Paragon Software представила бесплатный APFS Retrofit Kit for macOS
24.07.2017 Paragon представила плагин NTFS USB Android для просмотра 4K/HD видео с внешних носителей
13.07.2017 «Альфа-Банк» выбрал технологию Disk Wiper от Paragon Software для защиты от утечек данных
23.06.2017 Paragon Software представила мультиязычное ПО NTFS for Mac версии 15
08.02.2017 Paragon и Microsoft представили exFAT для Android
05.10.2016 Paragon Software совместно с РАЭК исследует корпоративный сегмент рынка ПО для резервного копирования
30.09.2016 Paragon Software выпустила иллюстрированный словарь PONS для iOS и Android
29.09.2016 Paragon Software выпустила новую версию драйвера ExtFS for Mac
04.08.2016 Western Digital выбрала технологию Paragon UFSD для серии продуктов WD Pro Series
05.04.2016 Paragon Software представила инновационную технологию оцифровки словарного контента
23.03.2016 Paragon Software выпустила новый Oxford Advanced Learner’s Dictionary для iOS
18.03.2016 Paragon Software выпустила масштабное обновление Slovoed для iOS и Android
01.02.2016 Обновленная утилита Paragon Camptune X получила новый интерфейс и поддержку System Integrity Protection
29.01.2016 Paragon Software выпустила серию языковых курсов для iOS-устройств в сотрудничестве с лингвистами PONS
27.01.2016 Paragon Software представила обновленный Hard Disk Manager
25.12.2015 Paragon Software выпустила новый UFSD SDK для Android и iOS
30.09.2015 Paragon NTFS for Mac 14 обеспечивает полный доступ к NTFS-разделам в среде OS X
24.07.2015 Paragon Software запустила новую партнерскую программу для российских ИТ-ресурсов
08.06.2015 Paragon Software выпустила Protect & Restore VMware vSphere Free
13.05.2015 ZTE выбрала технологию Paragon Software для решения проблем совместимости новых Android-смартфонов со всеми известными ОС
22.04.2015 Paragon Software выпустила новое решение для виртуализации, клонирования и миграции системы и данных
19.03.2015 Paragon Software выпустила «Словари Slovoed» для Windows 8.1
16.03.2015 Paragon Software выпустила Cambridge Advanced Learner's Dictionary для iOS
10.03.2015 Paragon Software выпустила бесплатное решение для защиты виртуальной ОС Windows на Mac
02.03.2015 Paragon Software обновила линейку продуктов Hard Disk Manager
27.02.2015 Paragon Software выпустила Oxford Learner’s Dictionary of Academic English для iOS
26.02.2015 Paragon Software выпустила линейку бесплатных решений для пользователей Windows XP
06.02.2015 Paragon Software обновила Hard Disk Manager для СМБ
02.12.2014 Paragon Software выпустил бесплатное решение Rescue Kit 14 Free для восстановления ОС и защиты данных
12.11.2014 Вышел Paragon Protect & Restore 3.5 для защиты и восстановления данных в виртуальных и физических средах
06.10.2014 Kingston Digital и ZTE Corporation будут использовать технологию Paragon UFSD в своих мобильных продуктах
15.09.2014 Вышел Paragon Hard Disk Manager 14 для Hyper-V — бесплатное решение для СМБ
11.09.2014 Paragon Software бесплатно предоставит российским образовательным учреждениям лицензии Protect & Restore
28.08.2014 Paragon Software выпустила решение быстрого резервного копирования
08.08.2014 Paragon Software обеспечивает быстрый доступ к файлам NTFS пользователям OS X Yosemite Developer Preview
21.07.2014 Paragon Software обновила линейку решений Hard Disk Manager для СМБ
19.06.2013 Paragon Software выпустила новое приложение «Словари Slovoed» для iOS-устройств
21.01.2013 Приложение «Словари Slovoed» для Mac OS X упрощает выбор словарей от Paragon Software
08.08.2012 Paragon Software открыла доступ к Slovoed Deluxe для преподавателей русского языка за рубежом

Публикаций - 326, упоминаний - 707

Paragon Software Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 41
Apple Inc 10683 16
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 12
Acer Group 2311 11
Samsung Electronics 9333 11
Медиалингва 45 10
Программный продукт ГК 3960 10
Intel Corporation 11262 9
Toshiba Corporation 2830 9
Rover - RoverComputers 397 9
Motorola Solutions - Psion 121 8
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 101 8
VMware 2025 8
HP - palmOne - Handspring 294 7
HP - Hewlett-Packard 3567 7
HP Inc. 5313 7
HP Compaq Computer Corp 1905 7
Dell EMC 4736 6
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 6
6072 6
Casio 325 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 5
Fujitsu 1898 5
Promt - Промт 266 5
Sony 6145 5
MiTAC 64 5
Siemens AG - Siemens Group 2311 4
LG Electronics 3372 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 4
NEC 1740 4
ZTE Corporation 685 4
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 4
Lenovo Motorola 3463 4
Технологии Распознавания 455 4
Acronis - Акронис 424 4
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 144 4
ViewSonic 302 4
Oracle Corporation 6035 4
Softline - Софтлайн 1870 3
Арсеналъ 40 5
Евросеть 1393 4
Белый Ветер 340 4
Альфа-Банк 1476 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
Газпром ПАО 1008 2
Dixis - Диксис 343 2
ПромСвязьКапитал 75 1
Газпром трансгаз 71 1
Родник 81 1
Lockheed Martin 730 1
Телефорум 91 1
Телефон.Ру 89 1
Цифроград 171 1
Беталинк 102 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 148 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
DHL Express 112 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 1
Банк Санкт-Петербург 126 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 1
Qiwi 878 1
Газпром промгаз 8 1
Связной ГК 1190 1
DB Schenker - Шенкер АО 15 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 143 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 28
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 28
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 26
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 25
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 14
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 12
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система - Компьютерная техника 5871 12
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 10
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1039 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 10
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 388 10
ROM - Read-Only Memory - ПЗУ - Постоянное запоминающее устройство - элемент электронной вычислительной техники 109 9
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3403 9
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 8
QWERTY-клавиатура 1546 8
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2110 7
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 7
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 7
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 564 7
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2639 6
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 6
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 6
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 863 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 6
Мобильное приложение - Mobile app 4966 6
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1118 6
V2V - Vehicle-to-Vehicle - Технология обмена беспроводными сигналами автомобиля с другими рядом двигающимися автомобилями 33 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 5
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1578 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 5
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 91 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 5
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 76
Microsoft Windows 10 11713 72
Paragon SlovoEd - СловоЕд 67 64
Paragon Penreader 52 52
Linux OS 7669 37
ACCESS PalmSource - Palm OS 445 37
Google Android 11959 33
Nokia Symbian OS 1388 31
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 177 31
Apple macOS X - Rhapsody 1495 24
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 23
Apple iOS 6422 23
Apple - App Store 2437 17
Microsoft Windows 7 1780 17
Microsoft WinPE - Microsoft Windows Preinstallation Environment 22 16
Paragon Мультилекс 36 16
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 15
Microsoft Windows 2104 14
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 127 14
Apple macOS 1457 14
Paragon UFSD - Paragon Universal File System Drivers 13 13
Google Play - Google Store - Android Market 2732 13
Apple HFS Plus - HFS+ - Mac OS Extended - файловая система 26 12
Fujitsu Pocket LOOX 82 12
Microsoft Windows XP 2291 12
Microsoft exFAT - Extended FAT - Проприетарная файловая система 38 11
Apple iPad 3663 11
Microsoft Windows Mobile 2003 86 11
Apple iPod Touch 721 11
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 524 10
Intel XScale - микропроцессорное ядро 246 10
Oracle Java - язык программирования 2554 10
Rover - RoverPC 67 9
HP Compaq iPaq Pocket PC 290 8
Microsoft Office 3247 8
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 7
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 106 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 7
Intel XScale PXA 155 7
Apple Safari - браузер 743 5
Комаров Константин 16 16
Картвелишвили Натиа 9 9
Ксенин Алекс 311 8
Зудин Александр 7 7
Бехтерев Дмитрий 11 5
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 4
Фадеев Михаил 55 3
Беляев Дмитрий 22 2
Медведева Елена 14 2
Демидов Михаил 132 2
Низовский Григорий 37 2
Рыжков Дмитрий 5 2
Фатеев Олег 6 2
Константинов Константин 30 2
Ступаченко Роман 2 2
Лопатин Виктор 25 2
Соловьев Алексей 67 2
Гуляева Татьяна 36 1
Лебедев Олег 16 1
Адров Дмитрий 34 1
Рылов Александр 12 1
Кузьмицкий Ярослав 6 1
Волчанинов Леонид 11 1
Степанишин Вадим 8 1
Колин Владимир 6 1
Ревенчук Григорий 6 1
Караулов Павел 13 1
Логвиненко Владислав 6 1
Bond James - Бонд Джеймс 48 1
Пеньковский Михаил 4 1
Колдунова Лика 1 1
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 19 1
Мишин Глеб 68 1
Нуралиев Борис 244 1
Kurian Thomas - Куриан Томас 45 1
Навальный Алексей 60 1
Плуготаренко Сергей 56 1
Янычев Андрей 1 1
Тюрин Игорь 1 1
Ададуров Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 148
Германия - Федеративная Республика 8903 28
Франция - Французская Республика 5665 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 23
Европа 12319 22
Испания - Королевство 2917 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 21
Италия - Итальянская Республика 3310 19
Польша - Республика 1559 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 14
Португалия - Португальская Республика 788 12
Япония 10069 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 12
Швеция - Королевство 2072 10
Нидерланды 2197 9
Украина 6212 8
Греция - Греческая Республика 744 8
Европа Западная 1329 7
Норвегия - Королевство 1155 6
Чехия - Чешская Республика 1053 6
Турция - Турецкая республика 1708 6
Европа Восточная 2927 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 6
Финляндия - Финляндская Республика 1816 5
Румыния 592 5
Земля - планета Солнечной системы 7427 4
Беларусь - Белоруссия 3525 3
Южная Корея - Республика 4394 3
США - Вашингтон - Редмонд 193 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 983 2
Ближний Восток 2549 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 2
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 320 2
Канада 3319 2
Россия - Сибирь 1579 2
Хорватия - Республика 209 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 88
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 53
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 33
Английский язык 764 16
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 11
Copyright - Копирайт - Авторское право - Пиратство 592 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 3
Юриспруденция 1629 3
Прогноз погоды 196 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 2
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 1
Эргономика 840 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 116 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - астма - туберкулез - коклюш 25 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 1
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 198 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 1
Метан - methanum - болотный газ 0 1
Геология - Geology - совокупность наук о строении Земли 0 1
Латинский алфавит 33 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 96 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 280 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 583 1
Образование в России 460 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1227 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 1
Wikipedia - Википедия 413 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
Engadget - Блог о технологиях 411 1
DigiTimes - Издание 1284 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 1
Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 24 1
Phoronix 26 1
Вечерняя Москва - газета 5 1
Sputnik 41 1
DistroWatch 8 1
HFS Research 33 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
Gartner - Гартнер 3301 3
IDC - International Data Corporation 4671 2
Juniper Research 468 1
Fortune Global 100 138 1
Fortune Global 1000 50 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 5
РАН - Российская академия наук 1397 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 55 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 31 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 15 1
МГППУ - Московский государственный психолого-педагогический университет 14 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 159 1
Red Dot Design Award 50 1
Photokina 59 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187016, в очереди разбора - 954265.
Создано именных указателей - 83193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Не только Google: 9 альтернатив популярному поисковику

Обзор ноутбука для бизнеса HP EliteBook 845 G8: мощное решение на платформе AMD

Как выбрать мойку высокого давления для дачи: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между ядерным, гиперзвуковым и кинетическим оружием

Объектив с металинзами — теле- и макрорешение «все в одном»

Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях
Показать еще