Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Paragon Software Group PSG Парагон Софтваре Групп
Публикаций - 326, упоминаний - 707
Paragon Software Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Арсеналъ 40 5
|Евросеть 1393 4
|Белый Ветер 340 4
|Альфа-Банк 1476 2
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
|Газпром ПАО 1008 2
|Dixis - Диксис 343 2
|ПромСвязьКапитал 75 1
|Газпром трансгаз 71 1
|Родник 81 1
|Lockheed Martin 730 1
|Телефорум 91 1
|Телефон.Ру 89 1
|Цифроград 171 1
|Беталинк 102 1
|Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 148 1
|РЖД - Российские железные дороги 1458 1
|DHL Express 112 1
|Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 1
|Банк Санкт-Петербург 126 1
|ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 1
|Qiwi 878 1
|Газпром промгаз 8 1
|Связной ГК 1190 1
|DB Schenker - Шенкер АО 15 1
|Комаров Константин 16 16
|Картвелишвили Натиа 9 9
|Ксенин Алекс 311 8
|Зудин Александр 7 7
|Бехтерев Дмитрий 11 5
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 4
|Фадеев Михаил 55 3
|Беляев Дмитрий 22 2
|Медведева Елена 14 2
|Демидов Михаил 132 2
|Низовский Григорий 37 2
|Рыжков Дмитрий 5 2
|Фатеев Олег 6 2
|Константинов Константин 30 2
|Ступаченко Роман 2 2
|Лопатин Виктор 25 2
|Соловьев Алексей 67 2
|Гуляева Татьяна 36 1
|Лебедев Олег 16 1
|Адров Дмитрий 34 1
|Рылов Александр 12 1
|Кузьмицкий Ярослав 6 1
|Волчанинов Леонид 11 1
|Степанишин Вадим 8 1
|Колин Владимир 6 1
|Ревенчук Григорий 6 1
|Караулов Павел 13 1
|Логвиненко Владислав 6 1
|Bond James - Бонд Джеймс 48 1
|Пеньковский Михаил 4 1
|Колдунова Лика 1 1
|Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 19 1
|Мишин Глеб 68 1
|Нуралиев Борис 244 1
|Kurian Thomas - Куриан Томас 45 1
|Навальный Алексей 60 1
|Плуготаренко Сергей 56 1
|Янычев Андрей 1 1
|Тюрин Игорь 1 1
|Ададуров Алексей 1 1
|HFS Research 33 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
|Gartner - Гартнер 3301 3
|IDC - International Data Corporation 4671 2
|Juniper Research 468 1
|Fortune Global 100 138 1
|Fortune Global 1000 50 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187016, в очереди разбора - 954265.
Создано именных указателей - 83193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187016, в очереди разбора - 954265.
Создано именных указателей - 83193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru