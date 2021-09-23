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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Торговля RetailTech Информационные технологии в торговле (ритейле) Retail-системы Smart Retail Торговые информационные продукты



23.09.2021 Перед началом учебного года количество DDoS-атак на онлайн-ритейл выросло
07.09.2021 «Яндекс» поможет ритейлу автоматизировать доставку «сцепками»
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла
30.09.2020 Глобальный ритейлер автоматизировал отчетность по аренде магазинов в России
16.04.2020 Сергей Баженов, «Клеверенс» -

Тысячи ритейлеров сжигают миллиарды долларов в попытке перейти к некой единой ИТ-системе
13.01.2020 Розница и искусственный интеллект: можно ли преодолеть кризис?
28.11.2019 Сеть Fix Price модернизировала торговые и бизнес-процессы в российских магазинах с помощью решений CSI
28.10.2019 «Корус консалтинг» автоматизирует пункты выдачи «Беру» на базе «1С: Розница»
16.04.2019 ИТ в ритейле 2019
10.04.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля
03.04.2019 Ofd.ru представит экосистему решений для повышения эффективности бизнеса на конференции CNews «ИТ в ритейле 2019»
27.03.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля
11.03.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля
18.02.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля
08.10.2018 «Корус консалтинг» предложит российскому ритейлу технологии Symphony RetailAI
13.09.2018 Ключевые персоны ИТ в ритейле на CNews Forum 2018
23.11.2017 Большие данные в рознице: как не потерять ценную информацию
13.11.2017 «Первый ОФД» – победитель премии CNews AWARDS в номинации «ИТ в торговле»
13.09.2017 Ключевые персоны ИТ в ритейле: Новые лица на CNews Forum 2017
28.03.2017 Американский ритейлер заплатит покупателям за свои дыры в киберзащите
19.12.2016 «1С:Розница 8» поддерживает работу с ККТ в соответствии с 54-ФЗ
26.05.2016 Факторы влияния на ИТ в ритейле: 54-ФЗ, управление лояльностью и поиск недорогих альтернатив
31.03.2015 «1С-Рарус» выпустила новую редакцию программы «1С:Розница 8. Салон оптики»
24.03.2015 «1С-Рарус» представила новую редакцию программы «1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи»
17.03.2015 Стартовали продажи новой редакции «1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви»
16.03.2015 Вышла новая редакция программы «1С:Розница 8. Ювелирный магазин»
13.03.2015 Вышла новая редакция программы «1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов»
06.03.2015 Вышла новая редакция программы «1С:Розница 8. Аптека»
03.03.2015 «Корус Консалтинг» предложил ритейлерам модуль для обработки обращений и жалоб клиентов
21.11.2014 Розница: правила антикризисной информатизации
30.07.2014 Банки и розница модернизируют СХД
02.07.2014 Розница уповает на оптимизацию и онлайн-канал
26.04.2014 Ритейлер DOMO первым в России внедрил IBM WebSphere Commerce
11.11.2013 «Техносерв» выступит партнером секции «Розница» на CNews Forum 2013
02.04.2013 Владимир Сологубов - Ритейл является инициатором и потребителем ИT-инноваций
18.01.2013 Облачный сервис «МойСклад.Розница» теперь может работать без подключения к интернету
31.01.2012 В Apple назначен новый вице-президент по ритейлу
24.11.2011 Интернет-сервис «МойСклад» представил решение для розничной торговли «МойСклад.Розница»
02.09.2011 CNews FORUM расскажет о новых трендах ИТ в торговле

Публикаций - 1413, упоминаний - 1562

Торговля упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 167
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 92
6072 71
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 69
Yandex - Яндекс 5015 60
SAP SE 4595 56
Oracle Corporation 6035 54
IBM - International Business Machines Corp 8941 51
Apple Inc 10683 51
Intel Corporation 11262 48
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 45
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 43
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 40
Cinimex - Синимекс 170 37
Schneider Electric 493 36
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 32
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 96 32
Центр2М - Center2М 50 31
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 31
Schneider Electric Secure Power 48 30
Rimini Street 42 30
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 29
Программный продукт ГК 3960 28
Такском - Taxcom 201 28
Крок - Croc 1616 27
Softline - Софтлайн 1870 27
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 219 26
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 26
Корус Консалтинг ГК 1014 26
Samsung Electronics 9333 26
Ситилабс 28 25
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 24
Meta Platforms - Facebook 4267 24
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 272 24
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 24
Huawei 3222 23
1С-Рарус 742 22
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 21
VK - Mail.ru Group 3057 20
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 123
X5 Group 709 122
РЖД - Российские железные дороги 1458 120
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 72
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 70
Связной ГК 1190 61
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 57
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 56
Societe Generale - Росбанк 438 55
Почта России ПАО 1853 50
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 49
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 126 47
ПГК - Первая грузовая компания 117 46
Ингосстрах СПАО 301 44
ГПБ - Газпромбанк 842 42
Аэрофлот 648 40
Евросеть 1393 39
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 35
Альфа-Банк 1476 34
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 33
ПСБ - Промсвязьбанк 682 31
Сургутнефтегаз - СНГ 193 31
МТС банк 290 30
МКБ - Московский кредитный банк 333 29
Лента - Сеть розничной торговли 912 29
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 28
Роснефть НК 434 27
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 26
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 27 26
Segezha Group - Сегежа Групп 96 26
Procter&Gamble - P&G 202 26
OKS Group 35 25
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 35 25
ТМХ - Трансмашхолдинг 77 23
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 23
Мегаполис ТК 152 23
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 22
Банк Зенит 215 22
Газпром нефть 439 22
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 22
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 134
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 95
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 72
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 61
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 53
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 51
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 48
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 48
Федеральное казначейство России 1345 43
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 33
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 33
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 32
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 31
Правительство РФ 8292 28
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 34 25
Правительство Москвы 1640 24
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 24
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 22
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 21
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 21
Счётная палата РФ 628 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 29 13
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 65 11
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 105 10
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 10
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 10
Президент Российской Федерации 3770 9
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 7
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 6
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 74 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 5
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 164 5
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 5
Правительство Ульяновской области 31 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 5
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 4
АФТ - Ассоциация Финтех 251 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 3
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 3
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 21 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 2
CSA - Cloud Security Alliance 12 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 43 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
Web development - Веб-разработка 0 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 1
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 11 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 1
OpenChain 1 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 8 1
NRF - National Retail Federation - Национальной федерации розничной торговли 12 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
Талант и успех - Общественный фонд 13 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 14 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 315
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 290
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины - Онлайн-торговля 3342 266
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 248
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 191
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 144
Мобильное приложение - Mobile app 4966 119
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 110
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 110
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 102
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 99
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 94
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 92
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 88
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 74
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 73
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 73
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 68
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 65
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 64
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 63
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 789 63
Big Data - Большие данные 3520 62
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование 10956 62
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 61
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 60
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 59
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 501 58
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 56
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 55
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 53
Website - Вебсайт 9736 52
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 49
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 47
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 47
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 45
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 45
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 42
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 42
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 918 39
Google Android 11959 75
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 37
1С:ERP Управление предприятием 268 34
1С:Розница 70 34
Microsoft Windows 10 11713 33
Apple iOS 6422 29
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 28
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 46 25
CSI Set Retail 55 23
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 19
Microsoft Office 3247 17
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 15
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 205 14
Сбер - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 87 13
Скала^р - гиперконвергентная инфраструктура 72 13
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 12
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 12
Apple iPad 3663 12
Linux OS 7669 11
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 21 11
НКТ - Р7-Офис 128 11
1С:Бухгалтерия 647 10
IBM Public Cloud 10 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 10
Microsoft Azure 1276 9
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 9
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 9
Microsoft Windows XP 2291 8
Google Play - Google Store - Android Market 2732 8
Ланит Омни - Rightway - программа лояльности 14 8
Apache Hadoop 356 7
Microsoft Dynamics 893 7
Microsoft SQL Server 1416 7
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 6
Apple - App Store 2437 6
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 6
LG 75SM99 2832 6
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 6
Чаркин Евгений 203 105
Шадаев Максут 460 61
Натрусов Артем 142 61
Сотин Денис 106 54
Дьяченко Валерий 70 51
Абакумов Евгений 110 46
Клепиков Алексей 80 45
Ермолаев Артем 348 42
Прохорова Алла 48 41
Нестеров Алексей 84 41
Казарин Станислав 115 40
Белоусов Максим 73 38
Урьяс Вадим 82 37
Слышкин Василий 66 36
Богданов Кирилл 110 36
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 36
Егоров Владимир 64 36
Аксаков Анатолий 104 36
Шипов Савва 74 36
Бойко Елена 174 35
Валчев Стоян 48 35
Козырев Алексей 274 34
Гуральников Сергей 162 34
Семенихин Игорь 40 34
Соловьев Алексей 67 33
Трофимова Людмила 34 32
Попов Андрей 80 32
Емельченков Сергей 87 32
Рубин Адар 31 31
Лебедев Антон 35 31
Гимранов Ринат 62 31
Мискевич Евгений 32 31
Сыкулев Андрей 67 30
Волков Никита 54 27
Васильев Владислав 42 26
Халматов Максим 48 26
Платонов Михаил 42 26
Путятинский Сергей 59 26
Генкина Екатерина 27 26
Степченков Максим 42 26
Россия - РФ - Российская федерация 108428 479
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 399
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 180
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 129
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 86
Европа Восточная 2927 74
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 67
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 59
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 55
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 41
Украина 6212 38
Россия - СФО - Новосибирск 3269 35
Германия - Федеративная Республика 8903 34
Европа 12319 32
Казахстан - Республика 4467 27
Беларусь - Белоруссия 3525 23
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 416 23
Япония 10069 19
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 19
Африка - Африканский регион 2928 17
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 17
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 17
Россия - ПФО - Казань 2085 16
Грузия 1064 16
Нидерланды 2197 16
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 11
Америка Северная 2650 11
Южная Корея - Республика 4394 11
Франция - Французская Республика 5665 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 11
Швеция - Королевство 2072 10
Канада 3319 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 10
Азия - Азиатский регион 3803 9
США - Нью-Йорк 2616 9
Бразилия - Федеративная Республика 1945 9
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 9
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 8
Земля - планета Солнечной системы 7427 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 471
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 371
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 255
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 174
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 63
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 47
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика - Медицинские услуги 3233 45
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 42
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 38
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 36
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 36
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 30
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 27
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 67 27
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 25
Юриспруденция 1629 24
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 22
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 20
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 16
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 218 15
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 1298 15
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 15
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 15
Табачная промышленность - Табак 89 15
Аутсорсинг 1351 14
Мошенничество - Махинации 2142 13
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 12
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика 624 11
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 10
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 9
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 9
Страхование - Страховое дело 1920 9
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 8
Инсорсинг - Инхаус 88 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 7
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча 258 7
Федеральное законодательство 1944 7
Черкизон - Черкизовский рынок 125 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 16
Forbes - Форбс 591 6
Коммерсантъ - Издательский дом 888 5
CNews - ZOOM.CNews 1609 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 3
Silicon.com 354 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 3
Apps4All 26 3
Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
FT - Financial Times 1118 3
Associated Press 1975 3
Ananova 249 2
РИА Новости 766 2
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Wired - Издание 217 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 2
Российская газета 228 2
WSJ - The Wall Street Journal 1225 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 2
Комсомольская Правда - Газета 58 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 2
Nikkei Electronics 78 1
American Banker 3 1
WikiLeaks 113 1
CNET - Издание 1580 1
Фонтанка 26 1
Times 500 1
TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 60 1
Радио Свобода - радиостанция 40 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 1
Tom’s Hardware 127 1
Pocket-Lint 69 1
Банки.ру - Banki.ru 44 1
The Register 1286 1
Engadget - Блог о технологиях 411 1
Bloomberg 1009 1
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ZDnet 584 1
Telegraph 197 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 37
IDC - International Data Corporation 4671 26
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 9
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Juniper Research 468 4
PC Data 51 3
GfK Rus - ГФК-Русь 191 3
ABI Research 230 3
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Aberdeen Group 48 2
Internet Stock Report 992 2
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Mobile Research Group 65 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 2
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Forrester Wave 31 1
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25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 31
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 2
HEC Paris - Hautes Etudes Commerciales de Paris - Высшая коммерческая школа Парижа 2 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 1
University of Oxford - Оксфордский университет 188 1
РАН - Российская академия наук 1397 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 1
UC San Francisco - UCSF - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 8 1
НИОПИК ФГУП Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей 2 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва 43 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 21 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 10 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 1
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