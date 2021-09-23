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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Торговля RetailTech Информационные технологии в торговле (ритейле) Retail-системы Smart Retail Торговые информационные продукты
Публикаций - 1413, упоминаний - 1562
Торговля упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 203 105
|Шадаев Максут 460 61
|Натрусов Артем 142 61
|Сотин Денис 106 54
|Дьяченко Валерий 70 51
|Абакумов Евгений 110 46
|Клепиков Алексей 80 45
|Ермолаев Артем 348 42
|Прохорова Алла 48 41
|Нестеров Алексей 84 41
|Казарин Станислав 115 40
|Белоусов Максим 73 38
|Урьяс Вадим 82 37
|Слышкин Василий 66 36
|Богданов Кирилл 110 36
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 36
|Егоров Владимир 64 36
|Аксаков Анатолий 104 36
|Шипов Савва 74 36
|Бойко Елена 174 35
|Валчев Стоян 48 35
|Козырев Алексей 274 34
|Гуральников Сергей 162 34
|Семенихин Игорь 40 34
|Соловьев Алексей 67 33
|Трофимова Людмила 34 32
|Попов Андрей 80 32
|Емельченков Сергей 87 32
|Рубин Адар 31 31
|Лебедев Антон 35 31
|Гимранов Ринат 62 31
|Мискевич Евгений 32 31
|Сыкулев Андрей 67 30
|Волков Никита 54 27
|Васильев Владислав 42 26
|Халматов Максим 48 26
|Платонов Михаил 42 26
|Путятинский Сергей 59 26
|Генкина Екатерина 27 26
|Степченков Максим 42 26
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1186829, в очереди разбора - 958244.
Создано именных указателей - 80371.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1186829, в очереди разбора - 958244.
Создано именных указателей - 80371.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru