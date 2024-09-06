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В «1С:Розница» и «1С:Управление нашей фирмой» появилась интеграция с «1С-Рарус: Облачная касса»

В решениях «1С:Розница» и «1С:Управление нашей фирмой» настроена интеграция с сервисом «1С-Рарус: Облачная касса». Нововведение упростит фискализацию чеков для пользователей программ «1С».

В решениях «1С:Розница» и «1С:Управление нашей фирмой» теперь можно подключить «1С-Рарус: Облачную кассу».

«1С:Розница» — решение для автоматизации одиночных магазинов и торговых сетей. «1С:Управление нашей фирмой» расширяет возможности «1С:Розница» и позволяет управлять бизнесом в одной программе.

С помощью интеграции стало удобнее принимать платежи в интернет-магазинах и компаниях, которые работают на выезде. После получения оплаты данные из «» автоматически отправляются в облачную кассу и фискализируются. Обратно в «1С» загружается результат пробития чека, а покупателю направляется электронный чек.

«1С-Рарус: Облачная касса» — это облачная онлайн-касса в аренду. Решение позволяет пробивать чеки без покупки и обслуживания собственной кассы. Все заботы берут на себя специалисты «1С-Рарус»: помогают зарегистрировать кассу в налоговой инспекции и операторе фискальных данных, круглосуточно следят за ее работой и проводят техническое обслуживание.

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Облачная касса подходит любому бизнесу, где закон разрешает пробивать чеки удаленно: интернет-магазинам, пунктам выдачи заказов, выездным услугам.

Чтобы подключить облачную кассу в «1С:Розница» и «1С:УНФ», нужно обновить программы до версии 3.0.8 и арендовать «1С-Рарус: Облачную кассу».

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