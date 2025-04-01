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Торговый календарь Московской биржи доступен по API

С 1 апреля 2025 г. данные торгового календаря рынков Московской биржи можно будет получать по API. Новый сервис предназначен прежде всего для брокерских компаний и банков и позволит централизованно получать информацию о расписании торгов и расчетов торгуемых инструментов из одного источника в машиночитаемом формате, обрабатывать ее и передавать внутренним и внешним пользователям. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи.

Участники финансового рынка смогут интегрировать сервис в интерфейсы собственных приложений и торговых терминалов, что повысит удобство торговых операций на рынке для конечных клиентов.

До конца 2025 г. действует маркетинговый период, в рамках которого стоимость получения машиночитаемых данных торгового календаря составит от 160 до 550 руб. в месяц.

Информация о новом сервисе размещена на сайте Московской биржи. Просмотр и выгрузка данных реализована через Информационно-статистический сервер Московской биржи.

Торговый календарь на сайте Московской биржи продолжит функционировать в прежнем режиме.

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