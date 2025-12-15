Bell Integrator FabricaONE.AI внедрила корпоративную систему онлайн-обработки заказов для группы логистических компаний

Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline), поставщик ИТ-решений для цифровой трансформации, завершила проект по разработке и внедрению единой корпоративной системы онлайн-обработки заказов для группы логистических компаний. Решение автоматизирует управление запасами, резервирование и планирование отгрузок, значительно повышая скорость и точность исполнения заказов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

До реализации проекта у заказчика не было единого инструмента для оперативной работы с заказами и складскими запасами. Использование разрозненных программ увеличивало трудозатраты и приводило к задержкам. Перед командой Bell Integrator стояла задача создать высокопроизводительную систему, обеспечивающую обработку и резервирование заказов в режиме реального времени, оптимизацию управления запасами на распределенных складах и планирование отгрузок с учетом приоритетов клиентов и графиков поставок.

Новая система обеспечила заказчику сквозное управление цепочкой поставок от приема заказа до отгрузки. В основу решения легла starter-платформа на Spring Boot, созданная и многократно отработанная в проектах Bell Integrator. Использование собственной платформы позволило ускорить разработку и обеспечить надежность решения.

Одной из ключевых сложностей стала интеграция с существующими корпоративными системами заказчика, а также необходимость учитывать географическую распределенность складов по всей России — система должна была корректно формировать отчетность и транзакции в режиме онлайн с учетом разных часовых поясов.

Проект был выполнен в установленный срок и введен в промышленную эксплуатацию. Главным его итогом стало то, что заказчик получил не просто автоматизированный инструмент, а гибкую платформу, способную адаптироваться к уникальным бизнес-требованиям и процессам логистической компании.

Особенности системы онлайн-обработки заказов Bell Integrator: единое окно для управления заказами по всем направлениям деятельности; ускорение цикла обработки заказов; повышение точности резервирования товаров и планирования отгрузок; прозрачность поставок для клиентов за счет автоматизированного расчета плановых дат отгрузки; настройка бизнес-логики без изменения кода; прозрачность процессов благодаря архитектуре на Kafka и PostgreSQL, позволяющей отслеживать состояние любого подпроцесса стандартными инструментами.

«Этот проект демонстрирует, что зрелые технологические практики и глубокая предметная экспертиза дают нашим заказчикам ощутимое преимущество. Мы создали инструмент, который усиливает управление логистикой и делает процессы прозрачнее. Надежная платформа и слаженная работа команды позволяют нам быстро и уверенно реализовывать проекты любой сложности в заданные сроки», – отметил руководитель проекта Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) Дмитрий Огорелов.