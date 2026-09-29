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GitFlic 5.0.0: платформа перешла на российский Java-стек Axiom Spring

«Группа Астра» объявляет о выходе версии 5.0.0 DevOps-платформы GitFlic. Ключевое изменение релиза — переход на Axiom Spring, российский аналог Spring Framework от компании Axiom JDK, и на сервер приложений Libercat, заменяющий Apache Tomcat. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Axiom Spring — первый отечественный Java-фреймворк, который обеспечивает долгосрочную поддержку LTS-версий Spring Framework 5.x и 6.x, а также Spring Boot 2.7.x и 3.x с продлением до 2029 г. Это принципиально важно для внутреннего рынка: по данным исследования TechRadar Java 2025, около 90% компаний в стране используют Spring для создания веб-приложений, а треть из них — версии Spring Boot 2.x, поддержка которых со стороны мирового сообщества уже прекращена.

Зарубежный поставщик Broadcom сократил срок открытой поддержки Spring до одного года и перевел долгосрочное сопровождение на коммерческую модель, а санкционные ограничения практически лишили российских клиентов доступа к обновлениям безопасности. Axiom Spring решает эту проблему: патчи безопасности выходят регулярно, срочная миграция не требуется, а фреймворк собирается согласно промышленному процессу РБПО, что исключает наличие «закладок» и недокументированных возможностей.

<p>Алексей Фоменко, «Астра»: Настоящий технологический суверенитет наступит, когда мы перестанем ориентироваться на Microsoft </p>
Алексей Фоменко, «Астра»: Настоящий технологический суверенитет наступит, когда мы перестанем ориентироваться на Microsoft  Импортонезависимость

Для GitFlic переход на Axiom Spring и Libercat означает, что Java-стек платформы теперь полностью соответствует нормативным требованиям. Заказчикам из госсектора и регулируемых отраслей стало проще внедрять платформу: она работает в сертифицированной ФСТЭК России Java-среде локального производства, не зависит от зарубежных поставщиков и предусматривает русскоязычную вендорскую поддержку.

«Российское ПО должно работать на российском стеке — это не лозунг, а условие технологического суверенитета. Переведя GitFlic на Axiom Spring и Libercat, мы закрыли вопрос импортозамещения Java-инфраструктуры платформы. Теперь заказчики из госсектора и регулируемых отраслей могут внедрять GitFlic без оговорок и компромиссов, опираясь на сертифицированную ФСТЭК РФ среду и вендорскую поддержку на русском языке», — отметил Максим Козлов, технический директор GitFlic.

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