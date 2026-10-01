Разделы

Бизнес Кадры Инвестиции и M&A Интернет Веб-сервисы Импортонезависимость
|

«Яндекс» меняет подход к мотивации сотрудников

«Яндекс» меняет подход к программе долгосрочной мотивации сотрудников: вместо того, чтобы выпускать дополнительные акции каждый квартал компания единоразово выпустит для указанных целей 2,8% от собственных акций.

Выпуск дополнительных акций «Яндекса»

Совет директоров «Яндекса» одобрил размещение дополнительных 11 млн обыкновенных акций компании (2,8% от общего числа акций) для программа . Как говорится в сообщении «Яндекса», размещение состоится в ноябре 2026 г.

Ранее «Яндекс» выпускал акции для программы мотивации сотрудников раз в квартал - под отдельные окна исполнения опционов. Теперь, как указывают в «Яндексе», компания проведет один дополнительный выпуск, который закроет прогнозируемые потребности программы минимум до конца 2027 г.

Почему «Яндекс» меняет поход к выпуску акций для мотивации сотрудников

«Новый подход позволит «Яндексу» заранее сформировать необходимый пул акций для программы мотивации и меньше зависеть от сроков отдельных размещений, - заявили в компании. - «Яндекс» использует разные инструменты для управления программой мотивации. В зависимости от ее потребностей компания может как размещать дополнительные акции, так и проводить их обратный выкуп. Это позволяет гибко обеспечивать программу необходимым количеством акций и одновременно частично компенсировать влияние дополнительные выпусков на количество голосующих акций».

yandeks_700.jpg
© evgris / Фотобанк Фотодженика
Ради долгосрочной мотивации сотрудников «Яндекс» вместо ежеквартального выпуска дополнительных акций единоразово выпустит 2,8% от числа собственных акций

В «Яндексе» указывают, что с учетом обратного выкупа количество голосующих акций по итогам II квартала вернулось примерно к уровню на момент запуска программы мотивации в 2024 г. - 379 млн штук. За счет сочетания дополнительных выпусков и обратного выкупа компания снижает ранее объявленный ориентир по среднегодовому объему размещения акций с 2% до 1% от базового уровня с момента старта программы.

Как внедрить безопасную автоматизацию на основе искусственного интеллекта
Как внедрить безопасную автоматизацию на основе искусственного интеллекта Цифровизация

При это акции, выпущенные по программе мотивации сотрудников, будут передаваться сотрудникам не сразу, а по мере исполнения опционов. До передачи сотрудникам бумаги не предоставляют права голоса и не участвуют в распределении дивидендов».

Ранее, летом 2024 г., «Яндекс» сообщал о наделении совета директоров полномочиями принимать решения об увеличении уставного капитала компании через размещение дополнительных акций, которые будут использоваться под программы мотивации. Максимально возможный объем выпуска акций под программу мотивации - не более 20% от размещенных обыкновенных акций «Яндекса». В I квартале 2026 г. компания разместила 1 млн дополнительных акций (0,26% от общего числа) в рамках данной программы.

Buy-back «Яндекса»

Весной 2026 г. совет директоров «Яндекса» одобрил проведение обратного выкупа (buy-back) акций на сумму 50 млрд руб.

Тогда в компании поясняли, что проведение buy-back при одновременном выпуске дополнительных акций для программы мотивации позволит снизить прирост количества акций в свободном обращении (free-float) и увеличит прибыль на акцию.

Финансовые показатели «Яндекса»

В 2025 г. выручка «Яндекса» выросла на 32% и составила 1,44 трлн руб., Рекламная выручка выросла на 13,5% до 449,1 млрд руб. Подписочная выручка «Яндекс.Плюс» выросла на 44,9% до 88,9 млрд руб.

Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) вырос на 49% и составил 280,8 млрд руб. Рентабельность по данному показателю составила 19,5% (рост - 2,3 процентных пункта). Скорректированная чистая прибыль выросла на 40% и составила 141,4 млрд руб.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

Новый хозяин суверенного магазина приложений RuStore зарегистрировал новое АО и может раздать до миллиона акций

Российская коммуникационная система для высокопроизводительных вычислений достигла скорости 200 Гбит/с

Своих нет, купим китайские. Россия нацелилась на доли в зарубежных заводах по производству чипов

ИТ, активы и инфраструктура в одном контуре: какие перемены это даст компании?

Топ-менеджеры «Альфа-банка» снизили доли в ИТ-сервисе «Кассир.ру» в пользу «Аб холдинга»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Как продлить лето: лучшие уличные обогреватели для веранды

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще