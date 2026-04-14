Система налогового агентирования НДФЛ для банков – Finum.NDFL подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Качественные Программные Решения» (ООО «Коллектив Интеллидженс Системс»), разработчик импортонезависимой автоматизированной системы налогового агентирования НДФЛ для банкинга – Finum.NDFL – объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Finum.NDFL на базе СУБД Postgres Pro Enterprise 17.7 Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Никита Влахно, коммерческий директор, «Качественные Программные Решения»: «Для нас принципиально важно, чтобы Finum.NDFL работала на надежной, производительной и импортонезависимой инфраструктуре — это не опция, а требование банковского рынка. Тестирование на Postgres Professional Enterprise 17 дало измеримый результат: прирост производительности +41% на задачах отбора налоговых данных без единого изменения в коде приложения. Это означает, что банки, переходящие на отечественный стек, получают не компромисс, а реальный выигрыш в скорости. Для систем с миллионами налогоплательщиков и десятками миллионов документов это напрямую влияет на сроки формирования отчетности и операционную нагрузку на команду»

Компания «Качественные Программные Решения» – сертифицированный партнер Postgres Professional – разработала Finum.NDFL: платформу автоматизации налогового агентирования НДФЛ для банков. С 2025 г. (176-ФЗ) прогрессивная шкала НДФЛ применяется к совокупной базе физлица по всем контурам банка одновременно. Finum.NDFL агрегирует данные из всех систем, строит единый профиль налогоплательщика, рассчитывает налог и формирует отчетность в ФНС с встроенным форматно-логическим контролем до отправки. В промышленной эксплуатации в топ-5 банке России: 5 млн налогоплательщиков, 50 млн документов в год, годовая 6-НДФЛ до 3 часов. Платформа построена на Java / Spring Boot / PostgreSQL и протестирована на Postgres Pro Enterprise 17.7, прирост производительности на +41% в задачах отбора данных без изменений в коде приложения.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих надежность и производительность, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

