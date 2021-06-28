«Билайн» ускорил оформление клиентов при помощи технологии распознавания документов Smart ID Engine

«Билайн» использует технологии распознавания удостоверяющих документов Smart ID Engine для ускорения процесса продаж сим-карт в фирменных розничных магазинах и офисах во всех регионах России. Поставку и интеграцию программного продукта, разработанного специалистами российской компании Smart Engines, выполнила «Лига цифровой экономики». На текущий момент в рамках проекта «Билайну» было поставлено 12 млн распознаваний.

Для регистрации нового клиента при продаже сим-карты сотруднику офиса достаточно сфотографировать или отсканировать паспорт покупателя. Система Smart ID Engine буквально за секунду автоматически распознает паспортные данные и заполняет необходимые поля карточки абонента в информационной системе. Сотруднику остается подтвердить эти данные перед их внесением в систему учета клиентов.

Высокая скорость и точность автоматического извлечения данных в Smart ID Engine достигается за счет использования фирменных алгоритмов ИИ, разработанных учеными Smart Engines. В их основе лежат передовые научные достижения исследователей компании в области создания новых архитектур компактных и энергоэффективных нейронных сетей. Техническое решение на базе Smart ID Engine обеспечивает безопасность обработки персональных данных в процессе распознавания, так как изображения документов абонентов не передаются на обработку на внешние ресурсы или сервисы, использующие ручной ввод.

«Быстрая регистрация клиента в офисе для наших покупателей это не только обеспечение большего комфорта, но и повышение уровня безопасности для здоровья в условиях пандемии. Внедрение технологий Smart Engines для распознавания документов позволяет сократить очереди в офисе. Автоматическое распознавание позволило в два раза сократить временные затраты при оформлении продажи сим-карты новому абоненту», – комментирует Игорь Герасимов, директор розничного управления Билайн.

«Мы рады развитию сотрудничества с «Билайном» и уверены, что применение наших решений найдет дальнейшее расширение в системах обслуживания и поддержки клиентов мобильного оператора», – комментирует кандидат технических наук Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines.

«Автоматическое распознавание документов – современный стандарт обслуживания клиентов. Мы рады участвовать в проекте для такого крупного заказчика, теперь множество абонентов «Билайн» смогут воспользоваться улучшенным сервисом. Наша компания активно работает в этом сегменте, внедряя лучшие решения на рынке», – сказал Олег Пашинин, директор практики ECM «Лиги цифровой экономики».