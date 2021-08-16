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Imou вместе с Mobilidi презентовали новые системы видеонаблюдения

Российский дистрибьютор электроники Mobilidi совместно с производителем систем видеонаблюдения Imou анонсировали начало сотрудничества и презентовали новинки продукции.

Директор по развитию Imou в России и странах СНГ Фёдор Чэн отметил: «Мы хотим официально заявить о старте стратегического сотрудничества между компаниями Imou и Mobilidi. Imou – это бренд потребительского видеонаблюдения и умного дома от лидера рынка видеонаблюдения и физической безопасности, компании Dahua Technology. Наша миссия сделать жизнь людей безопаснее благодаря использованию новейших технологий в этой области. В сотрудничестве с дистрибьютором Mobilidi и нашими партнёрами – реселлерами и инсталляторами, мы сможем доставить оборудование Imou до каждого жителя России в срок и оказать профессиональную техническую и сервисную поддержку».

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Руководитель Imou в России Артемий Карочкин поделился информацией о бренде, планах по его развитию на нашем рынке, а также о формате совместной работы с Mobilidi.

О ключевых конкурентных преимуществах продукции Imou рассказал продакт-менеджер Mobilidi Александр Екимов. В частности, он выделил достоинства аппаратной части и программного обеспечения моделей камер Cue 2, Cue2C, Ranger 2, Bullet 2C, которые будут поставляться дистрибьютором на российский рынок.

Так, например, камера Imou Cue 2 обладает широким углом обзора в 131 градус по диагонали, что достаточно для наблюдения за площадью большого помещения. А благодаря разрешению 2Мп (1920х1080 пикселей) она выдает настоящий real-time видеопоток с частотой 25 кадров в секунду без задержек. В отличие от конкурентов в Cue 2, как и во всей линейке камер Imou, присутствует поддержка стандарта компрессии H.265, что позволяет на 40-50% экономнее расходовать объем свободного места на карте памяти или других архивных хранилищах и снижать нагрузку на сеть за счет более низкого битрейта. При этом Cue 2 обладает компактным размером, а также современным и привлекательным дизайном, который органично впишется в любой интерьер.

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Поворотная камера Ranger 2 – отличный вариант для видеонаблюдения в помещении с возможностью удаленно управлять камерой, так как она может вращаться в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Эта модель устанавливается в любом удобном месте, будь то стол или потолок. Необходимые для монтажа аксессуары уже входят в комплект. Полезная функция автослежения позволяет камере при обнаружении движущегося человека следовать за ним, ведя при этом запись видео. Устройство также умеет распознавать аномальные звуки в помещении, например, плач ребенка и уведомлять об этом владельца. А в случае возникновения нежелательных посетителей в помещении в Ranger 2 срабатывает встроенная сирена, отпугивающая незваных гостей.

Таким образом, владелец может контролировать ситуацию в доме или офисе, даже находясь далеко от него.

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Ключевой особенностью уличной камеры Bullet 2C является высокая степень защиты от пыли и влаги по стандарту IP67, что обеспечивает 100% защиту устройства при любых погодных условиях. Кроме этого, в ней присутствует инфракрасная подсветка дальностью до 30 метров, которая способствует передаче качественного изображения даже в темное время суток.

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Важным преимуществом линейки камер Imou является русифицированное приложение Imou Life с понятным интерфейсом для мобильных устройств, а также десктопная версия программы для персонального компьютера.

Александр Екимов отметил, что презентуемые новинки значительно превосходят по качеству и функциональности своих конкурентов. «Система умного дома Imou создана для аудитории, которая следит за последними технологическими тенденциями и для которой опыт использования устройства и его возможности играют немалую роль,» - рассказал он.

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Новинки уже доступны в федеральной рознице и региональном ритейле по всей России.

Владимир Бахур

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