«Ситилинк» и Mobilidi объявили о начале сотрудничества по продажам смартфонов Lenovo в России

Mobilidi, официальный дистрибьютор мобильных устройств Lenovo на территории России, и «Ситилинк», сеть магазинов электроники и бытовой техники, объявили о начале сотрудничества. Оно предусматривает поставку и реализацию смартфонов Lenovo через интернет- и офлайн-магазины сети.

Благодаря партнерству компаний в «Ситилинке» стала доступна полная продуктовая линейка смартфонов Lenovo, а также сопутствующих аксессуаров международного бренда. Это семь наименований техники разных ценовых сегментов – от 4990 до 17990 руб.

«В прошлом году доля смартфонов производителей из Китая на российском рынке выросла на 35%. Сегодня, по нашим оценкам, она составляет порядка 45%, – отметила Наталья Селихова, руководитель отдела закупок цифровой техники "Ситилинка". – Мы длительное время сотрудничаем с Lenovo по разным товарным категориям и видим, что покупатель доверяет продукции бренда. Поэтому приняли решение вернуть в портфель компании смартфоны Lenovo».

«На реализацию партнеру мы передали 30% объема текущей закупки. Это порядка 20 тыс. единиц, – сказал руководитель отдела онлайн-продаж Mobilidi Денис Грачев. – Развитая собственная инфраструктура позволит ритейлеру осуществлять продажи мобильных устройств в соответствии с высокими стандартами бренда Lenovo».