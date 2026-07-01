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В центре Москвы открылся новый флагманский Xiaomi Store

Фирменный магазин Xiaomi Store переехал на новый адрес — ул. Тверская, 17. Здесь открылось новое флагманское пространство, которое стало крупнейшим фирменным магазином сети в центре столицы и новой площадкой для знакомства покупателей с экосистемой устройств Xiaomi. Об этом CNews сообщили представители ООО «Мобилиди».

Торжественную церемонию открытия посетили представители Xiaomi и их партнеры. Символическую красную ленточку перерезал президент Xiaomi в СНГ Макс Ма, официально открыв новый флагманский магазин для первых посетителей.

Новый Xiaomi Store занимает два этажа общей площадью 160 кв. м. В магазине представлены все актуальные устройства экосистемы Xiaomi — от смартфонов и носимой электроники до решений для умного дома, а также все актуальные линейки смартфонов Xiaomi, Redmi и Pосо. Здесь можно познакомиться с новыми моделями, сравнить устройства разных серий и получить консультацию по выбору техники. Также здесь работает авторизованный сервисный центр, где специалисты помогут с настройкой устройств, сервисным обслуживанием и ремонтом.

Особое внимание в новом пространстве уделено демонстрации экосистемы Xiaomi. Помимо смартфонов, гости смогут протестировать устройства для умного дома, носимую электронику и другие продукты бренда, чтобы увидеть, как они работают в едином цифровом сценарии.

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«Новый флагманский магазин объединяет полный спектр устройств экосистемы Xiaomi, сервисный центр. Такой формат позволяет покупателям не только познакомиться с новинками, но и оценить, как технологии Xiaomi работают в повседневной жизни. Мы видим устойчивый интерес к фирменной рознице и планируем продолжать развитие сети», — отметила генеральный директор ООО «Мобилиди» (RDC group) Галина Халецкая.

Открытие нового флагманского Xiaomi Store стало очередным этапом развития фирменной розницы Xiaomi, представленной ООО «Мобилиди» (RDC group) в России. Новый формат объединяет расширенные демонстрационные зоны, сервисное обслуживание и возможность познакомиться с экосистемой устройств бренда в одном пространстве.

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