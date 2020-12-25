Рассекречены фото и характеристики суперфлагманского смартфона Xiaomi 2021 г. Но интрига еще жива

Смартфон Xiaomi Mi 11, до анонса которого остались считанные дни, запечатлен на «живых» снимках. Он получил основную камеру в стиле iPhone 12 Pro и почти безрамочный дисплей, но верхняя часть лицевой панели не попала в кадр – возможно, там у Mi 11 расположена фронтальная камера, скрытая под матрицей экрана.

Интригующий флагман Xiaomi

Компания Xiaomi допустила утечку реальных фотографий своего пока не анонсированного флагманского смартфона Mi 11. По информации портала Gizmochina, его премьера состоится 28 декабря 2020 г., что может сделать его самым первым в мире смартфоном на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 888.

В этот раз Xiaomi спешит с показом новых флагманов – линейки Mi 10 и Mi 9 она представляла в феврале 2020 г. и феврале 2019 г. соответственно. Возможно, это связано с переносом анонса смартфонов Samsung Galaxy S21, прямых конкурентов Mi 11, с февраля 2021 г. на 14 января 2021 г.

На новых снимках грядущий Mi 11 запечатлен с обеих сторон, и наибольший интерес в данном случае представляет фотография лицевой панели, на которой за кадром осталась верхняя ее часть. Это может означать наличие на ней чего-то нового для Xiaomi и многих других брендов, например, фронтальной камеры, скрытой под экраном. В настоящее время такая особенность характерна только для смартфона другого китайского вендора – ZTE Axon 20 5G.

Вероятно, финальный облик Mi 11

Также фото передней части может указывать на почти полное отсутствие рамок вокруг дисплея. Нижнее его обрамление, в отличие от тех же смартфонов Redmi («дочка» Xiaomi), имеет минимальную толщину.

Особенности фотокамеры

Mi 11 может стать базовой моделью новой линейки смартфонов Xiaomi, на что указывает количество модулей в его тыльной фотокамере. Их здесь всего три, как в Samsung Galaxy S21, S21+ и флагманских Apple iPhone 12 Pro и 12 Pro Max образца октября 2020 г.

В камере всего три сенсора, но места они занимают много

Для сравнения, в Galaxy S21 Ultra сенсоров на тыльной панели четыре, как и у почти прошлогоднего Mi 10, а вместе с ним – и у старшего Mi 10 Pro.

Сама камера получила новый в сравнении с Mi 10 дизайн, но в целом тут можно заметить значительное сходство с камерами в новых iPhone 12 – модуль квадратной формы, большие сенсоры и вспомогательные элементы (в данном случае только вспышка), встроенные непосредственно в него.

Так выглядит актуальный флагман Xiaomi, Mi 10

Спецификации камер в основном модуле Mi 11 на 25 декабря 2020 г. доподлинно известны не были. По информации портала NDTV, их разрешение составит 108, 13 и 5 Мп.

Рекомендуемая стоимость

Xiaomi Mi 11 имеет все шансы не только первым, но и одним из самых доступных смартфонов на базе Qualcomm Snapdragon 888. По информации китайской торговой площадки JD.com, мобильник будет предложен в трех комплектациях, младшая из которых оценивается в $688 (50,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 25 декабря 2020 г.) и предлагает 8 ГБ оперативной памяти вместе со встроенным накопителем на 128 ГБ.

Дактилоскоп в Mi 11 убрали с тыльной панели и из кнопки включения - его встроили в экран

Средняя версия с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ обойдется в $733 (54,2 тыс. руб.), а топовая с 12/256 ГБ – в $794 (58,8 тыс. руб.). Все цены актуальны для рынка Китая.

Для сравнения, самый доступный Samsung Galaxy S21 будет стоить в пределах 1050 евро (94,6 тыс. руб.), но все смартфоны этой серии окажутся дешевле своих предшественников из линейки S10, чего не скажешь о Xiaomi Mi 11. На старте продаж Mi 10 стоил 4000 юаней (36,2 тыс. по курсу на 14 февраля 2020 г.) за 8/128 ГБ , 4200 юаней (38 тыс. руб.) за 8/256 ГБ и 4700 юаней (42,5 тыс. руб.) за 12/256 ГБ.

Однако большую роль здесь играет слабость российского рубля. Если бы Mi 10 выходил в декабре 2020 г. по тем же ценам в юанях, то в рублях он стоил бы 45,8, 48,1 или 53,9 тыс. руб. соответственно.

Известные характеристики

Об аппаратных возможностях нового флагмана Xiaomi известно пока что немного. В дополнение к топовому процессору Qualcomm (хотя Xiaomi собиралась отказаться от ее продукции) смартфон получит экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением Quad HD+ против обычного Full HD+ и Mi 10 и тем более Mi 9. На Mi 11 будет установлена прошивка MIUI 12 поверх ОС Android 11, ему достанутся два слота под SIM-карты, модули NFC, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 802.11ac, ресивер GPS и поддержка сотовых сетей пятого поколения на обеих SIM-картах.

Создавая Mi 11, Xiaomi наверняка оглядывалась на Apple с ее iPhone 12 Pro

На фотографии тыльной панели Mi 11 можно увидеть отсутствие на ней сканера отпечатков пальцев, а на торце заметна классическая кнопка включения, то есть в ней дактилоскопа тоже нет. Xiaomi встроит его под сенсорный экран, как во многих современных смартфонах.

Работать смартфон будет от батареи емкостью 5000 мАч с поддержкой 55-ваттной быстрой зарядки по USB-C. Такую же систему питания, пишет Gizmochina, получит и Mi 11 Pro.