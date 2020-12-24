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Будущий флагман Samsung S21 будет продаваться дешевле предшественников

Техника
, Текст: Эльяс Касми

В январе 2021 г. Samsung покажет новые флагманские смартфоны серии Galaxy S21, которые в Европе будут стоить значительно дешевле своих предшественников. В зависимости от модели разница в цене может превышать 10%, но пока неизвестно, что именно повлияло на снижение цены – возможно, в комплекте с S21 не окажется зарядного устройства.

Подешевевшие флагманы

Компания Samsung допустила утечку рекомендуемых цен на свои грядущие флагманские смартфоны серии Galaxy S21, первые подробности о которых появились в октябре 2020 г. По информации портала WinFuture, в Европе они будут стоить дешевле своих предшественников из серии Galaxy S20. Для сравнения, смартфоны iPhone 12 компании Apple оказались не только дороже iPhone 11, но и лишились комплектного зарядного устройства вместе с наушниками.

Серия Galaxy S21 будет состоять из моделей S21, S21+ и S21 Ultra, как и в случае Galaxy S20. Базовый Galaxy S21, по предварительной информации, получит 6,2-дюймовый экран и память на 128 или 256 ГБ, а его стоимость составит 849 евро (77,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 24 декабря 2020 г.) или 899 евро (81,8 тыс. руб.). Galaxy S20, дебютировавший в феврале 2020 г., на старте продаж оценивался ровно в 1000 евро (90,1 тыс. руб.).

Смартфон Galaxy S21+ с 6,7-дюймовым дисплеем получит, как и обычный S21, тройную основную камеру и те же объемы памяти. Его цена составит 1049 евро (95,4 тыс. руб.) или 1099 евро (около 100 тыс. руб.). Смартфон S20+ на день релиза стоил от 1200 евро (109,1 тыс. руб.).

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Samsung Galaxy S21+ будет выглядеть так же, как и младший S21

Для Galaxy S21 Ultra Samsung приготовила основную камеру на базе четырех модулей, экран на 6,8 дюйма по диагонали и три модификации – с 128, 256 и 512 ГБ встроенной памяти. Европейским покупателям нужно будет заплатить за них 1349 евро (122,7 тыс. руб.), 1399 евро (127,2 тыс. руб.) или 1529 евро (139,1 тыс. руб.) соответственно. Модель S20 Ultra оценивалась в 1400 евро (127,3 тыс. руб.).

Премьера новых флагманов Samsung запланирована на 14 января 2021 г., хотя в предыдущие годы она показывала свои новинки в феврале или марте. Российская стоимость мобильников серии S21 пока не установлена.

Спецификации смартфонов

Все три смартфона серии, по информации портала Tom’s Guide, Galaxy S21 получат 5-нанометровые процессоры Qualcomm Snapdragon 888 или Samsung Exynos 2100 в зависимости от рынка распространения. В России, с наибольшей вероятностью, будет продаваться версия с Exynos.

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Флагман новой серии, S21 Ultra

Основной блок камер в S21 и S21+ будет включать основную камеру 12 Мп, ультраширокоугольную 12 Мп и телевик 64 Мп, тогда как у S21 Ultra сенсоров будет четыре – ультраширик 12 Мп, основная 108 Мп с 3-кратным оптическим зумом, 10 Мп (10-кратный зум) и еще одна камера на 10 Мп, предназначение которой пока неизвестно. Емкость батарей составит 4000 мАч (S21), 4800 мАч (S21+) и 5000 мАч (S21 Ultra).

Все три телефона будут оснащены LPTS-экранами с частотой обновления 120 Гц – младшим моделям достанется поддержка разрешения Full HD+, а у S21 Ultra ожидается Quad HD+ (2K+). Смартфоны смогут подключаться к сетям пятого поколения и будут располагать модулями Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6) и ОС Android 11 с прошивкой One UI 3.1.

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Все известные спецификации новых корейских флагманов

Доступные цвета корпуса: S21 – фиолетовый, розовый, серый и белый; S21+ – серебристый, черный и фиолетовый; S21 Ultra – черный и серебристый.

Неполная комплектация

По состоянию на 24 декабря 2020 г. Samsung не комментировала утечку рекомендуемых цен ее флагманов. Пока неизвестно, что именно позволило ей снизить их стоимость – по предварительным данным, на это мог повлиять отказ от премиальных материалов корпуса в пользу пластика, как и Galaxy Note 20.

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Младшим моделям достанутся яркие цвета, старшей - строгие оттенки

Цена может быть снижена и на фоне неполноценной комплектации новых смартфонов. Еще в начале декабря 2020 г. CNews писал, что Samsung может скопировать идею Apple и убрать из коробки зарядное устройство и комплектные наушники, и сегодня этому появилось новое подтверждение.

Сразу после презентации Apple iPhone 12 в октябре 2020 г. Samsung опубликовала на своей странице в Facebook изображение сетевого зарядного устройства с подписью «поставляется с вашим Galaxy», намекая тем самым на то, что покупателям ее смартфонов не придется тратиться еще и на зарядку. Сегодня, по данным портала WCCFTech, она удалила этот пост из своих соцсетей.

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Данную рекламу Galaxy Samsung удалила

Подобный шаг мог бы не расцениваться в качестве одного из этапов подготовки Samsung к ухудшению комплектации своих смартфонов, если бы она не делала подобного раньше. В сентябре 2016 г. Apple выпустила iPhone 7, в котором не оказалось 3,5-миллиметрового разъема для наушников, и Samsung тоже показывала всем, что в ее смартфонах этот вход присутствует. Публикации с высмеиванием отсутствия поддержки в iPhone проводных наушников тоже были размещены в соцсетях компании, но позже они исчезли, а в 2019 г. из флагманских смартфонов Samsung пропал и сам миниджек.



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